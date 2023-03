Stádo mořských koníků…

Celníci na letišti ve Schwechatu zabavili začátkem února 49 sušených mořských koníků. Do kusů dovážených oděvů je uschoval 50letý Vietnamec žijící v Čechách, cestující z Istanbulu. Zadržen byl, když procházel volným “zeleným” kanálem. Mohl z nich být prášek pro produkty TCM, sdělilo ministerstvo financí. Pašerák zaplatil pokutu 500 eur. “Už to, že koníky transportoval skryté, dokazuje, že si byl vědom ilegálnosti svého jednání,” řekl ministr financí Magnus Brunner. Donaukurier doplnil, že ročně je na 25 milionů koníků usmrceno pro produkci suvenýrů nebo pro tradiční čínskou medicínu. Ilustrační snímek je ze zdroje FAZ.

'Do tahu' už by nebyli…Zdroj: DK

Rakouské univerzity mezi nejlepšími

Volksblatt uvedl, že Všeobecná nemocnice ve Vídni a univerzitní kliniky vedené tímto ústavem a vídeňskou MedUni se umístily v pořadí zpravodajského magazínu „Newsweek“ a providera Statista na 30. místě nejlepších nemocnic na světě.

Žebříček vedou Mayo Clinic v Rochesteru, Cleveland Clinic a Massachusetts General Hospital. V Evropě nejlepší Karolinska Universitetssjukhuset ve Švédsku je celkově šestá. Innsbrucké univerzitní kliniky jsou na 58. místě a Univerzitní klinika ve Štýrském Hradci je 79. Klinika řádu Alžbětinek v Linci je 156., klinika Keplerovy univerzity 171. Pro pořadí 250 nejlepších bylo hodnoceno přes 2300 nemocnic ze 28 zemí.

Góly a podvlíkačky

Pro hvězdu fotbalového Bayernu Thomase Müllera (33) není každý osobní rekord důležitý, napsal Donaukurier. "To by statistikové mohli také přijít s tím, že jsem 420krát měl stejném podvlíkačky," zažertoval po vítězství 2:1 ve Stuttgartu. Potěšilo ho naopak, že v tomto zápase dosáhl hranice 300 podílů na bundesligových gólech. Vstřelil jich 141, u 159 asistoval. Po bývalém kolegovi v Bayernu Robertu Lewandowském je druhým, který 300 bodů dosáhl ve statistice vedené detailně od roku 2004. K Lewandowskému mu ale ještě kus chybí, ten se podílel na 367 brankách.

Müller si zavtipkoval…Zdroj: DK

Korunovace s raritami

Prastarý blok pískovce, nazývaný Kámen osudu, je umístěn ve velké hale edinburgského hradu. Teď se stal předmětem sváru. Smí král Charles tento symbol skotské monarchie užít při své korunovaci 6. května? ptá se Donaukurier.

Podle Ash Reganové, jedné ze tří uchazeček o nástupnictví předsedkyně skotské vlády Nicole Sturgeonové, se tento kámen nemá hnout ze země.

Skotský kámen osudu?Zdroj: DK

Je symbolem skotské monarchie, popisuje list. Anglický král Edward I. jej v roce 1296 Skotům sebral, byl vestavěn do nového trůnu v Londýně a od té doby doprovázel všechny korunovace, také královny Alžběty II. v roce 1953. Až v roce 1996 byl oficiálně vrácen do Skotska. Teď má být užit při korunovaci Charlese. "Vážím si tradice, ale myslím, že by měl zůstat ve Skotsku jako starý symbol našeho národního erbu," řekla Reganová listu «Scottish Mail on Sunday». Možný by podle ní ale byl kompromis - uspořádat část korunovace, pro který je kámen nutný, ve Skotsku. «To by vhodně připomnělo význam kámene ve skotských dějinách a dodrželo tradici úcty Spojeného království ke koruně," řekla Reganová.

Olej královi přijde z Jeruzaléma

Patriarcha Theophilos III. a anglikánský arcibiskup Hosam Naoum vysvětili v Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě olej, kterým má být pomazán Charles III. při korunovaci.

Je z oliv ze dvou hájů na Olivetské hoře, u kostela, kde je pohřbena Charlesova babička princezna Alice von Battenberg, a kaple Nanebevstoupení Páně, vylisovaných poblíž Betléma. Ceremonii ve westminsterském Abbey 6. května povede Justin Welby, arcibiskup Canterbury, jako hlava anglikánské církve.

DK popisuje, že olej stejného složení byl užit při korunovaci Charlesovy matky Alžběty II. v roce 1953. Je parfémován sezamem, růžemi, jasmínem, skořicí, olejem z pomerančových květů, pryskyřicí benzoe a voskovým olejem. Nemá obsahovat žádné zvířecí produkty a jak vyzdvihla BBC, tím je zbaven podezření z týrání zvířat. "V minulosti byly do něj používány látky ze žláz malých savců nebo z vnitřností velryb," dodává DK.

Mistr světa v pizzách

Francesco Ialazzo (42) z Ingelheimu u Mohuče je mistrem světa v přípravě pizzy. Před dvěma roky vyhrál titul v Neapoli v soutěži profesionálních pizzařů a cukrářů o Trofeo Super Campione.

V deníku DK utrousil pár zkušeností. Například ananas na pizze má za smrtelný hřích rovný řízku na nutelle. "Vím, že mnoha Němcům ,pizza havaj´ chutná. Kdybych ji měl připravit já, musel bych ale titul odevzdat…"

Jeho prarodiče provozovali v Mohuči pizzérii. "Už jako osmiletý jsem směl pizzu točit - dědeček mi k tomu stavěl před pec malý žebřík," vzpomíná. V 17 letech šel na dva roky do Neapole, kde podle legendy upekli v roce 1889 první pizzu na světě. Z vlastní zkušenosti říká, že v tomto městě se peče jiná než kdekoliv jinde. Unesco ji zařadilo v roce 2017 na listinu nemateriálního kulturního dědictví.

V Neapoli se pizza peče na dřevěném ohni 60 až 90 sekund za teploty 485 stupňů. Pečicí plech jako často v Německu tam nepoužívají.V roce 2006 si v Ingelheimu otevřel pizzerii vlastní, s názvem «Capri».

Ňam!Zdroj: DK

Mistrovství světa v Neapoli bylo pro něho velkou výzvou. V roce 2021 si týden před šampionátem pronajal v tomto městě pizzerii na pár hodin denně, aby našel perfektní recept. Po týdnu přizpůsobil ten svůj osvědčený tamnímu klimatu a byl si prý jistý, že "teď to má". Do konce soutěže posbíral osm pohárů!

Příští rok ho čeká mistrovství superšampionů v pečení pizzy v Las Vegas. "Na světě má včetně mne jen pět lidí tento titul," připomíná. Chce do USA odjet dva týdny před soutěží, aby tam našel ideální recept.

V DK naznačuje tu nejperfektnější cestu k dobré pizze. «K tomu patří vášeň, zkušenosti a dobré produkty. Já používám třeba buvolí mozzarellu z Neapole, mouku z Kampánie a rozsekaná jádra rajčat na šťávu místo mixování," říká. Nejdůležitější je prý "načechrané" těsto. To se každému nepovede. On se v Neapoli naučil, jak v balíčcích těsta zůstává vzduch…

A poslední poučka šampiona - co si myslí o hluboce zmrazené pizze? "Pro mne není žádným tabu. Ta se může jíst, když má člověk málo času. Pro mne to ale není…"

Psí trus ve svěcené vodě

Kostelnice Ulli Traxlová nevěřila svým očím, když v nádobě svěcené vody před památníkem padlých na hřbitově míru v Pidingu objevila oranžový pytlík naplněný psím trusem, napsal DK.

Farář Ionel Anghel řekl: "Dvakrát za rok uctíváme oběti válek. Četní občané mají někoho v rodině, kdo musel zanechat život ve válce. Toto vzpomínání je občanský symbol a týká se celé obce, každého, kdo je nějakého náboženského vyznání, nebo není. Osoba, která sáček trusu odložila do svěcené vody před památníkem obětí války, si není vědoma dopadu takové akce. Tady byl zcela zneuznán duch čestné úcty. Právě teď, kdy na Ukrajině zuří válka a lidé tam musejí umírat, vystupuje význam památníků padlých ještě víc do popředí. Je velmi smutné, že jsou takového kroku schopni lidé bez myšlení…"

Větší předzahrádky v Bavorsku

Víc místa pro stoly a pivní lavice na veřejných místech, například dosud používaných k parkování, povolují natrvalo bavorská města hospodským s gastronomií pod širým nebem. Původně tak měly být "odpruženy" dopady pandémie. "To bylo zrození tzv. Schanigärten, jak se říkalo původně ve Vídni malým terasám pod volným nebem před kavárnami," vysvětluje DK. V Mnichově byl tento prostor vymezován květinovými nádobami nebo dřevěným oplocením. Opatření občané vítali a mnichovská rada v květnu 2021 rozhodla dodržovat tuto normu i od dubna do října. Hospodským povolila i rozšířit provozní plochu, částečně i na parkovací místa.

V Norimberku takové užívání povolili v letech 2020 a 2021 vždy asi ve 300 případech, loni ve 180. Stejně tomu má být i letos, obdobně také v Řezně.

Zmrzlina se hmyzem?!

Thomas Micolino (33) už prodával na náměstí v Rottenburgu zmrzliny z gorgonzoly, ze sekané či s plátkovým 24karátovým zlatem, ale jeho nová kreace není nic pro citlivé žaludky, píše DK. Je z hmyzí moučky, zdobená sušenými cvrčky…

"Před servírováním se zákazníků ptá, jestli si věří, a ukazuje kovovou schránku, která čeká na klienty na kraji pultu, starostlivě oddělená od obvyklých druhů zmrzlin, malaga, mango a čokoláda. Omyl je vyloučen. Jeho speciální zmrzlina je zdobena sušeným hnědým hmyzem. Mrtvými cvrčky, Acheta domesticus s pichlavými zadními nožičkami a dlouhými tykadly…"

Proč se do toho pustil? "Předevšímproto, že podle zákona smí," píše DK. "Před pár dny to povolila Evropská unie. Křupavý hmyz může být nyní používán zmražený, usušený nebo jako prášek."

Micolino tvrdí, že už hmyz sám vyzkoušel, také hady a krokodýla. Nudil by se prý, kdyby dělal pořád totéž. Se cvrčky prý experimentoval měsíce, aby přišel na správné kompozice a zjemnil jejich chuť. Těší ho pozornost, kterou jeho práce sklízí. Po instagramové poště se mu ohlásil místní tisk, teď si prý podávají jeho zvonek novináři z ruky do ruky. Původně chtěl hmyzí zmrzlinu nabízet pár týdnů, ale teď kvůli návalu prodloužil…