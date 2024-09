Zdvihač kamenů roku je z Finsterau

31letý Julian Hackl z městečka okresu Freyung získal nedávno titul Zdvihač kamenů roku. V časech jeho aktivního závodění vytáhl v závodní věži jako první 350 kilogramů těžký kámen do výšky 89 centimetrů Martin Muhr. Bylo to zpochybňováno, protože nezačínal soutěž od základní váhy. Delší dobu to trvalo, než jiný dolnobavorský silák Florian Trimpl v rámci MoosBummerl-Cupu v roce 2008 podle pravidel řádného přidávání od základu 254 kg, což je prý váha kámene vévody Kryštofa Silného, který je ještě dnes na řetězu v průchodu mnichovské rezidence (traduje se, že v roce 1490 dokázal při běhu po zdi srazit nohou ve výšce 3,60 cm a hodit 364librovým kamenem devět kroků), vytáhl břemeno 350 kilogramů až do 81 centimetrů.

Hádku, čí výkon je rekordem, utnul v roce 2009 Tyrolák Martin Wildauer (36) zdvižením tohoto břemene do 94 centimetrů. Konkurenci zpestřil Andreas Altmann, který v Lechfeldsteinu, kde zdvíhali kámen těžký 354 kg, vyhrál s dosaženými 80,6 centimetru. V roce 2010 vytáhl v Eging am See zátěž 350 kg do metrové výšky a „zamotal“ rekordní listiny přidáním zátěže na 375 kg. Tu 25. července 2014 zdvihl v Babylonu 68,8 centimetru vysoko. „Vlastně by mohl být spokojen, kdyby v tu dobu Martin Wildauer nepauzíroval v tu dobu s přetržením svalu v hrudníku,“ napsal DK s vyhlídkou na další souboje aktuálně největších siláků. „Historie bude pokračovat, dozajista!“ končí deník. Ale s tímto tématem už nepokračuje…

Češi podchladli pod Mrtvým mužem

Česká dvojice ve věku 25 a 26 let vyrazila v sobotu z parkoviště Wurzelalm přes sedlo Rudé stěny a Mrtvého muže k vrcholu Warscheneck (2388 m). Sestup plánovali náročnou jihovýchodní feratou dlohou asi kilometr. Na vrcholu už je ale zastihla tma a počasí se zhoršilo, zavolali tedy záchranáře. Vrtulník s lékařem vysadil horskou službu z Vorderstoderu ve výšce 2000 metrů a čtyři vystoupali na vrchol. Lehce podchlazené Čechy doprovodili do údolí.

Bombardér B-17 „přistál“ na ledovci

Americký bombardér typu B-17 po útoku na továrnu Škody v Plzni v roce 1944 se při návratu dostal do potíží, nad Söldenem v Ötztalu vysadil desetičlennou posádku a letoun pokračoval na ledovec Taschachferner, kde se ve výšce asi 2500 metrů rozlámal. Tání poslední doby uvolnilo staré artefakty, po dalších oblevách mezi lety 1970 a 1987 je konec ledovce na konci údolí Pitztal o stovky metrů výš. Vysokohorský archeolog Thomas Bachnetzer z Univerzity Innsbruck a Johannes Pöll ze spolkového památkového úřadu v srpnu provedli první systematickou obhlídku, proměření a dokumentaci místa.

Pasti z borovice limby, nalezené v roce 2016 v blízkosti ve výšce kolem 2900 metrů, k B-17 nepatří. Podle analýz a rekonstrukcí byly položeny ve 14. století, pravděpodobně k chytání kozorožců. Konzervace organického materiálu ledem po staletí nálezy zachovala.

close info Zdroj: DK zoom_in Ledovec 'spolknul' i bombardér.

V tomto vysokohorském místě Bachnetzer a kolegové už v letech 2011 až 2016 prokázali, že tady byl po staletí těžen mastek k výrobě sudů. Dokumentováno bylo 16 lomů. Nejstarší stopy vedou k začátkům v prvního století.

Na ledovci Taschachferner je vidět, jak čas tlačí. Mizejí snáze dosažitelné díly leteckého vraku, sběračů takových reliktů z války je stále víc. Věci odnášejí i nezasvěcení návštěvníci hor. Větší kusy bombardéru, například motorové bloky, byly zajištěny už před časem s pomocí helikoptéry. Stahování menších dílů by podle vědců mohlo zabránit prohlášení místa za národní památku.

Bodla vozíčkáře do krku

Před soudem v Norimberku se zodpovídá 49letá zdravotní sestra z pokusu o vraždu 61letého muže na invalidním vozíku. Na druhý svátek vánoční 2023 v lázeňských zahradách ve středofranském Bad Windsheimu bodla svého známého nožem do krku. Motivem prý byl dluh 2900 eur, který u něho měla z půjček do hry. Na schůzce v parku chtěla věřitele požádat o prodlení se splácením.

Podle obžaloby slíbila své oběti překvapení, zapálila svíčku a poté mu přivázala ruce k invalidnímu vozíku. Pak ho bodla. Muž se vyprostil a v potyčce nůž ženě sebral. Ta utekla s jeho mobilem a 600 eury, ale přesto zavolala na tísňovou linku.