Byl založen v roce 1997 k podpoře přeshraničních projektů a iniciativ. Je financován vládami v Praze a v Berlíně. Pro podporu záměrů příštího roku je možné uvolnit vyšší částku než jindy, zaznělo nyní z vedení fondu. Správní rada fondu na posledním jednání schválila 182 přeshraničních projektů a uvolnila pro ně k dispozici 1,2 milionu eur. Profitovat z nich bude například německo-česká koprodukce divadelního festivalu “Trigger” pro politiku a lidská práva v Norimberku 19.-22. února, s rozhovory návštěvníků s umělci, diváckými a panelovými diskusemi mj. k otázce, jaký přínos musí mít divadlo pro společnost, aby chránilo lidská práva.

V dalším projektu budou žáci saského Markersbachu a Karlových Varů přemýšlet o hranicích technického pokroku. 360 000 eury bude podpořen sportovní festival v Mostě na renaturovaném jezeře vzniklém po zrušení těžby hnědého uhlí 26. července až 11. srpna, během olympijských her v Paříži. “Cílem je především děti animovat k pohybu a přiblížit jim nové druhy sportu,” uvádí DK.

Ukradl auto v ceně 350 000 eur

Před koncem roku přicestoval 45letý Čech a ve dvou lineckých autosalonech kradl: v prvním otevřel 23. prosince svářečkou trezor a odnesl z něj 7100 eur, ty mu ale upadly při útěku před vedoucím provozu, který ho přistihl. Na silvestra se vloupal do autosalonu v Neuhofenu u Kremsu. Kromě hotovosti 2000 eur chtěl ukrást kolo za 1800 eur, ale raději sebral Lamborghini v hodnotě přes 350 000 eur. Odchodníkovi se podařilo vozidlo vyhledat v Čechách a tamní úřady je vrátily majiteli.

Soud v Linci českému zloději uložil tři roky nepodmíněně. Polehčovalo mu kajícné doznání a nahrazení škody vrácením auta. Přitěžovalo mu předchozí odsouzení, po němž brzy znovu kradl… O věci informovala ORF.

České dítě zabil v Chorvatsku granát

Při letní dovolené české rodiny v Šibeniku v Chorvatsku zahynulo asi devítileté dítě při explozi v autě, pravděpodobně ručního granátu, napsal DK. Ministerstvo zahraničí v Praze listu potvrdilo, že 46letý otec chlapce byl zatčen – podle chorvatské policie mj. za čin ohrožující obecnou bezpečnost. DK píše, že muž je podezřelý ze vstupu do prostoru cvičiště u Knínu označeného jako nebezpečný. Chlapci dovolil tam nalezenou výbušninu vzít do auta - “v lehkomyslné víře, že to nebude mít žádné nežádoucí a život ohrožující následky” (DK). “Později musel auto kvůli poruše zastavit v Bilisane. Při pokusu nebezpečný předmět, pravděpodobně ruční granát, z auta vynést, výbušnina explodovala. Při výbuchu byly také zraněny dvě ženy ve věku 49 a 34 let a byly přepraveny do nemocnice. Otec jedné ze zraněných řekl české televizi Nova jinou verzi. Chlapec našel při nechtěné zastávce v Bilisane v křoví předmět, který explodoval, když ho donesl k autu. Mohlo se jednat o relikt z jugoslávských válek…”

Afghánec vyhnal z pumpy ozbrojence

V noci na sobotu vyhnal 25letý afghánský zaměstnanec pumpy v Salcburské ulici v Linci ozbrojeného lupiče, který přišel kolem třetí hodiny a ohrožoval ho 15centimetrovým nožem. Afghánec se nezalekl, vytáhl odlamovací nůž a jím neznámého lupiče zahnal. Muž je jižanského typu, mluvil lámanou němčinou, je mu asi 25 let, je vysoký kolem 175 cm, štíhlý, s krátkými černými vlasy.

Trn opasku vnikl do hlavy

V pátek večer praštil v dolnorakouském Hornu muž kontrahenta opaskem do hlavy tak, že tomu trn přezky vnikl do hlavy. Život mu zachránila nouzová operace.

Předtím v místě eskalovala hádka více osob, která mohla navazovat na týden starou událost u místního jezírka, kde byly sexuálně obtěžovány 14letá a 15letá dívka. Policie dnes odpoledne ještě incident vyšetřovala.

Okradli vojáky

Při vojenském cvičení v okrese St. Veit an der Glan 16. června v době od 00.15 do 06 hodin po rozbití bočních oken vnikly neznámé osoby do uzavřeného nákladního automobilu odstaveného před kulturním domem v Althofenu a z kabiny řidiče odcizily různé zbraně a přístroje – dvě nenabité útočné pušky 77, prázdný zásobník, cvičnou munici, oděvy, signální pistoli a vysílačku, kterou později našli kolemjdoucí a vrátili ji armádě.