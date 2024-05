Alpský členský svaz převzal od 1. listopadu 2022 do 31. října 2023 na náklady pozemního vyprošťování zraněných následně převzatých vrtulníky celkem 3 239 964 eur.

Domácí miláčkové stárnou

Institut výzkumu trhu GfK v Rakousku ve studiu pro jednotu domácího krmiva zvířat (ÖHTV) zjistil, že péče o ně a jejich výživa se odvíjejí od kvalifikované veterinární práce.

Průzkum dále zaznamenal rostoucí počet čtvernožců v zemi, hlavně "pokojových tygrů", koček, kterých je aktuálně kolem dvou milionů, nejvíc v historii. Kolem 36 %, přes 700 000, je starších přes deset let, dvanáct procent přes 15 roků. Počet psů je se stavem 836 000 asi stejný jako předloni, z nich 12 % je starších 10 let. To je asi o tři procenta víc než při posledním zjišťování.

Ve 46 % všech rakouských domácností drží alespoň jednoho psa nebo kočku. Největší "hustotu" má jejich populace ve Vídni, přičemž psů je nejvíc v singlových domácnostech nebo v obydlích dvojic. V kolem 146 000 domácností žijí psi a kočky spolu mírumilovně, dodává DK.

Fritzl dál s nejistým osudem

O kauze Fritzla byl velký zájem…Zdroj: DKJosef Fritzl z Amstettenu plnil stránky i našeho deníku kolem roku 2009, kdy jsme psali o jeho hrůzném incestu s vlastní dcerou. Tu věznil od srpna 1984 ve sklepě svého rodinného domu dceru od jejích 18 let, znásilňoval ji a zplodil s ní sedm dětí. Policie ho zatkla 28. dubna 2008, jeho dceru už jako 42letou.

Teď je mu 89 let, pyká za tento "rodinný" zločin za vraždu ve věznici ve Steinu a žádá o změnu jeho doživotní sankce. A soud zatím uzavírá, že je dementní a zlomený člověk, takže už není nebezpečný.

V roce 2009 nebyly pochyby o jeho trestní zodpovědnosti, ale senát přesto vyslovil k jeho doživotí ještě umístění do zařízení pro duševně abnomální zločince - vyšel z jeho nebezpečnosti pro jiné. Tuto okolnost musí justice každoročně sledovat a posuzovat.

Soud nyní rozhodl po získání soudně lékařského a psychiatrického posudku, že Fritzl už není pro druhé nebezpečný: Fyzický a duševní propad jeho dřívější poruchu osobnosti "pohřbil", jeho někdejší nebezpečnost byla odbourána a s žádným trestným jednáním s těžkými následky už u něho není třeba počítat…

Nebezpečnost je ale základní podmínkou dalšího pobytu v režimu pro duševně abnormální zločince, takže má být z něho jen podmíněně propuštěn a převeden do normálního režimu. Na zkušební dobu deset let…

Pásovec kulovitý přibyl do zoo v Kölnu

Pásovci kulovití ("tolypeus matacus") jsou doma v Jižní Americe pokládáni za ohrožené. V zoo v Kölnu se poprvé narodilo 12. dubna jejich mládě a podle kurátora Sliwy se báječně vyvíjelo, v době narozenin mělo už velikost tenisáku, napsal DK. Od té doby svou velikost skoro ztrojnásobilo, na 300 gramů. Až vyroste, bude velké asi jako míč na házenou… Na snímku je mladý s matkou… Zdroj: DK

V Bavorsku loví sojky

Bavorsko je jediným německým spolkovým státem, v němž jsou tito pestří ptáci "po tisícovkách" hubeni, jak píše DK.

V Bavorsku sojky loví!Zdroj: DKMezi roky 2018-2023 jich "padlo" podle bavorské statistiky přes 74 000. V sezoně 2022-23 jich uvádějí 11 664, v letech 2019-20 dokonce 19 299. Roku 2021, kdy byla sojka dokonce ptákem roku, jich bylo sestřeleno 13 795.

„Ochránci přírody v nich vidí nejen ptáky lesa, ale také architekty naší budoucnosti," říká Christian Hierneis, expert lovu Zelených. Vysvětuje, že s každým žaludem, kterým zahrabou v lese, sázejí notný základ lesa, který se trvale sám obnovuje a zůstává přizpůsobivým. "My Zelení chceme proto jejich celoroční chránění," říká. Jejich střílení připravuje les o 30 až 50 milionů stromů ročně, tedy každý rok mu se tedy způsobuje na výsevu škodu hodně přes deset milionů eur…

