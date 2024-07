„Museli jsme do školy ve Vichtensteinu chodit přes hodinu pěšky, ale to pro nás bylo normální, nepotřebovaly jsme luxus a byly jsme i tak spokojeny,” říká Anna Gruberová.

Po skončení školní docházky šly tři nejstarší za prací na jiné statky, nejmladší Pauline se začala učit krejčovou. Protože tehdy ještě nebyly zemědělské stroje, musela se rodina společně starat o pole, čtyři krávy, prasata a voly. Byla to pro ně samozřejmost. „Věděly jsme, že máme méně než jiné rodiny, ale držely jsme pohromadě a usedlost nás uživila. Tuhle svobodu nám nikdo nemohl vzít,” pokračuje.

Na své mládí Anna Gruberová vzpomíná ráda. O víkendech se sestry scházely s přáteli k setkáváním na usedlostech v okolí, kde se pozdě do noci tancovalo při foukací harmonice. Postupně se ale dostaly na pořad dne vdavky a vlastní rodina a ony se rozešly po Innviertlu, od Münzkirchenu po Schärding a Schardenberg. Úplně si ale z očí nezmizely, společné mládí je spojilo, viděly se každé tři měsíce a těšily se z toho.

A setkávají se dál i “na stará kolena”, jak jsou na snímku pro náš web – zleva Cäcilia, Pauline, Maria a Anna… Zdroj: OÖN

Starají se o Rakouský dům na olympiádě

Při oficiálním pátečním otevření Pavillonu Monsouri na jihu Paříže, který se stal "Austria Housem" při olympijských hrách, místem setkávání prominence ze sportu, politiky a hospodářství, dostalo důležitou roli také šest žáků školy turistiky z Bad Leonfeldenu. Felix Hayder, Serina Naji, Lena Kleinová, Franziska Danningerová, Lena a Kerstin Seyrovy tu budou mít třítýdenní praktikum, nutné k tomu, aby mohli postoupit do závěrečného ročníku studia. Rozděleni do kuchyně a do servisu se budou starat o pohodu sportovců. Provázet je bude učitel vaření na škole Erwin Schiffbänker. Koordinátor Stefan Sigmund byl při zimních OH 2018 ve Pchjongčchangu, kam byla poprvé vybrána hornorakouská turistická škola pro catering a Leonfeldenští byli u toho, když Marcel Hirscher slavil v Rakouském domě své double-vítězství.

close info Zdroj: DK zoom_in Žákyně obsluhují Rakouský dům na olympiádě…

Spát jako mistr světa doma

Mnoho prominentů sportovců uzavírá svou privátní sféru před veřejností. Ne tak Philipp Lahm (40), fotbalový mistr světa 2014 ve fotbalu. Na jednu noc – na 18. říjen - pozval do svého domu, vily na Tegernse, dva hosty. Vstupenka bude za 21 eura, jako vzpomínka na číslo dresu bývalého kapitána Bayernu. Ten návštěvníky osobně pozdraví, než jim podá bavorskou večeři.

Získat noc u Lahmů lze získat přes agenturu Airbnb, která už podobné reklamně výnosné akce zorganizovala víckrát. Loni v létě tak nabídla v Kalifornii „Barbie's Malibu Dreamhouse“, růžovou luxusní vilu ke startu filmu o Barbie, v březnu uspořádala přespání v “tajné knihovně” londýnské katedrály sv. Pavla…

Vztah vévody Bavorského se “provalil”

Franz Bonaventura Adalbert Maria Herzog von Bayern (nar. 14. července 1933), pravnuk posledního bavorského krále, žije už přes 40 let po boku muže - Thomase Greinwalda.

Oba si přejí víc uvolněnosti v zacházení s páry stejného pohlaví. „Řekl bych, že tolerance nestačí, přejeme si, aby to lidé brali jako samozřejmost,” řekl Franz listu Stern. „Aniž by to vítali, tolerantní snáší způsob života druhého.”

Pár se poprvé otevřeně přiznal k žití spolu loni při výstavě umění, kde byla také jejich společná fotografie. Předtím byla hlava šlechtického rodu Wittelsbacherů desítky let oficiálně brána jako mládenec. „Dodnes shledávám, že bylo správné jít všechny ty roky cestou diskrece, abychom se vyhnuli jakékoliv polarizaci. Teď ale čas uzrál…,” míní Greinwald v listě. „Šlo o to chránit společenskou sféru svého partnera. Kdo by to chtěl vědět, stačilo, aby se díval, ale nikdo by neměl být k tomu nucen…”

close info Zdroj: DK zoom_in Partneři už se neskrývají…

Očistili ledovec o 250 kilo odpadu

90 dobrovolníků nasbíralo za den z ledovců ve Švýcarsku čtvrt metráku odpadu. Mnohé věci mohly v ledu ležet roky, než je odhalilo razantní tání… V posledních 150 letech ubyly z nejobjemnějšího ledovce Morteradsch dvě třetiny a na délce asi tři kilometry. Sběrači odpad odnášeli od horské stanice Diavolezza v Engadinu. Přes ledovce je převáděli horští vůdci.

Sochařka Nora Engelsová chce dobře zachovalé nálezy zapracovat do dřevěných děl a příští rok je vydražit ve prospěch ledovců.

close info Zdroj: DK zoom_in Na švýcarském ledovci se 'urodilo'…

Překrmila jezevčíka na 53 kilogramů

Organizace ochrany zvířat SPCA vzala do ochrany jezevčíka Nuggiho, kterého novozélandská majitelka překrmila k smrti. Vážil nakonec 53,7 kilogramů… Na deseti metrech, které musel ujít k autu, se třikrát musel zastavit, aby popadl dech… Veterináři mu nemohli tep změřit stetoskopem, protože bití srdce nebylo skrze tlouštku slyšet. Jeho panička za to dostala od soudu v Aucklandu dva měsíce vězení, pokutu 670 eur a roční zákaz chování psů. Během dvou měsíců u SPCA shodil Nuggi 8,9 kilogramu, 16,5 procenta hmotnosti. Uhynul náhle v důsledku akutního krvácení po prasknutí nádoru v játrech.

close info Zdroj: DK zoom_in K smrti překrmený jezevčík…