Střílel kvůli hluku sousedů

Několika výstřely zranil v únoru 82letý muž italského původu v dolnosaském Bramsche před očima matky 16letého souseda, kterého vinil z údajného obtěžování hlukem. Zažíval to jako "tyranii", ale hluk se odehrával jen v jeho mozku, napsal DK.

Soud v Osnabrücku seniorovi trpícímu paranoidní schizofrénií za vraždu uložil třináct let. Trest nastoupí až po léčení v psychiatrické nemocnici. Nemoc zmenšila jeho ovládací schopnosti, ale podle soudu byl schopen rozpoznat, že nesmí střílet na lidi.

Chlapec byl na cestě do školy a na prahu jeho domu, když padly výstřely. Po prvních zásazích spadl, ale když křičel o pomoc a jeho matka pospíchala na terasu, aby zjistila, co se děje, střelil obžalovaný poškozeného podle soudu ještě jednou, zblízka do čela. Zemřel druhý den. Po činu se senior sám střelil do úst, ale nebylo to život ohrožující zranění.

Jako motiv uvedl, že se cítil mladistvým ohrožen. To soud nepřijal, chlapec chtěl to ráno zkrátka rychle odjet do školy. Popřel, že by se se sousedem pohádal… Obžalovaný na něho to ráno čekal se sportovní zbraní ve smrticím úmyslu. Byl členem střeleckého klubu, ale od roku 2004 aktivně nestřílel.

Léta si stěžoval na údajné obtěžování hlukem z bytu, ve kterém poškozený bydlel s matkou a který se nacházel nad ním. U soudu tvrdil, že odtud slyší nepřetržitě hluk motorů a taky úmyslné zvonění budíku. Předseda senátu připomněl, že jiní nájemníci žádný hluk z tohoto bytu nevnímali. Obžalovanému polehčoval čistý trestní rejstřík, doznání a omluva.

Milionář už se ozval

Rakouský výherce rekordních 240 milionů eur v eurolottu na platformě win2day.at už se přihlásil. "První hodina byla náročná na krevní tlak, ale brzy bylo možné strukturálně přemýšlet o budoucnosti," řekl. Chce k tomu smluvit setkání s opatrovatelem-poradcem výherců. Win2day mu celou částku zašle po čtyřtýdenní lhůtě k reklamaci.

Třináct let za pokus vraždy

Soud v Linci uložil v úterý večer 13 let muži čečenského původu (32), který se v březnu pokusil probodnout 43letého bývalého partnera jeho ženy. Ráno 8. března mu oznámil, že "teď přijde". Nechal se sousedem odvézt do Haidu a údajně od něho převzal v autě i nůž.

V procesu úmysl zabít popíral, chtěl sokovi prý jen "rozbít ksicht". Oběť ale utrpěla potenciálně smrtící zranění na zádech. Nůž, kterým bylo způsobeno, nebyl nalezen.

Podle obžaloby měla potenciální oběť, bratranec druhého obžalovaného, vztah s dnešní manželkou prvního obžalovaného a s další ženou, se kterou měl aférku druhý obviněný. Oba poškozenému vyhrožovali.

8. března se 32letý pokusil bodnout sedícího soka v jeho dílně v Haidu do hlavy a když ten útok odvrátil, bodnul ho plnou silou do zad. Spoluzaměstnankyně mu nůž sebrala, načež útočník utekl, nasedl do auta spoluobžalovaného a odjeli.

Obžalovaný známý dostal za pomoc k úmyslnému těžkému ublížení dva a půl roku. Rozsudek není v právní moci.

Vlci v Zámeckému muzeu

Od středy je v lineckém Zámeckém muzeu výstava kulturní historie vlka.

"V době kamenné měli lidé ještě kooperativní vztah k vlkům, dělili si životní prostor a potravu. To se změnilo, když se lidé usadili a začali chovat dobytek. Jako doplněk potravy z lesa byla tzv. užitková zvěř pro vlky snadná kořist. To mohlo vyvolat nepřátelství mezi člověkem a vlkem, které dosáhlo vrcholu vyhlazením vlků ve střední Evropě. Jejich návrat do silně osídlené kulturní krajiny byl stále silněji pociťován jako ohrožující," píší OÖN.

Linecká výstava představuje "zlého vlka" až do antiky zpátky a snaží se odpovědět, kde se strach před ním vzal. Neopomíjí při tom třeba část 30leté války, kdy se vlci za nedostatku potravy ve zplundrovaných lesích živili těly padlých vojáků.

Kurátorka výstavy Mona Horncastleová připomíná ale často také pozitivní efekt vlka na ekosystém, většinou příliš málo braný na zřetel. Představuje vycpanými zvířaty mnohostupňovou pyramidu lovců, ale zajistila i práce více než dvaceti umělců k dotvoření prostředí "kolem vlků", mezi fascinací a hrůzou z nich…

"Jestli výstava rovněž pootevře veřejnou diskusi k tzv. rizikovým nebo problémovým vlkům, kteří se mají bez milosti střílet, zůstává otevřené a žádoucí," uzavírá list.

Výstava potrvá do 1. září 2024. Info: https://www.ooekultur.at/

Neštěstí ho dovedlo k Panově flétně

Muzikant Willi Bröslmeyr z Kefermarktu našel přes hudbu zase radost ze života, předeslaly OÖN.

Připomněly osmdesátá léta v Dolním Mühlviertlu s párty-kapelou "Weekend", v níž se Willi Bröslmeyr s keyboardem staral o typický synthie-sound té doby. Po zániku skupiny přešel k bicím kapely Marco Polo.

Na půl těla ochrnutý hraje na Panovu flétnu!Zdroj: OÖN

Sportoval, dělal kariéru v zaměstnání, oženil se a stal se otcem dcery. Až dostal v roce 1999 ve věku 37 let těžkou mrtvici, po které ochrnul na půl těla a určitý čas nemohl mluvit. "Moje tehdejší žena pracovala celodenně, dcera byla ve škole a já byl doma sám na vozíku. Byl jsem i psychicky v koncích," vypráví.

V tu dobu, v pro něho nejhorším čase, objevil Panovu flétnu jako nástroj, na který mohl hrát i jen jednou rukou. Kamarád Siegi Maier mu sehnal jeden na cvičení a učební sešit, ve Wolfgangu Deutschovi našel trpělivého učitele. Osm let se učil hrát, navštěvoval semináře špičkových flétnistů. Dokázal "panovku" ovládat tak dobře, že s ní koncertoval - na rodinných oslavách a pohřbech stejně jako před četným publikem v celých Horních Rakousích. "Panova flétna mě zachránila před nejhorším. Nevím, jestli bych bez ní dneska ještě byl…," říká.

Teď se připravuje na další velké vystoupení. 12. března 2024, na Den matek, zahraje k této příležitosti v hale v Neumarktu koncert. "Příští rok bude mít tento svátek sto let. Vystoupením bych chtěl všem matkám a babičkám poděkovat za jejich lásku, přívětivost a sílu, které věnují svým dětem," rozvíjí. "Zvláštní píseň věnuji své mamince, která bohužel letos v červnu zemřela…"

Vykopali osm koster

U Rudolfské brány lineckého zámku našli při kopání kanalizace osm koster, které možná pocházejí ze 13. století. Daly se i očekávat, protože v tu dobu zde byl postaven kostel Sv. Gangolfa, vedle kterého byl hřbitov. Nyní v těch místech odkryli osm koster dospělých a dvě dětské.

"To, že byly ve vrstvách na relativně úzkém prostoru odhaleny při tzv. kinetických vykopávkách, bylo pro archeology přesto překvapivé, a aktuální nálezy naznačují, že by jich mělo být ještě daleko víc," píší OÖN.

Když hejtmani stříhali oplocení…

11. prosince 1989 tehdejší hornorakouský hejtman Josef Ratzenböck s jeho jihočeský protějšek Miroslav Šenkýř přestřihli ostnatý drát na hranici mezi Rakouskem a Československem a tím sjednotili Evropu, připomínají OÖN. Rakousko a Mühlviertel ten den postoupily z okraje do středu Evropy. Předcházel tomu pád berlínské zdi 9. listopadu, tedy měsíc předtím.

Historický okamžik - stříhání hraničních drátů…Zdroj: OÖN

V pondělí, ve výroční den, spolek "DenkStein Eiserner Vorhang" přejmenoval své staré označení "Památník". Předseda spolku Bernhard Winkler změnu odůvodnil potřebou "méně varovat a o to víc odstartovat proces myšlení. "Zvažovat, domýšlet, předvídat," řekl. "Podporujeme debatu o svobodě a demokracii ve společné Evropě bez hranic. Jak je důležitá, ukazuje to, že v žádné jiné zemi EU není skepse k unii větší než v Rakousku…"

Bývalý rakouský vicekancléř Reinhold Mitterlehner, který vyrostl nedaleko železné opony, dal v úvahu, proč se zemi za všechna ta leta nepodařilo srůst se severním sousedem tak, jak se tenkrát doufalo. "Ukázalo se, že stav není ideální. Soužití se rozvíjelo spíš vlekle, pořád je víc účelové než mezinárodním přátelstvím," řekl. Překážkou je podle něho řeč, ale jako velká zátěž přibyla diskuse o Temelínu, ve které jsou obě strany vůči sobě nadále v nevratné opozici. "A pak jsou tu ještě historické důvody - Rakousko mělo v časech monarchie stále výsadní postavení a nechávalo to Čechům cítit. Druzí zase ještě často haraší Benešovými dekrety a z nich vycházejícím hrozným vyhnáním sudetských Němců po válce a vyvlastněním…"