Informace k účasti - a také k možnosti výher pro jednotlivce, rodiny, školy a obecně skupiny - jsou na linzmachtsauber@mag.linz.at. Do 15. června vyhodnotí porota nejoriginálnější a nejpilnější "uklízeče" a 29. června vítězové dostanou městské dobropisy a lístky do bazénů.

Balony nad Německem

Před časem sestřelily USA v obavách ze špionáže čtyři balony. "Také nad Německem jich létá víc, než by se myslelo," píše Donaukurier. Podle odhadů Německé letecké bezpečnosti ročně vzlétá nad Německem kolem 15 000 bezpilotních balonů. Asi polovina jsou větrné od meteorologické služby DWD. Její mluvčí Andreas Friedrich poznamenává, že tento pojem je vlastně chybný, protože tyto balony naplněné heliem jsou tady jen pro transportování radiosond do stratosféry. Jsou to měřicí přístroje na laně, velké a těžké jako smartphone, a vysílají hodnoty jako teplotu a vlhkost vzduchu pro některou meteorologickou stanici na zemi.

Dvakrát denně, v 10.45 a ve 22.45, stoupají rychlostí asi 18 km/h. Na zemi jsou tři až pět metrů vysoké, na nejvyšším bodě cesty až 40 metrů. Po zhruba půldruhé hodině ve výši kolem 30 kilometrů tenký latexový balon praskne, rozvine se padák a snese sondu rovněž během zhruba 90 minut na zem. Každý z denně vypouštěných asi 20 balonů stojí podle DWD asi 250 eur.

Sonda už poté není znovu používána a zůstává tam, kde přistane. Podle rychlosti větru při vzletu a sestupu to může být vzdálenost od startu až 300 kilometrů. Často tyto sondy hledají fandové létání a geocacheři.

Protože meteorologické a výzkumné balony létají výrazně výš než letadla, nepotřebují žádné povolení, uvádí DFS. Další "nadílkou" objektů ve vzdušném prostoru pak jsou dětské balony, vypouštěné například k narozeninám.

Bundeswehr ujišťuje, že nemá žádné balony nad Německem, ani je nikde neužívá k vojenským účelům. Nad SRN se nevznášejí ani žádné cizí vojenské balony, třeba špionážní.