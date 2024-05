Jako motiv uvedl dosud netrestaný muž, že chtěl matku vysvobodit od zátěžových situací, které vyvolával svou dlouholetou závislostí na alkoholu a lécích. Kritický den si přiznal, že je zase silně opilý, a že tím zase zatíží matku. „Jestli mi to zůstalo v hlavě správně, ještě jsem jí řekl, že je mu to líto, ale že nemůžu jinak. Pak jsem na ni namířil a zmáčkl kohoutek.“ Výstřel zasáhl ženu z bezprostřední vzdálenosti do obličeje,byla na místě mrtvá.

Kvalifikovaný asistent pečovatelské služby, který od roku 2019 pobíral pomoc v nouzi a trpěl strachovými poruchami a depresemi, vyrozuměl tísňovým voláním policii a k činu se přiznal. Ještě během telefonátu byl zatčen. V obýváku našli policisté mrtvou ležící na gauči, v pozadí hrála televize. Vražednou zbraní byla brokovnice, kterou obžalovaný právoplatně držel. Čin neměl svědky. Podle znalce měl obviněný v krvi v době činu 2,3 promile alkoholu.

Jak informoval žalobce, pracoval obviněný naposledy v zimní sezoně 2018-19 v půjčovně lyží, předtím v domově pro seniory, a tehdy ještě vedl „normální život“. Během let ale začal brát psychofarmaka v kombinaci s alkoholem a sám se označoval za „kvartálního pijáka“.

Zmiňovaného 23. listopadu konzumoval vysokoprocentní alkohol a různá psychofarmaka, ale podle žalobce velmi dobře věděl, co dělá.

Obhájce řekl, že čin nelze nijak omluvit. Připomněl, že obžalovaný kvůli neurologickému syndromu neklidných nohou, kterým trpí od svých 20 let, bral lékaři předepsané medikamenty obsahující opium. Propadl do závislosti na nich. Byl na dobré cestě k nápravě redukováním denních dávek, ale odvykací projevy byly pro něho i pro rodinu zátěží. Východisko nacházel v alkoholu. Od minulého roku dávky stupňoval a viděl, že si matka dělá starosti. „Není nic, co by můj čin ospravedlnilo. Vinen jsem já a nikdo jiný. Je mi líto rodiny,“ dodal. U soudu dostal trest osmnáct let odnětí svobody.

Bavorsko chce víc topit dřevem

V žádné spolkové zemi není víc topeno dřívím než v Bavorsku. Ministerstva hospodářství a průmyslu chtějí spotřebu ještě zvýšit, svaz ochrany přírody záměr kritizuje.

V Ettalu podepsali ve čtvrtek ministr hospodářství Hubert Aiwanger a ministryně zemědělství Michaela Kaniberová s osmi dalšími partnery „Pakt dřevní energie Bavorska“. Vedle obecného přihlášení se k této energii zdůrazňuje, že bavorský podpůrný program „BioWärme“ chtějí signatáři podle potřeby rozšířit. K tomu má být vypracována informační nabídka pro obce, zabývající se šancemi dřevní energie v kombinaci s jinými obnovitelnými zdroji a zásobníky tepla. „Chceme najít nejlepší řešení podle místní výchozí situace,“ řekl Aiwanger. Kaniberová doplnila: „V Bavorsku je dost dřeva jak pro výrobu, tak pro energetické zhodnocení. Mezi oběma kolejemi není žádný rozpor.“

Podle statistického úřadu v roce 2022 topilo 9,7 % bavorských domácností převážně dřevem, v Dolním Bavorsku a v Horní Falci dokonce kolem 17 %. V celospolkovém průměru je to 4,2 %.

Předseda svazu Richard Mergner míní, že spalování dřeva musí být po krocích redukováno a zabránit je třeba především nové výstavbě nebo přezbrojení velkých elektráren, které spalují statisíce, až miliony tun dřeva při výrobě tepla nebo elektřiny.

Sekaná, ne zrovna k nakousnutí

Do té velké by se těžko zakusovali…Zdroj: Zdroj: DKer

Frontenhausen (okr. Dingolfing-Landau) odhalil novou místní atrakci, nadrozměrnou housku se sekanou, píše Donaukurier.

Má v průměru tři metry a je těžká šest centů (tedy asi 300 kilogramů). Stojí na trávníku v Poštovní ulici mezi hostincem U Pošty a domovem důchodců. Sloužila jako kulisa při natáčení filmu Rehragout Rendezvous podle románu Rity Falkové (česky snad Co bude k večeři, přiléhavěji Setkání u srnčího ragú), dílu seriálu o policistovi Franzi Eberhoferovi. Už tehdy budila velkou pozornost a obec ji musela před premiérou skrývat. Pak jim ji Constantin Film věnoval.

Na snímku pro náš web se s gustem zakusují zleva starosta Franz Gassner, vedoucí produkce Steffen Günther a ředitel Constantinu Torsten Koch do pravé housky se sekanou po odhalení nadrozměrné skulptury. Zdroj: DK