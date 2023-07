Samuel Z., obžalovaný z vraždy, stane ve čtvrtek před zemským soudem v Linci. Při vyšetřování se k činu přiznal. Jako motiv uvedl strach, že ho dívka oznámí za napadení - "chtěl to ukončit," jak řekl podle obžaloby znalkyni z odvětví psychiatrie, která u něho zjistila narcistickou poruchu osobnosti s nebezpečím dalších podobných činů. Kromě vraždy je obžalován také z pokusu vloupání, protože den před činem zkoušel otevřít násilím pokladnu farmářského obchodu.

Rozsudek je očekáván hned ve čtvrtek večer.

Uložil 25 000 eur do kontejneru na bioodpad

79letý senior v Dolním Francku naletěl podvodníkům, kteří se vydávali za policisty. Varovali ho, že peníze na jeho kontě už nejsou bezpečné a kromě jiného jsou padělané. Na jejich radu vyzvedl 26 000 eur a "deponoval" je minulý čtvrtek v kontejneru na bioodpad vícerodinného domu v okrese Aschaffenburg. "Ještě mohl pozorovat, jak obálku s těmito penězi vyzvedli dva muži," dodává Donaukurier.

Nový kříž na vrchol donesou po svých

Benediktinská stěna v okrese Bad-Tölz/Wolfratshausen dostane brzy nový vrcholový kříž, píše DK a zdůrazňuje, že v duchu tradic chtějí Benediktbourenští jeho díly celkem o váze 1,4 tuny vynést do výšky 1801 metr pěšky. "Mohli jsme to udělat i helikoptérou, ale docela vědomě jsme se rozhodli vynést kříž na vrchol jako v roce 1958," řekl Anton Ortlieb, starosta obce s asi 3700 obyvateli. Na operaci se má podílet kolem 140 pomocníků. «To posiluje a pěstuje dobrou spolupráci ve vesnici," říká starosta o akci, při které chce také pomoci.

"Dřevaři vztyčili první exemplář v červenci 1877. Když předčasné vypuknutí zimy se silným sněžením v předcházejícím roce jim znemožnilo dopravit do údolí vytěžené dřevo, slavnostně slíbili, že když jim to počasí dovolí v příštím roce, postaví na vrcholu hory kříž. A to se stalo… Další symbol na tomto místě byl poznamenán nečasem více než šedesáti let a musel být proto loni snesen.

Nejrychlejší jezevčík: 41 metrů za 5,41 s

V Mnichově hledali v neděli nejrychlejšího jezevčíka («1. Münchner Dackel-Race»). Na startu bylo na 50 malých čtvernožců v různých třídách. Nejrychlejší byl americký jezevčík Luitpold z Echingu u Freisingu v rekordním čase 5,41 sekundy na trati 41 metrů. Při obdobném závodě v Brandenburgu v roce 2022 potřebovala vítězná jezevčice na stejnou vzdálenost 5,53 sekundy.

"Také Luitpoldův majitel Maximilian Kurz se často pohybuje rychle - je totiž závodník a den před závody jezevčíků jel na Nürburgringu šestihodinovku," píše DK.

Na snímku čekají na start s duhovými šátky hvězdy Muzea jezevčíků v Řeznu Seppi, Moni a Blümchen. Zdroj: DonaukurierZdroj: Zdroj: DK

Miss Nizozemsko je trans

Rikkie Kolle (22) z Amsterdamu se stala v sobotu v Leusdenu Miss Nederland - jako první "transžena". V roce 2018 se dostala do finále televizní soutěže Holland's Next Top Model.

„Vím lépe než druzí, jaké to je cítit se sám a nebýt obklopen jen pozitivy," řekla a zavzpomínala na své "transvyoutování", když byla malým Rikkem. "Dnes, po mnoha letech, se cítím ve svých botách pevněji než předtím, a to je co, co bych chtěla předat dál těm, kteří to potřebují. Dokud někdo zůstane pořád tím, kým je, není nikoho, kdo by stál nad ním… Zasazuji se ráda za všechny malé Rikkies, kteří jsou svými rodinami odmítáni, a vyvinuli se v osoby, kterými chtějí být.“

Miss Nizozemska je 'trans'.Zdroj: Zdroj: DK

Přetahovaná prsty

V neděli zápolili ve Fischbachau (okr. Miesbach) "hospodští siláci" o tituly bavorských mistrů v přetahování se prostředními prsty, chráněnými jen magnéziem.

Podstata soutěže, která měla 68 ročníků, je v tom, snažit se přetáhnout k sobě protivníka držícího také jedním prstem stejný kožený kroužek z druhé strany.

Zápolící jsou rozděleni podobně jako ve vzpírání do různých tříd, od lehké po těžkou váhu. Nejstarším "hacklerům" bylo přes 70 let. Pravidla jsou přísná. Kolena mohou soupeři opírat o hranu polstrovaného stolu, ale botami se jí nesmí dotknout. Nejvíc ovšem "zkusí" prostředníky, během turnaje i desekrát v akci… Stůl je dlouhý 109 cm, široký 74, vysoký 79. Stoličky, na nichž "hockeři" sedí, mají sedací plochu 40x40 cm a jsou vysoké 48 cm (k horní ploše stolu 31 cm…).

Z boje prstů.Zdroj: Zdroj: Donaukurier

Pustí vražedkyni z Mansonovy bandy?

Členové tzv. Manson Family zavraždili v roce 1969 z pokynu Charlese Mansona v Los Angeles sedm lidí. Nejznámější z nich byla herečka Sharon Tate v pokročilém stavu těhotenství, manželka režiséra Romana Polanského. Mezi odsouzenými byla také Leslie Van Houtenová, která se podílela na vraždách podnikatele Leno LaBianca a jeho manželky. Jedna ze spolupachatelek této série, Susan Atkinsová, zemřela v roce 2009 ve vězení na rakovinu. 83letý Manson zemřel ve vězení 2017. Kromě Van Houtenové sedí ještě Patricia Krenwinkelová (75).

Jak informoval Donaukurier, kalifornský guvernér Gavin Newsom oznámil, že už nechce blokovat rozhodnutí odvolacího soudu ve prospěch Van Houtenové (73). Odůvodnil to malou šancí na úspěch takového kroku. Jeho odpor proti propuštění 30. května odvolací soud zrušil. Od roku 2016 se odvolací komise pětkrát vyslovila pro předčasné propuštění Van Houtenové, ale Newsom, resp. jeho předchůdce Edmund Brown Jr. to vždycky zrušili. Teď guvernér sdělil, že před kalifornský soud s další stížností nepůjde…

Zabíjela pro Mansona.Zdroj: Zdroj: DK