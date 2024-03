Bavoři vracejí nacistický lup

Státní sbírky obrazů v Bavorsku vrátily právoplatným vlastníkům další umělecká díla uloupená nacisty. Obraz od Hanse Wertingera a dvě norimberské skulptury ze 16. století tak šly ve středu dědicům berlínského bankéře a podnikatele Jakoba Goldschmidta (1882 - 1955). Obraz přešel z bývalého nacistického držení v roce 1953 do státní sbírky, sochy byly získány ve stejném roce získány národním muzeem výměnou za pietu ze 14. století se švýcarským zbrojařem.

Židovský bankéř Goldschmidt sbíral po první válce ve velkém umění a vybavil jím svůj statek v Postupimí a městskou vilu v Berlíně. Když ho nacisté dělali spoluzodpovědným za světovou hospodářskou krizi, musel v dubnu 1933 imigrovat do Švýcarska a odtud utekl roku 1936 do New Yorku. V cizině mohl zachránit jen část své umělecké sbírky. Zbytek byl vydražen v Německu v akcích 1938 a 1938. Nyní vracený obraz tehdy získal gauleiter Julius Streicher. Americké jednotky jej pak našly s dalšími díly v domě Streicherova bratra Maxe v Deggendorfu a předaly věci v říjnu 1946 do Central Collecting Pointu v Mnichově. Skulptury přešly přes více stanic do držení švýcarského fabrikanta.

Špičkoví gastronomové míří do Traunsee

K pěti letům festivalu hospod "Felix" od 6. dubna do 5. května v regionu Traunsee-Almtal připravují hornorakouští špičkoví gastronomové pestrý program.

Tradiční hospodská kultura bude prezentovat v inovačním duchu třiceti kulinářských akcí zajímavé chuťovky. "Od štrúdlové plavby po Traunsee přes Indrustrieroas po hostinskou laboratoř Salzkammer-guad tu bude pro každého něco," píší OÖN. Od založení festivale 2018 tady celkem 600 pořadů přilákalo přes 25 000 návštěvníků. Důležitým partnerem bude opět Genussland Oberösterreich s více než 300 statky a 250 vinaři.

Statisíce zraněných

783 000 se loni zranilo při nehodách v Rakousku tak, že museli být ošetřeni v nemocnicích. 29 200 utrpělo zranění těžká. Počet usmrcení zatím není pevně znám, ale jsou obavy, že obětí bude víc než v roce 2022 (3099).

Nejnebezpečnější byly opět domácnosti, kde se zranilo 323 700 osob. Následovaly nehody při volném čase, při kterých bylo zraněných 255 600 lidí. Nejvíc úrazů zaznamenala Vídeň - 152 300, na druhém místě byly Horní Rakousy - 133 700.

Umělkyně v paměti

Policistka Susanne Hippaufová (42) z Frankfurtu nad Mohanem zná zpaměti, jak jde za sebou více než 15 000 čísel dělení konstanty "pí", Ludolfova čísla. To vyjadřuje hodnotu poměru obsahu kruhu ke čtverci jeho poloměru. Loni v soutěži v Emdenu uvedla 15 637 za sebou následujících čísel v tomto dělení a vytvořila tak německý rekord v paměti - překonala výkon 15 320 konkurenta ze září 2018. K zapamatování a interpretaci potřebovala 2:42 hodiny. Teď se chystá rekord ve čtvrtek - na mezinárodní den tohoto "kruhového čísla" - překonat. Od ledna trénuje na dosažení 18 000 čísel v řadě. Odhaduje se, že jí to může trvat až tři a půl hodiny.

Umí si pamatovat…Zdroj: DK

Podle Wikipedie v srpnu 2021 např. vědci z Univerzity aplikovaných věd ve švýcarském Graubuendenu publikovali rekord v nejpřesnějším odhadu π v desítkové soustavě, který má 62,8 bilionu číslic. Výpočet trval 108 dní a devět hodin…