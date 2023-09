Porostou v Rakousku olivy?

Vídeňský spolek AgroRebels se zabývá už několik let, zda by pěstování oliv mohlo být v Rakousku výnosné, zda by se daly tak kultivovat, aby opravdu plodily a zemědělci do nich investovali.

Ukazuje se, že v kooperaci s firmou Pannonia Palmen Markuse Finka by to bylo možné. Její šéf narazil jako technický fyzik na projekty kultivace zeleniny pro mezinárodní vesmírnou stanici ISS, a to se časem stalo jeho hlavním podnikáním.

Dosud se zabývali kultivací palem na východě země. Je přesvědčen, že olivy v Rakousku by plodily po sedmi až devíti letech, některé odrůdy i dřív.

Vánoce začínají poštou

Tři měsíce před Vánocemi dostal Ježíšek v Engelskirchenu už bedny dopisů od dětí z celého světa. Došlo mu jich na 4800, řekla mluvčí Německé pošty. Některé byly odeslány dokonce z Chile, Brazílie, Thajska a Číny… Mnohé děti k nim přibalily malé dárky vyrobené vlastní rukou. "Kunieng z Macau, který už jednou v Německu byl, napsal: Postrádám vánoční trh a curry-vuřty s hranolky…", prozrazuje DK a doplňuje: "Loni spolupracovnice ježíškovské filiálky v Engelskirchenu odpověděly na téměř 135 000 dopisů ze 48 zemí."

Oficiálně otevře filiálka v půlce listopadu. V Německu je kromě ní ještě šest vánočně-poštovních úřadů.

Volksblatt už jen online?

Hornorakouský deník Volksblatt, na našem webu hojně využívaný pro své široké zpravodajství, bude od ledna 2024 vycházet jen online. "Kolem 30 zaměstnanců ze 46 ztratí práci," napsaly dnes konkurenční OÖN.

Už budou jen online…Zdroj: OÖN

Noviny hornorakouských lidovců, které poprvé vyšly 2. ledna 1869, vyjdou 30. prosince naposledy jako tištěné a budou pokračovat výlučně jako online médium. Zhruba jednou měsíčně je má doprovodit tištěný magazín.

"Opatření je odůvodněno zostřeným konkurenčním bojem, proměnou čtenářské obce, rostoucími náklady a klesajícím výnosem inzerce," pokračují OÖN.

Dodávají, že opatření silně připomíná postup politických stran s Wiener Zeitungem, nejstarším deníkem na světě, založeným roku 1703. Jako tištěné médium vyšel letos 30. června naposledy a je dál veden malým týmem jako online-médium.