Soud v Münsteru uložil doživotí 31letému muži z Ennigerlohu v Severním Porýní-Vetsfálsku za vraždu své 21leté bývalé kolegyně, zdravotní sestry. Zamiloval se do ní, ale ona podobné city neopětovala. V listopadu ji přepadl u jejích domovních dveří, zatlačil ji zpátky do bytu, hodiny ji týral, znásilňoval a pak uškrtil. Z její platební karty vybral 1000 eur a utekl do Španělska. Tam ho zatkla policie na mýtní stanici dálnice. Na stopu mu přišli tím, že jeho mobil byl v době činu spojen s WLAN-routerem oběti. Následná data ukázala jeho pobyt ve Španělsku.

V hlavním líčení nevypovídal. V dopisech přátelům čin přiznal.

Poláci brali měděné kabely

496 metrů kabelu odcizili dva Poláci (33 a 34) během jednoho měsíce z uzavřeného staveniště na Pyhrnské dálnici v obci St. Pankraz. Poprvé si tam vyhlédli 16. května věci, které by mohli prodat, a našli. Rozvinuli měděný kabel o průměru asi 40 milimetrů, rozkouskovali jej a odvezli malým transportérem přes hranice domů. Při čtyřech jízdách tak ukradli 496 metrů kabelu v celkové hodnotě kolem 10 000 eur. Při posledním "nájezdu" minulé úterý je přímo na místě zadržela dálniční policie a zatkla je.

Pavilon u Dunaje už "ladí"

21. června zahájí letní program Hudební pavilon v Donauparku v Linci, své 33. koncertní léto. Do 13. srpna v něm nabízí město bohatý program s volným přístupem posluchačů.

Slavnosti pětilisté růže jsou tu. V kostýmu do centra Krumlova můžete zdarma

První tři středy budou patřit „Acoustic Qlash" kulturního a mediálního spolku junQ.at, které byly už v minulosti magnetem publika. Čtvrtky budou opět ve znamení dechovek, neděle zaplní jazz, pátky a soboty směs popu, folku, rocku, indie a písničkářů. O vystoupení se ucházelo 110 umělců, upřednostněny byly naděje a skupiny z Lince. Informace k programu jsou na webové stránce města www.linz.at.

Soutěž kadeřnic

Isabella Kühnelová z Liebenau, která se učí v Haarmanufaktur Freistadt u Manuely Primetzhoferové, získala zlatou medaili v celostátní oborové soutěži kadeřnic a kadeřníků v Zell am See. V kategorii učňů "třeťáků" přesvědčila porotu vysokým účesem "Red-Carpet-Look".

Nejlepší učni kadeřníci.Zdroj: DK

Bohatí a chudší v Rakousku

Rozdělení čistého jmění v Rakousku je podobně jako v Německu ve srovnání s ostatními zeměmi velmi nerovnoměrné, jak vyplývá ze studie Národní banky Household Finance and Consumption Survey (HFCS 2021).

"Rakousko a Německo jsou společnostmi nájemníků," charakterizuje postavení ekonom banky Martin Schürz. V Rakousku bydlí 47,6 procenta domácností ve svém, a všichni vlastníci bytů jsou v horní polovině čistého majetkového žebříčku. Druhou polovinu obsazují především lidé, kteří žijí v nájmech. Jen Německo má v europrostoru ještě větší podíl nájemníků. 29,9 procenta rakouských domácností je zadlužena. 13,9 % má dluhy zajištěné, 17,4 % nezajištěné.

FC Bayern "šidil"

Fotbalový klub FC Bayern odměňoval zaměstnance centra mládeže po léta příliš málo, zjistilo šetření Celního úřadu. Teď musí klub kvůli porušení zákona o minimální mzdě odvést celníkům pokutu 200 000 eur a zkrácené odvody dorovnat.

Společnost FC Bayern vykazovala a platila od listopadu 2016 do listopadu 2021 trenéry mládeže ve výkonnostním centru na bázi 450 eur, ačkoliv jejich skutečný počet byl daleko vyšší. Klub neplatil žádnou zákonnou minimální mzdu, nedodržoval předpisy sociálního pojištění, nesprávně evidoval pracovní dobu, zaměstnanci odvedli mnohem víc hodin než bylo domluveno a zaplaceno. Právní podmínky klub už od podzimu 2020 napravil.

Pěkný léčitel…

64letý Chilan z Bad Tölzu-Wolfratshausenu, který se označoval za léčitele, musí na šest let a deset měsíců do vězení. "Ošetřoval" 14letou dívku metodami, které se prý naučil v Brazílii - "hadím jedem", zpěvy a dechovými cvičeními, masážemi herzčakry, místa, které leží v centru hrudního koše jako most mezi spirituálně-kosmickým a zemským světem, skrze něž vstupuje do těla mnoho astrálních sil, a které je sídlem čisté a všeobjímací lásky (www.blumen-des-lebens.de). A nakonec pacientku dvakrát znásilnil.

Na kostel z papíru na Zelené hoře použijí dva tisíce krabic z Budějovic

"Léčil" také její rodiče, prarodiče a bratra. Maminka se na jeho podnět odloučila od svého muže a aby situaci překonala, odebrala se s dcerou za obžalovaným. Ten prý mladou pacientku neznásilnil, jak uváděla ve svědectví - při dechových cvičeních, která obviněný vedl, vešla do stavu podvědomí a znovuprožívala traumata matky a babičky. "Já byl jen divákem," hájil se.

Soudní znalec potvrdil, že takový způsob přenosu myšlenek je vzdálený realitě. Genetický materiál obžalovaného byl nalezen v kalhotkách a vagině oběti.

V chatech obviněný napsal dívce, že doufá, že ji nezranil, a že jí dal "jen to, co tvé tělo a tvá duše potřebovaly"…

Nová koruna pro královnu vína

65. královna francké vinařské oblasti Eva Brockmannová dostala ve Schwarzachu (okr. Kitzingen) novou korunu. Je zdobená zlatými lístky vína a sladkovodními perlami. Nahradí současnou, která je z roku 1975. Vyrobili ji v klášterním zlatnictví opatství Münsterschwarzach. Design navrhla hamburská agentura. O podobě hlasovalo více předchůdkyň Brockmannové. Jak svaz vinařů uvedl, první královna franckého byla zvolena v roce 1950, trofej se ale ztratila další rok a byla navržena nová. Třetí, dodnes užívaná, je z roku 1975. Nová váží 122 gramů, o 15 gramů méně než minulá. Královna má za úřední rok až 400 termímů, při nichž korunu nosí vždy několik hodin. Vozí se BMW, které zastupují silvánské a frankovku. Zpravidla královna zajíždí služebně až do Asie.

Královna s novou korunou.Zdroj: DK

Odškodnění za tělesnou prohlídku

Vězeň, který se musel v březnu 2019 v jednom bavorském vězení po návštěvě rodiny podrobit komplexní tělesné prohlídce i intimních částí, vybojoval u spolkového ústavního soudu v Karlsruhe odškodnění. Senát takovou prohlídku shledal těžkým zásahem do všeobecných osobnostních práv. Soudy nižších stupňů rozhodly opačně. Podle evropského soudního dvora je v takovýchto případech obvyklé poskytnutí finančního odškodnění. O věci musí znovu rozhodnout okresní soud v Řeznu. Ten napoprvé po nálezu z Karlsruhe uzavřel, že tělesná prohlídka vězně byla protiprávní, ale požadavek na 500 eur náhrady odmítl.

Akční den Kolega Pes

Německý svaz ochránců zvířat a potravinová značka Cesar vyhlásily 15. červen jako akční den "Kolegy psa". Také ochranáři spolku Tasso apelují na německé zaměstnavatele, aby pustili psy do úřadu.

Přes tisíc firem napříč branžemi se v minulých letech do akce zapojilo. Byly mezi nimi advokátní kanceláře, prodejny knih, veterinární praxe, autosalony, cestovní kanceláře, pečovatelské domovy… Zapsaný obecně prospěšný spolkový svaz Bürohund e. V. (BVBH) prosadil od svého založení v roce 2014 zjednodušené umožnění přístupu psů. Jeho dobrovolníci podporují podniky, jejich zaměstnance a držitele psů nabídkami informací, vědeckými závěry a konkrétními doporučeními zacházení, které vyzdvihují přirozené přednosti "kancelářských" psů.