Tunel pod Vierzehn je první stavbou objížďky Rainbachu v délce 7,5 kilometru.

Krátí důchody poslancům

Poslanec senior, který pobírá plat, nemá nárok na souběžný plný starobní důchod, rozhodl německý sociální soud v Kasselu (B 5 R 49/21 R). Polovina z něj tzv. "odpočívá". Tento pojem slovník spisovné češtiny vysvětluje, že právo nemůže být (v určité době) uplatňováno.

Německé důchodové pojištění takto "zkrátilo" 68letému poslanci spolkového sněmu Klausi Ernstovi (Die Linke) a ten to zažaloval. Vidí v tom porušení ústavou zaručené garance vlastnictví, rovnoprávnosti a poslanecké svobody.

Soud jeho žalobu zamítl. Předsedkyně senátu vysvětlila, že poslanecká odměna vylučuje všechny další z veřejných prostředků, pokud nejsou narovnáním nákladů spojených s výkonem mandátu. Tento paragraf poslaneckého zákona ospravedlňuje zásah do ústavou chráněných pozic. Není ani porušením zákazu nepřiměřenosti, žalobci zůstává pořád ještě podstatná část důchodu a jeho značně vyšší poslanecká odměna není snižována.

Afghánistánec "školil" sestru

Od května sedí ve Vídni ve vazbě 16letý mladík z Afghánistánu, který od poloviny listopadu týral vícekrát v měsíci o rok mladší sestru, protože ho neposlouchala. Když se například koncem května zdráhala uvařit mu čaj, bil ji pěstí do obličeje, až musela do nemocnice s posunutou zlomeninou nosu, napsal Volksblatt. Fyzicky napadal i mladší bratry (11 a 13 let).

Je obviněn z úmyslného těžkého ublížení na zdraví a pokračujícího násilí vůči celé rodině, vícenásobného těžkého útisku, nebezpečného vyhrožování a vydírání, když na matce nejméně desetkrát požadoval peníze na nákup drog, jinak že zbije mladší sourozence.

Obviněný žije dva roky v Rakousku, kam ho přivedl po uchopení moci talibanem nejstarší bratr, který se tu za léta dobře integroval. Mladík se v Rakousku těžko přizpůsobuje západní morálce a hodnotám, speciálně v ženské otázce. "Pravděpodobně sám zažil v Afghánistánu těžké násilí, taliban ho unesl a týral, měly mu být zlámány kosti," popisuje list.

V úterý stane před soudem, kde mu hrozí až pětileté vězení.

Zatkli hledaného Slováka

Po jedenácti letech na útěku zadrželi ve Štýrsku 45letého Slováka, který patří k nejhledanějším kriminálníkům ve své zemi, píše Volksblatt. V říjnu 2012 byl za těžké vydírání odsouzen na dvanáct let, předtím už byl členem organizované skupiny páchající zločiny především v regionu Nitry. Trest nenastoupil a zmizel. Od prosince 2012 je hledán na mezinárodní zatykač.

"V mládí byl jedním z největších boxerských talentů své země a reprezentoval. Upadl do podzemní scény a v jejím pravicově radikálním kruhu byl brzy pověstný jako bijec. Jeho dlouhý útěk Evropou byl podle policie velmi rafinovaný, užíval falešná jména a padělané dokumenty," napsal Volksblatt. Teď je ve vazbě a čeká na předání do vlasti.

Hodil granát na truchlící

Kolem Stuttgartu přibývaly od července 2022 závažné násilné činy dvou rivalizovaných skupin, dohromady asi 300 lidí. Při řadě z nich se i střílelo. Zatčeno bylo 34 osob.

Státní zastupitelství nyní obžalovalo mimo jiné z pokusu vraždy 23letého Iránce, který odjistil granát a hodil jej na smuteční společnost před pohřební halou v Altbachu u Essligenu. Explodoval asi 30 metrů od shromaždištěm. Rozlétané ocelové kuličky zranily minimálně patnáct lidí, některé těžce. Vrhače výbušniny na útěku k taxíku pronásledovalo pět mladíků ve věku 19-21 let, dva Němci, dva Turci a jeden Gruzínec, kteří ho zbili pěstmi, zkopali a vytáhli z taxi. Těžce zraněný ztratil vědomí. Záchranářům hrozili smrtí a bránili jim v zásahu. Jsou stíháni za pokus o zabití a za nebezpečné ublížení na zdraví.

Ve středu byli čtyři lidé odsouzeni za zářijovou přestřelku obou uskupení před restaurací v Esslingenu-Mettingenu. Hlavní obžalovaný dostal sedm let a devět měsíců, další od tří do pěti let. Podle expertů se obžalovaní snažili excesivními činy - "násilím legitimovanou mužností" - upevnit nebo dosáhnout postavení v partě, získat uznání a respekt. Mnoho z nich má migrační původ.

Pergamonské muzeum v opravě

Berlín přišel o jeden z turistických vrcholů, Pergamonské muzeum, lákající na antické památky ročně víc než milion návštěvníků z celého světa, poslední rok před pandémií až 3,1 milionu.

Kvůli rozsáhlým opravám jsou poklady jako barevně bohatá babylonská Ištařina brána nebo procesní cesta k ní s dekorativními hliněnými dlaždicemi veřejnosti přístupné jen do nadcházející neděle. Před muzeum stojí proto dlouhé fronty. Na nejméně čtyři roky bude kompletně uzavřeno.

Pergamonské muzeum bude uzavřeno.Zdroj: DK

Úsek s pergamonským oltářem z první poloviny 2. století před naším letopočtem z rezidence králů na západě dnešního Turecka má být znovu zpřístupněn v roce 2027, druhý úsek až 2037. Náklady jsou odhadovány až na 1,5 miliardy eur.

Objekt stavěný 1910-1930 má pět budov, zařazených od roku 1999 do světového dědictví UNESCO.