Dostal se do péče prof. dr. Helmuta Grimma na pasovské klinice - a přežil. Malý kousek tyče si uchovává doma a ukazuje ho nevěřícím. Celý kus se s pacientem nevešel do CT přístroje. Interní technici nemocnice kus z něj odřízli stavebním strojem.

"Nikdy jsem nic takového nezažil," říká profesor Grimm, přednosta chirurgie, při promítání CT obrázků a 3D animace. Ukazují, jak se tyč tlačí kolem srdce a plic, aniž by poranila orgány. "Pacient spadl na tupý konec tyče. To odtlačilo cévy od sebe a neprobodlo je. Kdyby to bylo špičaté, pravděpodobně by neměl šanci," říká Grimm.

Když vytáhne tyč, Mayr-Steffeldemel téměř neztrácí krev. Celá operace trvá asi půldruhé hodiny. V poslední fázi vytáhli chirurgové osudovou tyč směrem nahoru…Osudové železo teď leží na stole v chirurgově kanceláři. O 16 dní později pacient opouští kliniku a několik týdnů podstupuje rehabilitaci. Po půl roce zase pracuje u stejné firmy jako dřív a dělá stejnou práci. Po měsíci zase jezdil s náklaďákem, ze kterého tehdy spadl na tu tyč.

Pasovská mediální skupina ho navštívila čtrnáct dnů po propíchnutí doma s otázkou, jak se mu daří.

Ujistil ji, že docela dobře, může zase dělat bez omezení všechno, co dělal dřív. Už je prý zase tím, kým byl před úrazem. Osudový moment si zřejmě ponese v hlavě pořád, ale život musí jít dál… Nehoda a záchranná akce jsou v jeho paměti prý trošku v mlze, ale jednotlivosti pádu, pobyt na intenzivce, rehabilitace se mu pořád vracejí. Po třech týdnech cvičení mu fyzioterapeuti řekli, že už vůbec nevědí, co s ním. "Tím jsem byl zase připraven na svět práce," dodává a směje se.

Islámisté chtěli zaútočit?

Vídeňská policie informovala v sobotu večer o plánech útoků islámské skupiny mj. ve Vídni a v Kölnu.

Teroristické aktivity v Evropě prý vyzvaly k útokům na křesťanské akce kolem 24. prosince. Kostely, bohoslužby a vánoční trhy byly zesíleně hlídány civilními osobami i jednotkami se zvláštní výzbrojí. Zvláště ohroženy měly být Štěpánský dóm ve Vídni a dóm v Kölnu, mezi možnými cíli byl uváděn i Madrid. Útočné skupiny měly mít vazbu na teroristy Islámského státu provincie Khorasan (ISPK).

Šéf kolínské kriminálky Michael Esser podotkl, že i když se varování vztahuje na silvestr, přijali opatření už pro dnešek - po bohoslužbě bude katedrála prohlédnuta za pomoci psů a poté uzamčena.

Ve Vídni v sobotu jednotky ochrany ústavy zatkly tři islámisty.

Vánoční telefon proti osamění

Osamělé seniorky a senioři v Německu mohou do Nového roku průběžně volat přes tzv. stříbrný telefon. Většina volajících - 85 % - chce "zkrátka s někým mluvit", píše DK. Speciální berlínská linka je ode dneška nepřetržitě dostupná z celé SRN. Loni její telefon zazvonil 5628krát, nejčastěji v neděli. Letos do poloviny prosince zavolalo 148 000 lidí, týdně průměrně 1900. Asi 80 % volajících byly ženy.

Osvěžili se v jezeře

Členové brandenburského spolku zimního plavání „Pirrlliepausen“ vstoupili dnes na pár minut do jezera Senftenberg. Loni tam byla voda čerstvější - měla dva stupně. Letos byla koupel při teplotě vzduchu šest stupňů a vody čtyři příliš teplá. "Správně krásné je to při mínus deseti stupních vzduchu a jedním plusovým ve vodě," říkal mluvčí klubu Peter Lehmann. A list DK pro nás suchostředozemce překládá, že „Pirrlliepausen“ je podle klubu starý severoněmecký výraz pro rampouch…

O Vánocích jim zima nebyla!Zdroj: DK

Nevyhazujte korkové zátky!

A ještě jedna osvěta z deníku z Ingolstadtu.

"Kdo o svátcích nechává pořádně zabouchat korky, může udělat něco dobrého po ochranu přírody," píše. "Nasbírané korky mohou být na některém z 1500 sběrných míst v Německu odevzdány, aby byly v obecně prospěšných dílnách zpracovány na izolační granulát, jak sdělil orgán ochrany přírody v Hamburku."

Cenná surovina!Zdroj: DK

Cílem projektu je nasbírat a zrecyklovat co nejvíc z asi 200 milionů korkových uzávěrů, které se v SRN spotřebují ročně, řekl předseda spolku Malte Siegert. Od začátku akce v roce 1994 bylo takto shromážděno přes 660 tun korku, tedy přes 160 milionů zátek.

Pohroma na Štědrý den

502 roky, od 1521, stál markantní dům v Pointu (okr. Rohrbach). Bydleli v něm mj. spisovatelka Bertha von Suttner nebo nositel Nobelovy ceny Heinrich Böll. 24. prosince 2024 kolem čtvrté hodiny se nad ním uvolnila masa kamení a země a stavení zcela zničila… Lavina zasypala i silnici vedoucí kolem a zásahové složky ji zprovozňovaly až do rána.

V domě naštěstí nikdo nebyl…Zdroj: DK

Majitel domu Klaus Lorenz stojí před ruinou svého majetku a je přesto ulehčen, že se nikomu nic nestalo.

Mrtvý Čech je záhadou

Ve štěrkovně v dolnorakouském Schönkirchenu-Reyersdorfu (okr. Gänserndorf) byla 30. března dopoledne nalezena zle zřízená mrtvola. Ve spolupráci s českou policií byla identifikována jako 39letý Radek B., jehož rodina oznámila v Brně 10. ledna jeho zmizení. "Národní a mezinárodní šetření ukázalo, že Radek B. pravděpodobně přicestoval do Rakouska 6. ledna vlakem přes Slovensko," píše Kurier. Odpoledne téhož dne se měl nacházet poblíž Marcheggu a večer u Gänserndorfu. Do doby nálezu jeho těla nemá rakouská policie žádné poznatky o jeho kontaktech, ani o jeho vztahu k místě nálezu jeho těla. Podle znalců vzhledem k okolnostem (sporé oblečení, žádné osobní doklady) lze uvažovat o jeho posmrtném dopravení do Reyersdorfu.

Někdo ho zabil…Zdroj: NÖN

Radek B. byl vysoký asi 185 cm a vážil 90 kilogramů. Byl svalnatý. Po informacích o jeho pohybu pátrá dolnorakouská kriminálka (tel. 059133-30-3333).