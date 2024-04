V roce 1946 Willi Zimmerbauer skupinu znovu založil. První večer se konal ještě jeho bytě, pak od roku 1950 v baráku na Franz-Kurz-Straße. 1954 se skauti stěhovali na Flötzerweg, nejprve do sklepa bytového domu, v roce 2003 do novostavby. V polovině sedmdesátých let jim dal nový základ Ernst Radner. O padesát let později přišel covid. Klubové večery už byly možné jen na internetu a řada akcí byla zrušena. Někteří členové už se jim nevrátili a zůstala jich stovka.

Po ruském útoku na Ukrajinu klub postihlo zdražení energie. "To byl těžký čas pro kluby," říká v OÖN zapisovatelka Andrea Lüdecková, členka skautu od svých šesti let. Teď mají zase dobrý, mladý tým a s ním věří v atraktivitu skautingu. "Skautský život je kusem svobody v našem hektickém světě," říká - letní tábory, čas bez mobilů venku v přírodě, parta a přátelství, která často trvají celý život…

Nemálo skautů zůstává hnutí věrných i v dospělosti. Tak v sobotu nebudou oslavovat jen 90 let "Pfadis", ale i 30 let "Gilde", party bývalých skautů a jejich přátel, pojmenovaných podle Williho Zimmerbauera, která se akcí zúčastňuje.

Nadcházející jarní slavnost začne v sobotu v 15 hodin, v neděli v 10 hodin naváže štamtiš, Frühschoppen… Informace ke skautům z Kleinmünchneru jsou na linz5.wordpress.com.

Na snímku je skupina z roku 1956.

Náklaďák z říčky zdvihali sedm hodin

40tunový nákladák sjel ve čtvrtek ze silnice L1463 v obci Engerwitzdorf (okr. Urfahr-venkov), prolomil svodidla a spadl do Velkého Gusenu. "Řidič se z kabiny sám vyprostil, hasiči ale byli v nasazení sedm hodin," napsaly OÖN. "S pomocí dvou jeřábů se jim podařilo s asistencí privátní služby zdvihnout vozidlo vcelku a bez dalších ztrát oleje na silnici a postavit ho tam na kola…"

… aneb rakouskou němčinou "G’wiat und g’schepst" - uložili hasiči a zemědělská mládež z Niederwaldkirchenu v Mühlviertlu na tahač poražený smrk k transportu do Lince, kde bude vyzdoben jako vánoční.

Teď je prý bezpečně uložen před nepovolanými a 30. dubna budou jeho vztyčení celebrovat tradičně občané dárcovského městečka. Slavnost v Linci začne ve 14.30 koncertem muziky z Niederwaldkirchenu u Volksgarten. Odtud vyrazí v 15.15 městem slavnostní průvod na linecké Hlavní náměstí. Tam bude od 11 do 18 hodin niederwaldkirchenský trh místních lahůdek.

Mládež k nuceným pracím

Podklady pro celounijní putovní výstavu o nucené práci dává dohromady asi padesát mladistvých z Rakouska, Itálie a Polska při projektovém týdnu v regionu Mauthausen-Gusen. Projekt podporovaný programem Erasmus+ Evropské unie, který má být dokončen k symposiu lidských práv v listopadu, chce senzibilizovat mladé přiblížením mechanismu potlačování nucenými pracemi. Vede jej historička Sabine Schweitzerová. "Především osobní setkání na dějištích nacistického teroru účastníky motivují ke vnesení co nejvíce námětů do výstavy," říká.

Snímek mladých před polským památníkem u vchodu do nacistických štol "Bergkristall" je ze zdroje DK.

Skanzen ožije dobou Keltů

U příležitosti zahájení sezóny 2024 zve skanzen Keltendorf-Mitterkirchen o nadcházejícím víkendu 20. a 21. dubna 2024 mj. na výstavu „Dětské hroby v Mitterkirchenu“, kterých bylo odhaleno čtrnáct, bohatě vyzdobených (komentované prohlídky historičky Elisabeth Leitnerové v sobotu 13.30, v neděli 10.30 a 13.30).

Na programu budou také pravěké hry a řemeslné techniky. Na začátek května připravují "Dny doby železné" s přiblížením života venkovského lidu před 2700 roky.

V neděli 2. června si budou moci malí i velcí změřit síly v keltských silových soutěžích, vyrábět pod dohledem expertky keltskou válečnou trumpetu "Karnyx", na Den otců 9. června povede Christian Fostel dva půldenní kurzy rodičů s dětmi na motto "Den ohně", atd. O nabídkách budeme postupně informovat.

"Lioni" zvou do Ottensheimu rodiny

Podél veslařské trati v Ottensheimu bude v sobotu 27. dubna pořádně rušno. Lions Club

Ottensheim Pesenbachthal zve na pestré odpoledne pro celé rodiny. Na programu od 13 do 18 hodin jsou sporty pro děti a velké, dětská zábava, muzika, bary, snacky a dobrá nálada, vypočítávají organizátoři. Od 18 do 22 bude hrát muzika. Vstup je zdarma, vítány jsou dobrovolné příspěvky. Ty z dárcovských boxů půjdou kompletně potřebným.

Pětikilometrová trať podél regaty bude pro dopravu uzavřena, lidé se po ní mohou proběhnout, projít nebo si zabruslit. Zájemci si budou moci vyzkoušet dračí čluny, děti budou mít skákací hrad. Podrobněji na https//:ottensheim-pesenbachthal.lions.at.