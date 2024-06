“Vedro je skutečně enormní a provází nás od startu. Piju denně až 20 litrů vody a můj skvělý doprovod se pokouší mne chladit chladicími vestami a kostkami ledu na zádech,” říká.

Posledních 600 km do cíle v Atlantic City bude ještě těžkých. Tělesně je na tom super, nemá skoro žádné potíže. “Také mentálně je v dobré formě a hory mu sedí. Největší problém je únava. Dosud prospal asi osm a půl hodiny, to je enormní… Občas dostává halucinace a to zaměstnává celý doprovod. Snažíme se zaměstnat zprávami z domova, muzikou a příběhy z jeho mládí. Obzvlášť mu dělají radost zprávy o jeho novorozenci. Nejsme vlastně nic jiného než opraváři. Když jeden problém vyřešíme, následuje další,” říká šéf týmu Thomas Hölzl.

Hraniční trať je na slepé koleji?

Dlouhodobá výstavba železniční sítě v Rakousku do roku 2040, prezentovaná v lednu ministryní infrastruktury Leonore Gewesslerovou a šéfem ÖBB Andreasem Matthä, rozčarovala Mühlviertl. Vynechala totiž Summerauskou dráhu. Gewesslerová to odůvodnila váznoucím sladěním záměru s českou stranou, Matthä pár týdnů nato mluvil o malém zákaznickém potenciálu této trati. Přitom silniční doprava po S10 tady stoupla od roku 2021 o 15 procent a studie předpokládají další růst. Provozovatel dálnic Asfinag napočítal na měřicí stanici Götschka v březnu 2021 denně v průměru 20 305 vozidel, letos v březnu jich projíždělo každý den 23 355. V příštím desetiletí se S10 propojí s českou D3 a je na čase dobudovat jako alternativu dvoukolejnou železnici…

Podle analýzy hospodářské univerzity ve Vídni stoupne přeprava nákladu přes Rakousko do roku 2040 o 45 %. A za uplynulých deset let stouply hornorakouské exporty do ČR o 75 % a importy opačným směrem také o více než dvojnásobek…

Cesta gotiky propojí Mühlviertl s Českem

Dva roky se projektový tým turistického svazu Mühlviertler Alm a Gotik Forum Kefermarkt snaží o prodloužení mühlviertelské “cesty gotiky” směrem jižní Čechy. Po odsouhlasení příslušnými podpůrnými složkami může být tento záměr realizován s jihočeskými partnery v rámci podpůrného programu Interreg EU, napsal DK. Iniciátoři podle něj doufají, že rozšíření cesty přinese další mezinárodní přitažlivost této architektonické trasy existující už 25 let.

“Koncem devadesátých let byl učiněn pokus zpřístupnit často skryté gotické památky širokému publiku. Spojeny byly středověké architektonické klenoty Mühlviertelu podél trasy, byly prezentovány v průvodci, postaveny informační tabule – cesta gotiky se narodila,” napsaly OÖN.

Teď má být nově prezentována mühlviertelská cesta gotiky, ale také výletní cíle v Čechách. "Dohromady máme hustotu gotických uměleckých pokladů, které jsou jedinečné,” říká Hans Hinterreiter z turistického svazu Mühlviertler Alm Freistadt. Záměr jde ale daleko za společný marketing, ujišťuje ředitel svazu turistiky Stefan Wunderle: "Souhrnnou digitalizacíi, vědeckým výzkumem a renovacemi zajistíme naše historické dědictví světu a zpřístupníme je mnoha lidem ve formě přiměřené době.”

Přeshraniční cesta gotiky v nové formě zahrne 50 míst, z toho 30 v Mühlviertelu a 20 v jižních Čechách.

Odtučněná rada

51,5 kilogramu shodilo dvanáct radních města Vilshofenu. Na začátku postního období vážili 935 kilogramů, během 40 dnů “zhubli” celkem o 51,5 kg. Za každé kilo skládali povinných 51,50 eura, pět dalších radních se přidalo a celková získaná suma se vyšplhala na 1059 eur pro svaz ochrany dětí Vilshofen. Symbolický šek převzaly v úterý na zasedání rady města první předsedkyně spolku Nadia Königsederová a členka představenstva Brigitte Syré. Po akci věnovali všichni účastníci po jednom euru na dobrý účel.

Klokanka Mathilda se bude socializovat

Po třech měsících “ruční výchovy” v zoo ve Stralsundu může klokanka Mathilda začít se socializací. Už absolvovala opatrný první skok z náruče chovatele Martina Schneidera (41) mezi své soukmenovce. Tři měsíce ji Schneider nosil neustále v malém batůžku na břiše – při práci, při nákupech, doma.

Mathilda je z vaku ven…Zdroj: DK

“Mathilda byla svou matku zavržena,” píše list. “Proč mládě při opakovaných pokusech nevzala do vaku, není jasné, snad prý kvůli incidentu se dvěma emu, kteří žijí ve výběhu s deseti klokany,” domnívá se Schneider. Proto vzal mladou domů a vícekrát denně ji krmil z láhve speciálním mlékem a v noci ji nechával spát v sáčku na svém břiše. Nyní Mathildu zkouší zvykat si na ostatní klokany. Nedávno poznala svou matku, ale zpátky do vaku ji už neskočila. Se sourozenci už kontakt navázala a řádí s nimi po okolí. Ošetřovatel věří, že od října už bude moci zůstávat i sama.