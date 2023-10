Brumbiovi už jsou na šampionátu popáté, loni si přivezli domů bronz. Druhý tým jede poprvé.

Televize BR bude o robotických týmech informovat dnes od 18 hodin v Abendschau.

Vzdělání a řemeslo na budějovickém výstavišti doplní čtyři vysoké školy

Foto prezentace pro web ze zdroje PNP.

Půl roku ve vazbě

58letý Syřan, který podle tlumočníka nemluví německy, se seznámil náhodně s mladou Rakušankou, protože měli stejnou cestu do práce. Několikrát ji pozval do rychlého občerstvení a když ho požádala o peníze, přispěl jí.

V květnu si pro něho přijela policie. Prý ženu osahával, donutil ji k líbání, vyhrožoval a v březnu ji na WC ve vlaku znásilnil.

U soudu si tato obvinění neuměl vysvětlit. Znalkyně konstatovala, že ke znásilnění nedošlo. Podle ní trpí od dětství hraniční poruchou osobnosti a kromě toho jeví znaky Aspergerova autismu. Je emočně nestabilní, vědomě nelže, ale přitahuje ji vymýšlení si příběhů.

Syřan byl v pondělí obžaloby zproštěn a propuštěn z vazby.

Dechové nástroje pro Papuu

45 pozounů, trumpet a tenorovou hornu, věnované lidmi z Bavorského lesa i odjinud, nashromáždila Doris Kittelmannová z Drachselsriedu (okr. Regen) pro mladé muzikanty z Papuy-Nové Guineje. Po měsících cesty po moři nástroje nyní dorazily do Oceánie, napsala PNP.

Nasbírali řadu dechových nástrojů do Oceánie.Zdroj: DK

Předloni tento list prezentoval výzvu vedoucí sboru pozounů Chorus Flautorum vedoucím kapel a přátelům této hudby v celém Bavorsku, aby věnovali pozornost její akci pro Papuu. Už první rok se sešly dva tucty nástrojů a sbírka pokračovala, z mise evangelické církve v Neuendettelsau odešla za moře po prohlídce a případných opravách pěkná zásoba na výběr!

Léto na jihu Čech bude olympijské. Maskotem se stane barevná vydra

To je norimberský "Ježíšek"!

17letá Nelli Lunkenheimerová, žákyně humanitního Melanchthon-Gymnasia v Norimberku, byla v pondělí zvolena na dva roky Ježíškem k reprezentaci města v andělském kostýmu. Kromě otevření norimberského světoznámého ježíškovského trhu 1. prosince ji jen letos čeká více než 150 vystoupení ve školkách a domovech seniorů. Vítězka uvedla jako hobby hru na klavír, tenis a kreslení.

Do finále postoupilo šest uchazeček s největším počtem hlasů čtenářů lokálních médií před porotu ze zástupců města, médií, turistické centrály a dosavadního "Ježíška".

Nelli je letošním norimberským Ježíškem!Zdroj: DK

V Norimberku volí tyto královny z lidu každé dva roky od roku 1969 - předtím jejich roli držely herečky. Od té doby "reprezentační úřad" přebírají zvolené Norimberčanky ve věku 16-19 let. "Kromě toho nemají mít závratě, mají být odolné vůči počasí a zatížení," uvádí popis jejich funkce.

Spolykal prášky a šel probodnout ženu

Po pondělní dopolední hádce v Laakirchenu (okr. Gmunden) spolykal 66letý muž zřejmě v sebevražedném úmyslu prášky a začal bodat 60letou manželku. Zraněné se podařilo zavolat bratrovi, který pak alarmoval záchranku. Ženu operovali a není v ohrožení života, píší OÖN. V nemocnici byl i manžel, Dopoledne se doznal a byl přepraven do vězení ve Welsu.

Přes 17 000 dětí obětmi zneužívání

Německá policie evidovala loni asi 17 200 dětí do 14 let jako oběti sexuálního násilí. Skoro v každém sedmém případě byli poškození mladší šesti let. Ve více než polovině případů se oběti a pravděpodobní pachatelé znali. Ve věku 14-17 let bylo takto poškozených 1211 osob.