Soud v odůvodnění zrušujícího rozhodnutí mj. uvedl, že spolky a iniciativy mají na celém území města jen čtyři legální možnosti vyvěšovat na plochách města své plakáty.

Rozšíření volných ploch se vleklo a až loni na pozim bylo vybráno 30 míst. Mostní pilíře, stromy, památníky, stožáry osvětlení, schránky atd. (kromě úředních sdělení na úřadech) už pod hrozbou pokuty nemohly být k vyvěšování využity Zemské policejní ředitelství mohlo vydat nové nařízení k plakátování na veřejných místech. Letos v lednu z nich bylo přezkoumáno 27. A hlavně kulturní scéna si láme hlavu, kdo dřív…

Syřané loupili v Braunau

V noci na 6. srpen čekali dva lidé (23 a 37 let) na náměstí v Braunau na taxi. Při tom byli bezdůvodně napadeni skupinou osob, zmláceni a okradeni o mobil a cennosti. Poté útočníci utekli do sousedního Německa. Zranění byli ošetřeni v nemocnici.

Po dlouhém pátrání policisté našli 10. října dva z pachatelů, syrské bratry ve věku 18 a 15 let, zdržující se v SRN. Starší se k činu doznal a byl 7. listopadu vydán do Rakouska. Jako motiv uvedl "špatné pohledy" na něho a chybějící respekt k arabském původu.

Policisté vypátrali více mladistvých, kteří akci nafilmovali a umístili na sociální sítě. Všichni jsou stíháni za nezabránění trestného jednání.

Roční dálniční nálepky od zítřka

Roční nálepka pro rakouské dálnice pro rok 2024 má být od zítřka k zakoupení na 6000 distribučních místech, napsal Volksblatt. Roční pro osobní automobily stojí 96,40 eura, pro motocykly 38,50. Od 1. prosince se má prodávat jednodenní viněta (auta 8,60, motorka 3,40 eura), která bude dostupná jen digitálně. Stará nálepka 2023 platí ještě do 31. ledna 2024.

Unesla pětitýdenní dítě z kliniky

18letá unesla v pondělí večer z kliniky v Hamburku-Heimfeldu pětitýdenního kojence jiné ženy, kterou předtím na chvilku odlákala z pokoje falešnými zprávami. Přinesla ho zpátky za dvě hodiny, byla na místě zatčena a následně umístěna na psychiatrickou kliniku. Holčička nebyla na pohled zraněná, ale přes noc zůstala na pozorování.

Mladistvá únoskyně se podle policie v době činu nacházela v psychicky výjimečném stavu. S rodiči děcka se neznala.

Před klinikou došlo k hádce mezi asi 40 členy rodin.

Omilostnil krocany

Krátce před Díkůvzdáním (letos 23. listopadu) následoval americký prezident Joe Biden dlouhou tradici a na louce před Bílým domem udělil milost dvěma krocanům jmény Liberty a Bell. Tím je ušetřil osudu mnoha jejich soukmenovců o této slavnosti.

Na Díkůvzdání se v amerických rodinách tradičně podává krocan. Od 19. století dostává prezidentská rodina před slavností obzvlášť báječný exemplář. Abraham Lincoln (1861 - 1865) jej měl na prosbu syna poprvé omilostnit. Za George Bushe seniora byl od od roku 1989 tento akt pevným rituálem.

Joe Biden svého krocana jako 76. v celkovém pořadí omilostnil v den svých 81. narozenin. Při ceremonii zažertoval: „Chtěl bych, abyste věděli, že jsem poprvé u toho nebyl…"

Hadonoš prý zvěrokruhem nezatočí

NASA prý našla třinácté znamení zvěrokruhu. Hadonošovi (také Ophiuchus) má patřit 29. listopad až 17. prosinec. "Následkem by bylo, že by ostatní hvězdná znamení se musela posunout," napsal DK. Svět zájemců o astrologii by to mělo postavit na hlavu. "Není ale žádný důvod k panice," pokračuje list. Za třináctým znamením jsou výpočty NASA, která se zabývá astronomií a ne astrologií. A i kdyby byl Hadonoš souhvězdím, nepozmění horoskop a astrologická znamení.

NASA sama uvádí, že existence třináctého znamení zvěrokruhu byla známa už před 3000 lety. Babyloňané zvěrokruh rozdělovali na dvanáct stejných dílů, každý měsíc měl jeden. Třinácté znamení tedy vypustili.

Na mapě souhvězdí jedno přibylo. Najdete je?Zdroj: DK

Agenturu Reuters uklidnila astroložka Nina Kahnová: "Mohu vás ujistit, že se vaše znamení nezměnilo. Ophiuchus je skutečné souhvězdí, ale žádné hvězdné znamení. Snad víte, že je mnoho souhvězdí na nebi, ale ne všechny jsou ve zvěrokruhu." Podobně se vyjádřila astroložka Rebecca Gordonová. V horoskopu tedy můžeme listovat jako obvykle, uzavřela.

Pro jistotu požádal náš web o vyjádření vedoucího Observatoře Kleť ing. Miloše Tichého, Ph.D. "Někdo si zřejmě plete dojmy a pojmy. On je totiž velký rozdíl znamení zvěrokruhu a souhvězdí, což každý slušný astronom zná a ví, a nediví se tomu. Ano, na ekliptice máme dvanáct pravidelných znamení a k tomu třináct nepravidelných souhvězdí."

A k té zprávě z Donaukurieru Miloš Tichý uzavírá: "Je to takový okurkovo-novinářský blábol…"