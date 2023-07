Bavorští "polévkáři" v San Francisku

San Francisco je známé spustou kuchyní a restaurací. "Právě tam si otevřeli hospodu dva Bavoři - před 30 lety," píše Donaukurier. "Jejich Suppenküche je dodnes příběhem úpěchu."

Majitel Fabrizio Wiest (59), původně grafik z Mnichova, rodilý Bavorák stále s kloboukem, začíná každé ráno "smejčením" podlahovým mopem po zelené podlaze. Pak políruje olejem 30 let staré dřevěné stoly, než na ně roznese květiny.

S kamarádem, nadšeným kuchařem amatérem, tehdy snili o německé hospodě v Kalifornii. Měla být jen «Soup and Salad», ale ve viktoriánském domě z 19. století, zmíněném už v němém filmu z roku 1924, se stala "superkuchyní" s bavorskou pivní kulturou a menu od řízků a pečeně se zelím přes sekanou a sýrové špecle. Rychle přitáhli mladé, umělce a "bláznivě mnoho skurilních lidí", vzpomíná Wiest.

Bavorská hospoda v San Francisku.Zdroj: DK

Oblast blízko operní čtvrti je už dlouho "hip", ale jejich lokál se nezměnil. Prastaré kamenné džbány, originály z Bavorska, zdobí zdi vedle historických portrétů bavorského krále Ludwiga II. a amerického prezidenta Abrahama Lincolna. Wiest pyšně ukazuje rytinu zámku Tunzenberg u Dingolfingu, kde jeho dědeček už pivo vařil.

Od sousedů: Rakušané jsou prý bohatší, než si myslí

Dlouhé stoly podle bavorské tradice, ke kterým usedají i vzájemně cizí lidé, byly tehdy v San Francisku něčím novým. U nich lidé konzumují tucty pivních druhů dovezených z Německa.

První hosté přicházejí brzy po 17. hodině. "Já jsem foodie (člověk, který jí jídlo nejen z hladu, ale také jako koníček) a objevila jsem restaurant na listině nejlepších podniků," říká Juliana Cacciaroniová při své první návštěvě. "Je to tu pohodlné, a vůbec ne šosácké."

Kuchyně vaří co možná nejtradičněji, její šéf je ale Američan Eric Fletcher. Že už lokál existuje 30 let, je pro něho nejlepší důkaz kvality. Nejpopulárnějším jídlem je u nich vídeňský řízek, na ten mají až 40 objednávek za večer. A jaké je nejtěžší? Prý pečené koleno. "To teď mám s Fabiho pomocí konečně v ruce. Uvnitř měkoučké, ale zevně křupavé, ne moc ,hubené´, ne moc tlusté, to je opravdová výzva…"

Od sousedů: "Brutální" trailový festival běžců

Pomáhá také v Wiestova manželka Mandee Lopez latinského původu z Los Angeles. Mají spolu tři děti. Nedávno byl jejich lokál vyznamenán městskou správou v programu Legacy Business, poskytujícímu pomoc prostřednictvím marketingu a specializovaných grantů podnikům, které jsou dlouholetými pilíři místní komunity. Ocenění dostávají podnikatelé, kteří mají obzvláštní přínos pro sousedství v San Francisku.

Skok do řeky není důvodem k výpovědi

Zaměstnavatelé a zaměstnanci nejsou vždy zajedno, co je při podnikových oslavách dovoleno a co ne, píše DK. V Düsseldorfu to pracovní soud rozhodoval ve zvlášť skurilním případě. Resumé - skok do Rýna z paluby najaté lodi při firemním večírku výrobce zdviží neospravedlňuje podle něho okamžité propuštění. Stačí prý napomenutí.

Zaměstnavatel "skokanovi" vytkl, že "masivně narušil podnikový mír" a kromě toho sám sebe i jiné skokem v podvlékačkách do silného proudu ohrozil.

"Možná, že jsem tehdy chtěl uvolnit náladu na večírku," řekl 33letý muž u soudu.

Od sousedů: Hornoplánští hasili za hranicí

Ten uzavřel, že posuzovaný nebezpečným skokem do řeky porušil své povinnosti a klid v podniku, a navrhl smír - zaměstnavatel ho nevyhodí, ale on musí naopak respektovat jeho napomenutí. S tím obě strany souhlasily.

Napadl malý dravec dinosaura?

Mohl být malý savec nebezpečný mohutému dinosaurovi? Nad extrémně zachovalou fosilií nalezenou v roce 2012 nad tím bádali čínští a kanadští vědci. Protagonisty příběhu zachytila na věky při souboji sopečná lavina bahna. O události se rozepsal odborný list «Scientific Reports».

Na snímku jsou do sebe zakouslí savec a asi dvaapůlkrát delší dinosaur. Vědci kolem Ling-Ji Li z čínské vysoké školy Ziguang Shi Yan School obraz interpetovali jako bojovou situaci. Svědčí o ní poloha savce na dinosaurovi a úchopová a kousající akce. "Je to jeden z mála důkazů loupeživého chování savce proti dinosaurovi," prohlásil Jordan Mallon, spoluautor studie.

Dinosaurus a mladý útočník.Zdroj: DK

Od sousedů: Les mi bude chybět, říká exředitel národního parku

"U dinosaura se jedná podle vědců o Psittacosaura lujiatunensis, který byl s velkou jistotou býložravcem. Exemplář pochází z rané doby křídové před asi 125 miliony let. Plně zachovaný skelet měří 119,6 centimetru. Savec byl Repenomamus robustus, jeden z největších zvířat té doby. I jeho kostra byla až na špičku ohonu kompletní a měřila 46,7 centimetru," píše DK.

Nález se nyní nachází v muzeu východočínské provincie Shandong, jak sdělilo kanadské národní muzeum přírody v Ottawě.