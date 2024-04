Aktivista hubne…Zdroj: DKAktivista Poslední generace dával o sobě vědět už víckrát. 10. dubna 2022 ve Frankfurtu během utkání fotbalové bundesligy s Freiburgem vtrhli s kolegou Simonem Lachnerem (24) na hřiště a přivázali se vazačem kabelů kolem krku k brance. Loni musel být flexem odříznut z jízdních pruhů mnichovského Stachusu, kam se přilepil, a z vazby byl propuštěn po třech týdnech se 14denní hladovkou a po slibu jejich skupiny, že se do začátku prosince zdrží podobných akcí v Mnichově.

Letos přišel s dalších hladovkou. Minulý pátek prohlásil, že "půjde až na kraj", jestliže kancléř Olaf Scholz nepřistoupí na jejich požadavky, aby uznal změnu klimatu za největší krizi lidstva. Podle zprávy stanice BR Kick už ztratil 14 kilogramů váhy.

Vystavil v obrazárně své dílo

51letý zaměstnanec technické správy mnichovské Pinakotheky moderny v ní 23. března tajně vyvěsil vlastní obraz o rozměrech 60x120 centimetrů.

Byl oznámen pro poškození cizí věci - navrtal do zdi v průchodu dvě díry k zavěšení, řekl policejní mluvčí. Tine Nehlerová, mluvčí obrazárny, řekla, že obraz byl sejmut a ona si myslí, že pak vrácen autorovi. Toho pinakotéka propustila.

Rekordy počasí pokračují

Rok 2003 byl nejteplejší od začátku měření a začátek toho letošního pokračuje novými extrémy. Podesáté za sebou je další měsíc - březen - celosvětově nejteplejší od začátku měření, uvedla služba Copernicus. Její data jdou zpátky až do roku 1950, částečně jsou k dispozici i starší. Jak řekla zástupkyně ředitelky služby Samantha Burgessová, teplota vzduchu na povrchu země měla průměrně 14,14 stupně, o 0,73 stupně víc než v průměru let 1991 - 2020 a o 0,10 stupně víc než nejteplejší březen historie v roce 2016. Ve srovnání s předprůmyslovým obdobím 1850-1900 byl letošní březen o 1,68 stupně teplejší. Globální průměrná teplota posledních dvanácti měsíců byla nejvyšší od začátku měření a 1,58 stupně nad průměrem 1850-1900. "Je pravděpodobné, že teploty 2023 byly vyšší než v uplynulých 100 000 letech," uvedla Burgessová začátkem ledna.

Okouzlující Julia

Okouzlující Julie přitahuje k pohlazení…Zdroj: DKKde se kolemjdoucí častěji dotýkají odpovídajících detailů bronzových soch, lze snadno poznat místa podle barvy, napsal DK k Julii v Mnichově. Organizace ženských práv „Terre des Femmes“ toho využila pro kampaň proti sexualizovanému násilí na ženách v Mnichově, Berlíně a v Brémách.

Okouzlující Julia (na snímku pro náš web ze zdroje DK), Paní Rýnová na Neptunových pramenech a Mládež v Hoetgerhofu ukazují viditelně desítky let trvající hlazení chodců po ňadrech postav, sdělila organizace v pondělí.

Zabili a rozčtvrtili

V bytě v Greifswaldu byla nalezena rozčtvrcená mrtvola 38letého Reného W. 28letý obžalovaný Alexander B. se koncem minulého října u soudu ve Stralsundu částečně přiznal. Večer předtím s obětí popili a po hádce a pádu muž v oné noci zemřel. Se spoluobžalovaným 28letým přítelem mrtvolu společně rozčtvrtili ve vaně noži, pilou a mačetou, což parťák odmítá. Části těla usmrceného byly nalezeny po bytě - genitálie a plíce v chladničce, hlava, ruka a vnitřní orgány ve skříňce pod dřezem, pračce a myčce nádobí, malé části byly údajně spláchnuty.

Hlavní obžalovaný je stíhán za ublížení na zdraví s následkem smrti, případně za zabití z nedbalosti, spoluobviněný Nico B. mj. za rušení klidu mrtvých. Druhý obžalovaný, který byl krátce před událostí propuštěn z vězení, ujišťoval, že mu známý nejprve řekl, že někoho zabil. Nechtěl tomu věřit, dokud neuviděl v bytě pod hromadou prádla mrtvého v bedně pod gaučem. Hlavní obžalovaný ho pak pod hrozbou zbraní donutil zavolat známému, aby jim pomohl mrtvého odstranit, ten to ale odmítl a zavolal policii. Proces měl pokračovat ve středu.

Přeběhl celou Afriku

Brit Russ Cook (27) z jihoanglického hrabství West Sussex, známý jako Tvrdý chlápek nebo Starý paprika, přeběhl Afriku z jihu na sever - více než 16 000 kilometrů 16 státy - za 352 dnů. Minulou neděli dosáhl Ras Angela, nejsevernějšího bodu Tuniska. Nasbíral pro dvě dobročinné organizace přes 600 000 liber.

Vyběhl 22. dubna 2023 z nejjižnějšího bodu jižní Afriky. Podle vlastních údajů je první, kdo celý černý kontinent přeběhl.

World Runners Association (WRA), společnost ultravytrvalců, to ale zpochybňuje. Jako prvního, kdo to dokázal, uznává Dána Jespera Kenna Olsena, řekl prezident WRA Phil Essam britskému Telegraphu. Olsen v roce 2010 běžel z egyptské Taby na Mys Dobré Naděje. "Trasa Cooka, který neběžel přímou cestou, byla sice o 3400 kilometrů další, ale byla provázena četnými štrapácemi. V Namíbii utrpěl podle vlastního údajů otravu z jídla, za dva týdny musel na několik dnů vysadit kvůli krvi v moči. V Angole byl pod namířenou zbraní oloupen a v Demokratické republice Kongo ho venkované ohrožovali mačetami a zavlekli ho do džungle, když si spletl trasu. Ke konci tour měl problémy s vízy, protože pohraničí mezi Mauretánií a Alžírem se jevilo příliš nebezpečným. Dva britští poslanci mu otevřenými vystoupeními pomohli, nakonec pro něho zasáhlo i alžírské velvyslanectví v Londýně…"

Cook v roce 2020 běžel z Istanbulu v Turecku do anglického Worthingu za 66 dní. Absolvoval při tom 71 maratonů. Roku 2020 vytvořil světový rekord pro nejrychlejší maratonský běh při tažení auta Suzuki Alto vážícího 730 kg po nábřeží Worthingu na 26 mil za devět hodin a 56 minut.