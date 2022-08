"Požadovali prohlášení kancléře Karla Nehammera a místokancléře Wernera Koglera, že žádné nové projekty těžby nafty a plynu už nesmějí být podporovány. Dále žádali okamžité omezení maximální rychlosti 100 km/h na dálnicích. Připomínali nečas minulých dnů, ve kterém zahynulo v Rakousko pět lidí, z toho dvě děti. Politikové přesto zůstávají i za katastrofální situace nečinní a užívají si letní pauzy. "Co dnes vidíme, jsou následky ohřátí Země o 1,2 stupně. Scénáře, před kterými klimatologové desítky let zoufale varují, se staly realitou," řekla Martha Krumpecková jako spoluzakladatelka Poslední generace v Rakousku. "Zbývá jen málo let, než se klimatická kalamita definitivně dostane mimo kontrolu. Civilní odpor bude trvat tak dlouho, než vláda zavede účinná úsporná opatření jako tempo 100 na dálnicích."

Zkusil zabít prarodiče

V sobotu večer zranil ve Frohnleitenu (okr. Štýrský Hradec) 21letý muž nožem svého 63letého dědečka. S řeznými ranami v obličeji našla policie i jeho babičku. Tu napadl nejdřív a když se její manžel postavil mezi ně, poranil mu ruku. Oba zranění byli odvezeni do nemocnice. Vnuk se druhý den ráno nechal bez odporu zadržet a přiznal se k úmyslu prarodiče zabít. Po zákroku dědečka prý od záměru upustil. To teď budou vyhodnocovat mj. psychologové.

Krávy napadly školáky

Skupina 40 amerických školáků ve věku od osmi do 18 let byla v neděli odpoledne při putování v oblasti Axamer Lizum v Tyrolsku napadena kravami. Děti se čtyřmi učiteli poté utekly nahoru na Nockspitze, oznámila policie. Když přišla tma, kantoři se už nemohli zorientovat a vyslali nouzový signál. Horská služba dopravila nezraněné, ale lehce podchlazené školáky do horské chaty Birgitzalm a hasiči s alpskou policií je vrátili do místa ubytování.

Linec už nemá nejhezčí nádraží

Osmkrát, z toho sedmkrát za sebou, bylo linecké nádraží v anketě Dopravního klubu nejhezčí v Rakousku. "To už je ovšem osm let," poznamenávají OÖN. Letos zvítězilo hlavní nádraží ve Vídni a linecké skončilo v kategorii zemských hlavních měst osmé (Vídeň zastoupena třikrát). Za ním jsou jen Wien Meidling a hlavní nádraží Bregenz.

V anketě posuzovalo přes 11 000 cestujících nádraží podle patnácti kritérií. Vyhrálo Hlavní nádraží ve Vídni, následují 2. Salcburk, 3. St. Pölten, 4. Západní nádraží Vídeň, 5. Štýrský Hradec, 6. Klagenfurt, 7. Innsbruck, 8. Linec, 9. Meidling Vídeň, 10. Bregenz.

Hvězdný kuchař šidil?

Mnichovský proslulý kuchař Alfons Schuhbeck (73) byl obžalován z 25 případů krácení daně. Příslušný soud vede řízení pod heslem Zázvor podle koření, které Schuhbeck rád používá. Proces s ním má začít 5. října, do 22. prosince je vypsáno osmnáct jednacích dnů. Výše sumy, o kterou jde, soud neuvedl s poukazem na daňové tajemství. Řízení s obviněným bylo oznámeno koncem června 2019.

"73letý kuchař je jedním z nejznámějších gastronomů republiky. Se svým jménem jako značkou vytvořil impérium restaurací, cateringovým servisem, zmrzlinářským salonem a obchody s kořením. Loni vyšlo najevo, žejeho podniky jsou ve finančních těžkostech, ohlásil insolvenci a odůvodnil ji nedostatkem státní pomoci při pandémii," napsal Donaukurier.