"Mohli nás sice věrohodně ujišťovat, že zvíře bylo veterinárně utraceno, ale jedna noc v chladicí komoře mu postačila k uzdravení," píše GVU. "Aktuálně je ve středisku Roggendorf a čeká na vyzvednutí. Majitelka už byla informována. Bohužel by u ní tohoto statečného chlapíka asi nečekal šťastný osud - když někdo chce přijmout kohouta, prosím, ať se rychle ohlásí v Roggendorfu. ,Lazarus´ by si zasloužil ještě hodně šťastných hodin!"

Měsíc "prázdnin" za praštění tělocvikáře

Žák první třídy střední školy v Linci při vyučování napadl dřevěnou tyčí na cvičení učitele tělocviku. Zuřícího chlapce nedokázali zklidnit ani další kantoři a musela se o to pokusit policie. Delikvent byl na čtyři týdny suspendován z výuky a aktuálně je ošetřován v Neuromed Campusu. Škola hledá s odpovědnými za jeho výchovu řešení.

Bezpečák znásilňoval uprchlice?

Z vícenásobného znásilnění dvou běženkyň se bude od příští středy zodpovídat v Norimberku bývalý zaměstnanec bezpečnostní služby v ubytovně azylantů. Je obžalován z toho, že v letech 2018-22 jednu ze zde umístěných žen nejméně 72krát znásilnil a jednu další pětkrát. Sexuálně obtěžovat měl také třetí ubytovanou.

Od sousedů: Smějí občané apelovat na řidiče?

Dnes je Den proti chudobě

(či za její odstranění), vyhlášený OSN v roce 1992. "V Rakousku je chudobou či vytěsněním ohroženo 1,55 milionu lidí, z toho 353 000 dětí a mladistvých," píší OÖN ze Statistik Austria. Jsou to lidé, kteří jsou absolutně chudí, nebo mají k dispozici méně než 60 % mediánu příjmu (částka rozdělující populaci na dvě stejné příjmové skupiny), vysvětluje list. V posledních pěti letech chudobou ohrožených v Rakousku přibývá, říká Johannes Bucher, prezident humanitární organizace Johanniter a ilustruje to faktem, že 390 lůžek jejich pomoci bezdomovcům ve Vídni by mohli denně obsadit několikrát. Mezi ohrožené patří více než polovina samoživitelek a jejich více než 100 000 dětí.

Přibylo krádeží aut

V Bavorsku bylo loni odcizeno 413 pojištěných osobních aut, statisticky jen jedno z 10 000 pojištěných. Tato spolková země patří s Bádenskem, Durynskem a Porýním k nejbezpečnějším pro majitele automobilů. V celé SRN bylo aut ukradeno 12 277, každé třetí z 10 000 pojištěných, o čtvrtinu víc než roku 2021, jen v Berlíně skoro 3000. Hospodářskou škodu odhadují pojistitelé na skoro 250 milionů eur.

Od sousedů: Ukradli vrcholový kříž stoleté

Umělecká cena PNP

Americký umělec Jeff Koons, známý především obrovskými zvětšeninami například zvířecích postaviček z leštěné nerezové oceli, převzal v pasovském mediacentru skupiny Bayern v úterý večer letošní uměleckou cenu festivalu "Lidé v Evropě". Na ilustračním snímku ze zdroje PNP je před jím vytvořeným BMW M850i xDrive Gran Coupé. To bude v centru k vidění ještě ve středu.

Umělecká cena festivalu Lidé v Evropě.Zdroj: PNP

Nejoblíbenější jsou kuriozity

Zasilatelný online dům Amazon vyjmenoval k 25 letům trvání některé zákazníky nejoblíbenějšími produkty. Jsou mezi nimi například «kočicí stelivo s vůní dětského pudru" a občanský zákoník…

Amazon je aktivní v Německu od 15. října 1998, kdy nabídl na 900 000 knih a sortiment rychle rozšiřoval. "Mnoho objednávek měl například na tyčinky, které po zahřátí kůže zmirňovaly svědění po štípání hmyzem," píše DK. K nejprodávanějším knihám uplynulého čtvrtstoletí patří řady Harryho Pottera, erotické trilogie Fifty-Shades a psychologický rádce "Dítě ve vás musí najít domov"…

Od sousedů: Ve Francku postavili znovu synagogu

Bodl partnerku do krku?

V Regau měl 26letý občan Izraele, žijící v Mnichově, včera večer po hádce v bytovce bodnout do krku 34letou partnerku z Nizozemska. Už je mimo ohrožení života a vypovídala. Po rozsáhlém pátrání po muži prchajícím v autě byl útočník zadržen dnes dopoledne v Altheimu (okr. Braunau).