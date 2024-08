Ve středu večer ve Varšavě na vzpomínkovém aktu k 80. výročí povstání poprosil prezident SRN Frank-Walter Steinmeier polský lid o odpuštění. Událost podle něho patří k “nejhrůznějším kapitolám“ společných dějin. „Německý nacionalismus, imperialismus a rasismus vedly ke strašlivým zločinům. Nesmíme zapomenout, a nezapomeneme, jak nezměřitelné utrpení jsme my Němci naší sousední zemi přinesli. Prosím, právě dnes a právě tady, o prominutí,“ řekl ve Varšavě.

Wehrmacht a SS povstání brutálně potlačily. Do začátku října bylo zabito na 200 tisíc lidí, většina z nich civilisté, a Varšava byla z pomsty rozsáhle zničena. Čtyři měsíce poté, v lednu 1945, ji osvobodila sovětská armáda.

Toni Polster se soudí o góly

close info Zdroj: DK zoom_in Toni Polster se soudí o desítky let staré branky.

Bývalá fotbalová hvězda Toni Polster se soudí s Rakouským fotbalovým svazem o dodatečné uznání tří mezistátních utkání a gólů, které v nich dal. Šlo o tři zápasy z osmdesátých let označené za neoficiální: Lichtenštejnsko-Rakousko (0:6 ve Vadúzu 7. června 10984), Tunisko-Rakousko (1:3 v Tunisu 7.února 1987) a Maroko-Rakousko (3:1 v Toulouse 2. února 1988). Rekordní kanonýr národního tým v těchto utkáních dal tři góly a nejsou mu započítány v oficiálních statistikách. Ty vedou u něj 95 mezistátních zápasů a 44 gólů.

Vídeňský zemský soud pro občanské věci Polsterovu žalobu odmítl. Uzavřel, že je výlučně věcí fotbalového svazu, jaká utkání v jaké formě budou zahrnuta do statistiky mezinárodních zápasů – k tomu nejsou žádné pokyny FIFA. Rozhodnutí ÖFB, že jen šest utkání za rok bude hodnoceno jako oficiální, “není nevěcné“. Žalobce Polster nemohl dokázat, že byl znevýhodněn.

Polsterův právní zástupce Ainedter řekl, že nepravomocný rozsudek podrobí analýze. Polster v minulosti stále ujišťoval, že jeho žaloba nemá nic společného s tím, že by ho aktuálně rakouský útočník Marko Arnautovič mohl o rekord připravit – má 37 vstřelených gólů za národní tým. Jeho motivací prý je ale nespravedlnost, která “smrdí do nebes” a kterou by chtěl korigovat.

Uznání tří branek by zvýšilo také jeho marketingovou hodnotu – tři góly už nějaký rozdíl dělají. Ostatně ÖFB by muselo dělat radost, když jeden jeho střelec má o tři branky víc… Federace protiargumentuje regulativem FIFA, stanovujícím rozdíly mezi testovacími, přátelskými a mistrovskými utkáními.

Jak tepý byl červenec

S červencem 2024 bylo uplynulých čtrnáct měsíců v Rakousku vesměs nadprůměrně teplých. V řadě nejteplejších červenců od začátku měření v roce 1767 se ocitly roky 2015, pak shodně 2006 a 2024, po nich 1983, zase shodně 2013 a 1994, podobně 2022, 2010 a 1995, pak 2023.

Nejvyšší teplotní průměr dosáhl Linec se 22,7 stupně, o 2,2 stupně víc než dlouholetý průměr. Letos bylo v Linci dvanáct tropických dnů, nejméně se 30 stupni. Dlouholetý průměr červenců 1991-2020 byl šest tropických dnů.