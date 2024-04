Při první akci byl přistižen také vedoucím provozu, ale bránil se a utekl. Při druhém pokusu v okrese Linec-venkov se zmocnil drahého auta a odjel s ním do Čech. Bylo ve spolupráci s českou policií nalezeno už 1. ledna v prostoru Budějovic. "Při vyšetřování byla obviněnému prokázána další dvě vloupání. Před několika dny ale přišel konec - na přechodu byl jako hledaný evropským zatykačem zatčen, vydán do Rakouska a dopraven do věznice v Linci," napsal DK.