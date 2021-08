Vyběhli 1. srpna od Brandenburské brány v Berlíně, aby nasbírali 20 000 eur na rozšíření výběhu pro prasata v této usedlosti. "Mottem ,Ptáci létají. Ryby plavou. Lidé běhají´ chtěli ukázat, že k vrcholnému sportovnímu výkonu se nemusí jíst maso, a také upozornit na utrpení zvířat," napsal Berliner Zeitung.

Na akci se půl roku připravovali. Osm dnů absolvovali vždy zhruba 70 kilometrů za jedenáct až dvanáct hodin - na střídačku jeden běžel, druhý jel na kole. Jsou členy "Vegan Runners", klubu vegansky žijících sportovců. Nicolas Thun se v roce 2015 zúčastnil prvního benefičního běhu pro Erdlingshof podél berlínské zdi, proto o útulku věděl.

Na cestě do Kollnburgu nasbírali řadu zážitků. Třeba když se stádo krav na pastvině, kterou právě míjeli, rozběhlo zároveň s nimi, přičemž jedna z nich radostí skákala… Pro ně to prý byl důkaz, že zvířata se také mohou a chtějí radovat.

Vedle jejich běhu měli další lidé několik víkendů možnost "virtuální" účasti na akci. Každý si mohl zvolit vzdálenost, uběhnout ji a umístit snímek na Hashtag #erdlingslau (více na www.erdlingslauf.de/mitlaufen). Slyšela na to asi stovka nadšenců. "Pro víc soucitu se zvířaty" běželi rodiče s dětmi, krátký úsek absolvovala také nejspíš šťastněji žijící želva, atd. 76letá Marie Joostenová z Essenu svou trať proběhla se slepou fenkou na rolátoru a v neděli předala oběma běžcům spořicí prasátko, do kterého sbírala eura podle počtu kilometrů. "Cíl akce, získání 20 000 eur, byl pravděpodobně splněn," píše PNP. "Přispěly nejen soukromé osoby, ale i firmy. Některé poslaly do Erdlingshofu produkty, které tam byly v neděli prodány za další příspěvek. Někteří svou přízeň prokazovali tím, že oba běžce nechali na trase zdarma přespat…"

Kradl podle úmrtních oznámení

Policie v Rosenheimu objasnila sérii dvanácti vloupání většinou do neobydlených bytů a usedlostí, k nimž došlo v letech 2014-20.

Zatkla 48letého muže. Objekty většinou více dnů pozoroval, nebo je vyhledával podle úmrtních oznámení, píše PNP. Jen ojediněle si odnesl menší množství peněz. Bral šperky, hudební nástroje, elektrozboží a jiné předměty. Celková škoda je v desítkách tisíc eur.

Policie zajistila několikrát DNA, ale dlouho je nemohla někomu přiřadit. V říjnu 2020 přistihla zloděje při činu. Utekl, ale podezření se soustředilo na 48letého. 5. srpna ho zatkli. Druhý den se kompletně doznal a řekl, že noc v cele byla nejhorší v jeho životě. Poté byl propuštěn a je stíhán na svobodě.

Stovky dětí odhlášených ze škol

V Horních Rakousích bylo letos odhlášeno ze škol 649 dětí, dvakrát víc než loni (299), píší OÖN. V celém Rakousku je to dosud 3396 školáků, o třetinu víc než loni. "Proč se 13. září do svých tříd nevrátí, to nikdo nemůže říci přesně, protože oficiální zdůvodnění rodiče nepotřebují, podepisují jen formulář," uvádí list. "Vadí jim nejspíš povinnost nosit roušky, nejméně první dva týdny školy, a testování každý týden," říká Herwig Kerschbaumer ze zemského ředitelství škol. Mnoho z rodičů také očekává a odmítá zvažovanou očkovací povinnost ve školství.

V odhlašování jsou velké regionální rozdíly. V Linci je odhlášeno jen o čtyři školáky víc než loni, v Mühlviertlu se jejich počet víc než zdvojnásobil. Dvě třetiny odhlášených jsou z národních škol, třetina z druhého stupně. Celkově je to 0,6 procenta žáků, poznamenává Kerschbaumer. Počítá ale s tím, že do konce srpna se počet ještě zvýší, třeba s vývojem podmínek domácího vyučování. To musí probíhat skutečně v rodinách, vzdělávací skupiny by potřebovaly státní povolení. Na konci školního roku musejí děti vyučované v rodinách skládat zkoušky externistů. Kdo v nich neuspěje, musí ročník opakovat, a to už ve škole, odhlášení z ní už nebude možné.

V Berlíně soudí kanibala

Linecké OÖN informují o vražedném procesu, který v úterý začíná v Berlíně. Obžalovaný 41letý učitel měl zabít k sexuálnímu uspokojení 43letého muže a části jeho těla sníst, uvádí list. K obviněním mlčí. Obžalobu vyslechl nevzrušeně.

Deník z ní popisuje, že oběť poznal v září 2020 jen pár hodin před činem v jednom datovém portálu. Státní zastupitelství vychází ze "sadisticko-kanibalské sexuální motivace" činu mířícího k uspokojení pohlavní touhy. Nic nenaznačuje, že by poškozený se smrtí souhlasil. Tělo následně učitel ještě ve svém bytě rozporcoval a části odložil na různých místech města.

Oběť podle vyšetřovatelů odešla z bytového společenství 5. srpna krátce před půlnocí a už se nevrátila. Týdny platil muž, montér vysokonapěťového vedení, za nezvěstného. Možný zločin vyšel na světlo až 8. listopadu, kdy byly v berlínském lese nalezeny lidské kosti. Vyšetřování vedlo k obžalovanému. Policisté mj. vyhodnotili internetovou korespondenci mezi oběma muži, našli také taxikáře, který montéra vezl na adresu obžalovaného. Pro proces je naplánováno 18 jednacích dnů až do poloviny října.

Šestiletá Češka měla nehodu

"Šestiletá dívenka z Čech měla v pondělí velké štěstí při cyklistické nehodě v Ebensee," napsaly OÖN. "Jela s devítiletou sestrou a rodiči z Rindbachu po vyštětované lesní cestě na Farnau. Krátce za tzv. Bachlbrücke ztratila rovnováhu a spadla se svým horským kolem sedm až osm metrů skoro kolmo ze svahu. Podle policie zůstala téměř nezraněna ležet mezi větvemi. Myslivec, který nehodu zahlédl, vyrozuměl záchranku a dovedl zásahovku na místo. Než dorazili, vylezla dívenka samostatně nahoru. ,Po dlouhém přemlouvání matka souhlasila s její kontrolou v nemocnici,´ sdělilo zemské policejní ředitelství."

Stávka na německých drahách

Odbory německých strojvedoucích odsouhlasily 95 hlasy zúčastněných stávku na železnici, píše PNP. Začít má v nákladní dopravě 10. srpna v 19 hodin. Od 02 hodin ve středu 11. srpna nemají do pátku 02 hodin jezdit vlaky s cestujícími.

Svaz odmítl akceptovat pro letošek "nulové" zvýšení platů, jak je podepsaly celoželezniční odbory už na podzim. Kromě toho souhlasily s nárůstem mezd od roku 2022 o 1,5 procenta. Strojvedoucí vyžadují výraznou "koronaprémii" a zvýšení mezd o 3,2 procenta během 28 měsíců. Nouzový plán Německé dráhy zatím neoznámily.

Našli "ametystovou houbu"

"Rodina hub Šumavy je bohatší o jeden druh," napsala PNP. "Ametystově zbarvený kuřinec vědeckým jménem Clavaria zollingeri, kyjanka Zollingerova, běžně známá jako fialový nebo purpurový korál, je v Bavorsku ohrožen vyhynutím. V regionu byl poprvé nalezen rodinou Rosenbergerových z Blumentalu u Neuschönau (okr. Freyung) na jejich louce v bezprostřední blízkosti Národního parku Bavorský les, kde pěstuje tradičním způsobem květiny. V celém Bavorsku je kromě toho známo jen šest dalších výskytů."

Až strašidelně krásná…Zdroj: Deník/PNP

Jak řekl mykolog parku Peter Karasch, v Evropě je tento druh všude vzácný. Doma je spíš v Asii, Indii, Austráli, na Novém Zélandu a v Severní a Jižní Americe. Domnívá se, že u jejich nálezu by se mohlo jednat o "živoucí fosilií" z hypotetického prakontinentu Pangaea, a vyzývá další pozorovatele k předání eventuálních poznatků z horských luk Šumavy na peter.karasch@npv-bw.bayern.de. Foto: Deník/PNP/NP Bayerischer Wald