"Oživili" bizona

V prosinci 2020 našli jeskynní badatelé Franz Moser a Franz Rührlinger v 30 metrů hluboké šachtě na Kasbergu dobře zachovaný skelet bizona. Chybějící kosti chodidel se našly loni při druhém ohledání místa. Kostra bizona je zachovaná z 96 procent, chybí jen čéška kolena. Bioložka vídeňské univerzity Teresa Schaerová a paleontolog Gernot Rabeder kosti vyčistili a impregnovali je. Radiokarbonová analýza v Mannheimu ukázala, že jejich "Willi" pochází z velmi raného středověku, z let mezi 567 a 642 našeho letopočtu. V budoucnu budou zkoumané kosti k vidění ve Wildparku v Grünau, kterému je nálezci dali k dispozici jako trvalou zápůjčku. Nebudou "vmontovány" do celkového skeletu.

Bizoní lebka z Rakouska.Zdroj: DK

Princův Den otců

Nedělní «Happy Father's Day» oslavil následník britského trůnu William (ve středu mu bude 41) se svými "princátky"-dětmi (na snímku vlevo osmiletá Charlotte, vpravo 9letý George a na otcových ramenou 5letý Louis). Foto: Zdroj Donaukurier

Chce pouštět muziku 222 hodin

DJ Rene Brunner (42) z Marchtrenku chce v jednom tokijském klubu od 10. do 20. srpna nonstop pouštět hudební nosiče. Troufá si vydržet 222 hodin a překonat dosavadní rekord 200 hodin. Pochybnosti jsou nicméně na místě. Podle instagramu z října 2021 měl Nigerijec Oyinka Asu-Johnson známý jako DJ Yin pouštět muziku 243:30 hodiny, od 20. září do 1. října ve venkovním baru Grill by Yanna v Ikoyi, nejbohatší čtvrti Lagosu… Ale třeba přijdou s Brunnerem přesnější zprávy!

Přiveze rakouský DJ světový rekord?Zdroj: archiv Deníku

Policista odcizil útočnou pušku?

V roce 2015 zmizela automatická puška StG77 se zkrácenou hlavní a čtyřmi zásobníky po 30 nábojích z policejní inspekce Pernau ve Welsu. Letos začátkem června byla nalezena při přezkušování spolehlivosti u 35letého policisty z okresu Klagenfurt-venkov, který v době krádeže sloužil ve Welsu právě u oné složky. Jak ke zbrani přišel, se neví - odmítl vypovídat a byl předběžně zproštěn služby. Při kontrole se u něho našlo deset dlouhých a devět krátkých dalších zbraní, které držel legálně, a přes 5000 nábojů.

Chovatelů prasat v Bavorsku ubývá

Ke 3. květnu 2023 drželo v Bavorsku prasata 3130 sedláků, o 12,9 % méně než před rokem. Započítávány jsou jen statky, které mají alespoň 50 prasat nebo deset chovných prasnic. Celkově měly přes 2,2 milionu kusů, o 12,4 % méně než v květnu 2022.

Kdo zavraždil lékaře?

Začátkem roku zmizelý 53letý lékař Steffen Braun z Gerolsteinu se stal obětí násilného trestného činu. Jeho zmizení ohlásil zaměstnavatel 3. ledna poté, když se lékař nedostavil do práce. Policie našla jeho ostatky v lese u Rockeskyllu v okrese Vulkaneifel, asi šest kilometrů od bydliště usmrceného. Vyšetřovatelé hledají pachatele v úzkém osobním okolí oběti, napsal DK.

Ortopéd byl viděn naposledy loni 30. prosince v poledne na svém pracovišti v nemocnici v Daunu. Jeho auto, černý Ford-Fiesta, se našlo začátkem ledna vyhořelé 45 kilometrů od bydliště na lesní cestě v okrese Bernkastel-Wittlich. Oheň byl založen urychlovačem hoření. Lékařovy brýle a naslouchátka se našly v jeho domě, další osobní věci jako mobil, peníze, části oděvu a velký cestovní kufr naopak zmizely. Po těle nebylo dlouho stopy. Letos 13. června k večeru našel občan na procházce u Rockeskyllu části lidského těla. Alarmovaná policie při okamžitém šetření zajistila kompletní ostatky. Pitva potvrdila, že jde o tělo Steffena Brauna. Jak řekl vrchní státní zástupce Eric Samel v televizi ZDF v pořadu "Akta XY… nevyřešena, " byl obětí úmyslného a brutálně provedeného deliktu.