"Protože místo je omezeno umístěnou sítí vedení, bude ve čtvrti uplatněn systém speciálních modulů," píší OÖN. "Šíře použitelných pruhů je jen asi půldruhého metru a aby strom mohl řádně růst, potřebuje přidat na délce, podle studie kolem jedenácti metrů. Zvolený modulový systém má tyto limity optimálně využít. Použitelný pruh je rozdělen do tří částí - místa, do nichž budou stromy vysazeny, žlabových příkopů a dlážděné víceúčelové plochy. Funguje to tak, že dešťová voda z vozovky a chodníků je sváděna a rozdělována do příkopů zarostlými půdními filtry. Ty vodu vyčistí a dovedou ji do podporchového substrátu, z něhož jsou vyživovány kořeny stromu. Víceúčelové plochy mohou sloužit třeba k umístění stojanů pro kola či instalaci laviček. Vysázeny mají být stromy odolné horku. Projekt předpokládá omezení parkovacích míst - na každé stromové místo nejméně o jedno. To je achillovou patou záměru… Od 3. do 12. července bude projekt prezentován na Staré radnici."