Od sousedů: Symbolicky kousek maratonu

Při renovaci věže dómu v roce 2019 byla vyňata z kříže schránka, v níž jsou deponovány různé věci, které stavbu připomínají, nebo ji mají ochránit od škod. Po dokončení oprav byla tato "kapsle času" aktualizována přidáním 3-D-tisku Svaté rodiny a také FFP2-masky, která má pozdějším generacím připomenout pandémii. "Renovace celého dómu má být dokončena 2030 a bude stát odhadem 14 milionů eur," poznamenal DK.

Trofeje slavné cyklistky pro děti

Určitě alespoň 130 pohárů vyhrála Mona Krausová na horských kolech z Greisingu u Deggendorfu. Byla pětkrát mistryní Německa, vyhrála třikrát světový pohár a jednou mistrovství Evropy. Už před mnoha lety s profisportem skončila a na její trofeje ve sklepě jejích rodičů se začalo prášit. Místo pro ně nebylo, a tak vymysleli nadcházející akci.

70 z nich bude předáno úspěšným dětem při Kids Radl Race 2. června v parku u městské haly. Dvojnásobná maminka přesvědčila klub Ski und Bike Deggendorf k uspořádání závodů dětí v kategoriích od jednoho do šesti let v neděli od 9 do 13 hodin v parku. Každý účastník dostane pohár, tričko a malé překvapení. Zajištěno je občerstvení, dětské soutěže a podobně. Ze startovních čísel bude vylosováno dětské jízdní kolo…

Snímek pro web Deníku ze sklepa plného trofejí je ze zdroje DK.

V domě přistála baterie z ISS..

Před několika týdny shořel vysloužilý balíček baterií z kosmické stanice ISS nad Střední Amerikou, ale ne úplně - některé části popadaly v koridoru mezi Guatemalou a Floridou do moře. Předtím přeletěly ve výšce 139 km nad Německem. Jedna část pak zasáhla dům Alejandra Otera v Naples na Floridě. "Probořila mi střechu a prošla dvěma patry. Málem mi trefila syna," napsal na plattformě X.

Od sousedů: Bavorsko přišlo o 5000 kilometrů čtverečních půdy

Experti nasbírali kousky pro NASA a na zkoumání v Kennedy Space Centru. Tam potvrdili, že se jedná o 725 gramů těžký a asi deset centimetrů dlouhý díl z tvrzeného legování Inconel® 718. Bateriový blok byl od ISS odpojen v březnu 2021. Základna velikosti auta, těžká kolem 2,6 tuny, měla později hořet v atmosféře Země - běžný způsob "likvidace odpadu v kosmonautice." "Dosud žádné vážnější škody nebo úrazy nebyly hlášeny," končí DK.

Dárky dlouhánům

Švec z Münsterlandu Georg Wessels (71) obdarovává léta dlouhány. Teď jede na cestu do Jižní Ameriky. Specialista na extrémní velikosti letí 18. dubna do Venezuely předat Jeisonu Rodriguezovi (28) tři nové páry bot.

"Tento muž s nejspíš největšími nohami na světě roste kvůli nemoci pořád víc," píše DK. "Wessels z Vredenu mu veze pár sandálů, uzavřené polobotky a mix obou druhů - s velikostí těsně pod číslem 70, pro nohy dlouhé přes 40 centimetrů…"

Lidí, jako je on, je mi zkrátka líto, říká o klientovi Wessels. "Když si telefonujeme, říká mi ,tati´," vyprávěl před cestou. Roste pořád dál, kvůli nádoru na hypofýze, který je zhoubný a peníze na operaci Rodriguez nemá…

Hořel kodaňský Notre-Dame…

Historická burza v Kodani se ocitla v plamenech. Cenná umělecká díla lidé vynášeli ven, jeden ministr poznamenal: To je náš Notre-Dame…

Špička věže ráno spadla, hořelo ještě hodiny po vypuknutí požáru. "Podle údajů hasičů zachvátil oheň už dopoledne asi polovinu obrovské budovy. Části střechy se propadly, v nasazení bylo asi 120 hasičů a na 60 dalších lidí branných sil.

Od sousedů: Kradl drahá auta za humny

Budova ve stylu nizozemské renesance byla v roce 1625 dokončena a je jednou z nejstarších ve městě. Jejím majitelem je svaz podnikatelů a zaměstnavatelů.

Láhev vína za odložení telefonu…

V Ristorante Al Condominio ve Veroně věnuje podnik láhev červeného každému hostovi, který před večeří odloží do úschovy svůj mobil. Hospodský Angelo Lella řekl rádiu Number One: „Není žádný důvod každých pět sekund koukat na svůj mobil. Pro řadu lidí je to jako droga. U nás mají příležitost ji odložit a vypít si dobré víno…" Láhev dostane jen ten, kdo před jídlem telefon skutečně odevzdá k dohledu do skříňky u vchodu. Podle informace hospodského to dělá 90 procent hostů, píše DK.

Nevyhazují zátky s korkem

Na škole Berty Hummelové v Massingu i letos žáci sbírali víčka s korkem pro dobrý účel. Nakonec se jim jich sešlo 460 kilogramů.

"Jsou těžké 2,2 gramů a mají 21 hran. Jsou většinou pestrobarevně potištěny a vzduchotěsně zavírají láhve s nápoji. A pak? Zpravidla končí v odpadkových nádobách, nebo vedle nich - na cestách, na louce, v potoce. A to už vůbec nemusí být," píše DK. Zmíněná škola jich loni nasbírala za sedm měsíců 90 kilogramů, které předala Susanne Wasmeierové, iniciátorce akce. Letos začali od nového školního roku - a dali dohromady 460 kilogramů víček! Z výtěžku budou podpořeny invalidní a nemocné děti okresu Rottal-Inn. Na snímku pro náš web je předávání víček ze zdroje DK.

Hřbitov praslonů u Mnichova

V okrese Erding u Mnichova byly objeveny neobvykle dobře zachované ostatky tří praslonů, přesněji slonům podobných proboscideanů. Druh Deinotherium giganteum žil před asi deset miliony lety. Zvířata vážila až třináct tun a v kohoutku byla vysoká až čtyři metry, řekl vedoucí pravěkého muzea v Taufkirchenu Peter Kapustin.

Od sousedů: Plno v Botanické zahradě

Nález obnáší 120 kostí, mezi nimi lebku a kly mladého zvířete, uchované až ze 70 %. "Je to největší naleziště, kde byl druh Deinotheria jako největší savec Evropy objeven," říká geologický preparátor Nils Knötschke.

Vyprotestovaly si víc toalet

Amsterdam zřídí po řadě protestů víc veřejných toalet pro ženy. Investuje do nich čtyři miliony eur. Boj o ně vyvolalo odsouzení studentky Geerte Pieningové v roce 2015 za nouzové "močení na divoko", vedle jedné budovy. Za to dostala pokutu 90 eur a neuspěla ani u soudu, kde argumentovala, že v Amsterdamu je sice 35 veřejných toalet, ale jen dvě vhodné pro ženy. Protože žádná tehdy nebyla poblíž její potřeby, "přidřepla si" z nouze u baráku. Následovaly protestní akce, při nichž ženy demonstrativně chodily močit do pisoárů nebo na chodníky. Pieningová investice do nových toalet přivítala, zakončil zprávu DK.