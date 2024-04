V půlmaratonu doběhli 24. Daniel Kraus 1:19:44 jako desátý do 30 let a 27. Jiří Pejša 1:20:17 (čtvrtý do 40 let). Ve čtvrtmaratonu byl Jan Macoun (Sokol ČB) časem 34:41 vítězem kategorie do 30 let.

Hastíkovi jsou na snímku pro náš web ze zdroje DK.

Velehouska jako atrakce

Strom uprostřed "Eberhoferovy okružní křižovatky" ve Frontenhausenu, ev. Niederkaltenkirchenu někdo skácel. 20letou pět metrů vysokou lípu porazil motorovou pilou. Hmotná škoda je odhadnuta na zhruba 8000 eur. Objezd známý z kriminálek Falk je považován za turistickou atrakci. Starosta Frontenhausenu je zděšen a oznamuje náhradu.

Od sousedů: Nosorožci na cestách

Místo zatím ozdobila další atrakce - dvakrát dva metry velká houska se sekanou na podstavci. Stojí za hostincem Zur Post a na zadní straně domu seniorů.

V roce 2022 natáčeli v obci film, v němž stála obrovská houska se sekanou v okružní křižovatce, která vždycky hrála roli ve filmových verzích románů Rity Falkové. "Housku nám Constantin Film dal k dispozici zadarmo," děkoval starosta Franz Gassner a hledal pro památku méně exponované místo - na kruháč přijížděli obdivovatelé bez ohledu na dopravu.

Vezl šperky

22. března kolem 21. hodiny kontrolovala hlídka hraniční policie z Waidhausu na dálnici A6 řidiče mířícího na Plzeň. Při prohlídce vozu 47letého šoféra našli policisté zlaté a stříbrné mince a šperky odhadem v ceně ve statisících eur. Protože muž nemohl koupi doložit, byly mu cennosti zajištěny k dalším vysvětlením a řidič byl propuštěn na volnou nohu.

Řezenský salon je nejlepší v SRN

Kadeřnický salon „Senseason“ Thomase Eusemanna v Řeznu je nejlepší v Německu, Rakousku a Švýcarsku. Tvrdí to odborný magazín „Top Hair“, který toto zařízení ocenil v sobotu na odborném veletrhu v Düsseldorfu v kategorii Digital Business.

Na jury udělalo dojem především "mnohostranné nasazení digitálních prostředků a optimalizované digitální procesy salonu".

Každý rok se uchází o vyznamenání udělované v pěti kategoriích více než 200 firem. Porota určí vždy po třech nominovaných, které následně projdou lupou anonymních testérů.

Linecká učenka vyhrála celoněmeckou soutěž

Lisa Ertlová, učenka Fotostudia Eder, obsadila první místo v celostátní soutěži. Vysoce kvalitní porotu přesvědčila "mimořádně estetickými černobílými záběry".

Šikovná fotografka z Lince v doprovodem.Zdroj: DK"Mimořádný fotografický talent prokázala už ve třech letech školy, kdy byla vždy vyznamenána jako nejlepší," napsal Volksblatt. Na snímku pro náš web ze zdroje fotostudia jsou zleva spolkový mistr cechu Heinz Mitteregger, Lisa Ertlová a výchovný pověřenec Martin Eder.

Wendelstein se otevírá

Extrémně mírné počasí umožnilo, že od minulého čtvrtka je pro veřejnost opět otevřena v Německu nejvyšší prohlídková jeskyně - na Wendelsteinu. Podle zledovatění a množství sněhu to může trvat do května nebo do června, řekl Florian Obermair z místních drah.

Natěšení návštěvníci vzali zámek Hluboká útokem. Přišlo pět tisíc lidí

Vstup do jeskyně je ve výši 1711 metrů za horskou stanicí zubačky. Asi 500 metrů dlouhá část chodby, kterou mohou hosté navštívit samostatně, vede k tzv. jeskynnímu dómu. Vedené prohlídky s odborným doprovodem začnou až 1. června. Musejí být rezervovány na www.wendelsteinbahn.de.