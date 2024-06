„Bylo to mnohem zábavnější, než jsem si představoval, ale teď jsem zkrátka jednoduše šťastný, že jsem to dokázal,” řekl v cíli v audiovzkazu OÖN. Splnil do puntíku, co si předsevzal před startem – dojet do cíle zdráv a pokud možno do devíti dnů. Do třetího dne vedl těsně před Švédem Jimmy Rönnem. Ten se ale jako dobrý časovkář prosadil na nekonečných dálkách Kansasu.

Od sousedů: Jede na kole přes USA

“Ztráta spánku s halucinacemi byly extrémní. Stejně špatným bylo, že jsem posledních devět dnů nejedl nic pevného, ale jen vysocekalorické tekutiny. Mentální zátěž byla velká, a k tomu do sebe denně lít patnáct až dvacet litrů tekutin, to dělá v hlavě opravdové ,gaga´,” řekl v cíli, kde jako druhý měl za vítězným Ronnem zpoždění asi pět hodin.

Závod se jezdí od roku 1982, kdy ze čtyř účastníků vyhrál na trati ze St. Moniky k Empire State Buildingu Lon Haldeman za 9:20:02 dne (průměrná rychlost 20,23 km/h). Traťový rekord drží z roku 2014 šestinásobný vítěz RAA Rakušan Christoph Strasser průměrem 26,43 km/h.

Císař je v Rakousku “v oblibě”

Skoro třetina ze 76 939 loni narozených dětí v Rakousku přišla na svět císařským řezem. Největší byl jejich podíl ve Štýrsku (36,8 %). V Horních Rakousích bylo těchto zákroků 29,3 %.

V roce 1995, kdy byl tento způsob porodu v Rakousku poprvé statisticky podchycen, byl tento podíl 12,4 %. Zdvojnásobení počtu během třiceti let odráží fakt, že matky jsou starší a s věkem pravděpodobnost těchto zákroků roste. Ženy 35leté a starší rodily 1,6krát častěji císařem než matky do 25 let, kterých bylo 25,3 %.

Od sousedů: Rakouská diakonie slavila 150 let u společného stolu

Průměrný věk rodiček v čase porodu byl loni 31,5 roku, o 3,5 roku vyšší než před 30 lety. Průměrný věk prvorodiček se zvýšil ze 26,2 na 30,3 roku. 98,3 % dětí se narodilo v nemocnici, 1006 dětí (1,3 %) doma, 35 na cestě do porodnice. 92,9 % porodů bylo v termínech, 6,8 % předčasných, 0,2 % “přenošených”. Nově narozená děvčata vážila průměrně 3260 gramů a měřila 50,4 cm, chlapci 3387 gramů a 51,1 cm.

Malou poštolku vrátili hasiči do hnízda

Mladý sokol v hrsti hasiče.Zdroj: DKZaměstnanec firmy Lindner v Arnstorfu zavolal ve čtvrtek po osmé hodině hasičům, že u nich vypadla z hnízda poštolka. Uložil ji do kartonu, aby se jí nic nestalo.

Velitel hasičů Eichinger ji opatrně vyjmul z krabice, vylezl s ní na výsuvný žebřík a vynesl ji do hnízda v pětimetrové výšce k sourozencům. “Rodiče na dobu celé akce poodstoupili, neatakovali nás, “ říká Eichinger v DK

Ochutnávka zajímavého piva

V sobotu 22. června bude v Linci první “Bier-Schnitzeljagd”. To je pojem, který svolavatelé překládají do češtiny jako první pivní mrchožrout, nebo jindy první sběrač piva v Linci. Jak jsme z textu pochopili, jde o degustaci, ochutnávku. Zváni jsou všichni zájemci, aby se od 10 do 19 hodin stali porotci, ochutnali a vyhodnotili na deseti stálých stanovištích v centru města a v Tabákové továrně různá piva.

Žákyně pivní školy se sládkem Martinem Simionem.Zdroj: DKNa jednom stanovišti se setkají se studenty technologie potravin ve Welsu (University of Applied Sciences for Food Technology), kteří vyvinuli dva druhy piva, uvařeného letos v dubnu v Linci. Technologie potravin je ve Welsu studijním oborem, který absolvují tři čtvrtiny žen, jak říká profesorka FH Katrin Mathmannová. Je pravděpodobné, že image piva může vzhledem k výraznému ženskému podílu vypadat jinak, než kdyby nové receptury vymýšleli muži.

Na přehlídce se objeví pivo z manga, marakuji a chili. Už to sládek lineckého pivovaru Martin Simion označuje za "ziemlich cool", že s s tím studenti přicházejí. Lisa Höllingerová ze St. Florianu zase vypracovala bakalářskou práci k výběru dvou druhů piva, k jejichž výrobě se tým převážně žen shodl. Sládek Simion poznamenává, že se lidé obecně stali citlivějšími na alkohol, a míní, že za deset nebo dvacet let bude pivní trh vypadat zcela jinak než dnes. “Bio, zdraví, méně cukru, na tom mladí dnes víc myslí…” Naplnění toho našli studenti FH ve svém maracujo-mango-chili pivu nebo pivu se špičkami pelyňku brotanu, která mají být osvěžující a perlivá… Mladý tým těchto druhů uvařil se Simionem k ochutnávkách po 25 litrech. Podrobnosti k bier-schitzeljagdu jsou na www.beertasting.com.

Od sousedů: Bohatá a štědrá dědička rozdá miliony