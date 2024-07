Projekt "KultUrwald" je dílem Kulturplattform OÖ (KUPF), ve které je organizováno přes 200 spolků volné umělecké a kulturní scény. „Krize klimatu je tématem i kulturní scény a my jsme přemýšleli, jak bychom mohli vylepšit naši vlastní klimatickou bilanci,” říká v OÖN ředitel KUPFu Thomas Diesenreiter. Před třemi lety začali tisknout svůj čtvrtletník časopis na ekopapír a distribuovat jej na kolech. Přišli také na myšlenku lesa jako kompenzace. „Nechtěli jsme ale jen převádět peníze, za které by někdo chránil nějaký lesní úsek nebo jej zalesnil. Chtěli jsme to udělat sami,” pokračuje Diesenreiter. Jejich projekt doprovází Spolkové výzkumné centrum pro les (BFW).

V lednu KUPF koupil pozemek a na sto čtverečních metrech vysadil první semínka. Tento první úsek je součástí projektu švýcarské výzkumné společnosti pro les, která tu chce testovat nové druhy. Ty by za změněných klimatických podmínek byly odolnější. O rostoucí lesík se stará místní dobrovolník. Na podzim bude na řadě zbývající plocha, na kterou chce KUPF sehnat prostřednictvím crowdfundingu potřebných 5000 eur. Víc informací je na kupf.at nebo kulturwald.at.

Dovolené bez nástupní povinnosti?

S nástupem prázdnin upozorňuje korutanská Zaměstnanecká komora, že zaměstnavatelé nesmějí zaměstnancům na dovolené nařizovat práci ani pohotovost. Právník komory Maximilian Turrini doplňuje, že zaměstnavatelé zpravidla nesmějí zaměstnance na dovolené nebo na vyrovnávacím volnu ani kontaktovat. Jestliže je volno přerušeno služebním telefonátem nebo mailem, začíná práce, která nesmí být stržena z dovolené. Ani držení služebního mobilu neznamená povinnost zaměstnance být ve svém volném čase dosažitelný. „Vypnutí služebního telefonu během dovolené není jen dovoleno, ale je také jedním ze základních předpokladů dosažení hodnoty odpočinku, který požaduje také zákonodárce,” dodává Turrini.

Výjimkou je tzv. povinnost být dosažitelným na zavolání. Ta smí být mimo pracovní dobu sjednána na deset dnů za měsíc. Nemůže být dovolenou.

Zabila v obavě, že oběť svede manžela ke kumpánům

52letá žena se soudu v Mnichově přiznala, že v lednu usmrtila nejméně stovkou bodnutí 76letého rodinného známého ze strachu, že by mohl jejího manžela znovu kontaktovat s bývalým alkoholickým kumpánem. Ten se prý od poloviny 90. let do začátku roku 2000 snažil jejich manželství rozvrátit. Mnohokrát prý oběť přesvědčovala, aby mužovo číslo mobilu nepředával dál. Při jednom jejich setkání došlo k potyčce. Na bodání nebo na to, jestli si na schůzku přinesla nůž, si žena údajně nevzpomíná. Do konce září má soud naplánováno dvanáct zasedání.

Starosta přibral, obec je při něm

Luciano Fregonese (47), starosta obce Valdobbiadene v srdci prosecca v oblasti Benátska, která to dotáhla roku 2019 až na listinu dědictví UNESCO, bojuje s nadváhou. Za deset let ve funkci přibral 50 kilogramů, což přičítá společenským povinnostem starosty – setkání s občany mu vyplňují denně kalendář až do večera a on nemá čas na sportování, řekl DPA. Kromě toho rád jí, často až před půlnocí, a pak samozřejmě vydatně. Váží už 140 kilogramů.

Od začátku léta chodí na většinou půldruhahodinové běžecké procházky každý čtvrtek a vyzval své občany, aby se k němu připojili. Přidalo se už přes 200 obyvatel obce. Starosta jim chce dodávat odvahu k péči o zdraví pohybem – 47,6 % dospělých Italů má nadváhu a 11,5 % z nich jsou tuční… Starostovi osobně jde v první řadě o zbavení se tlustého břicha. Od začátku procházek s občany se ještě nevážil. Neví, jestli už něco shodil, ale cítí se prý lépe fyzicky i duševně. A to je pro něj nejdůležitější.

close info Zdroj: DK zoom_in Starosta přibral a občané s ním chodí na odtučňovací procházky…