V NDR byly comicsy zakázané. Rumunsko Disneyovu ikonu nepustilo do kin od 30. let a rumunský kulturní institut v New Yorku psal, že by mohla strašit děti.

Vždycky rád viděný…Zdroj: DKVšude nebyla postavička Micky Mausem, v Itálii se nazývá Topolino, tedy Myšička, v Číně je známa jako Mi Lao Shu, ve Švédsku jako Musse Pigg. Walta Disneyho napadla ve vlaku z NY do Los Angeles, když mu konkurent ukradl práva na jeho nejúspěšnějšího comicsového králíčka Oswalda. První plán byl pojmenovat rodící se antropomorfní myš Mortimer Mouse, ale tvůrcově manželce Lillian to připadalo staromódní.

Poprvé se myš objevila v šestiminutovém filmu Letadlo Crazy, jež měl byl vydán 15. května 1928, ale protože studio nenašlo vhodného distributora, vyšel až v březnu 1929. Mickey se v něm snažil po vzoru Lindbergha létat letadlem. Animátor Ub Iwerks na snímku údajně pracoval šest týdnů (Wikipedie). V historii promítaných filmů ho tak předběhl Parník Willie.

První slova Mickyho ("Hot Dog!") pronesl ve filmu „The Karnival Kid“ (1929) dabér Carl William Stalling, občas mu hlas propůjčil i Disney. V Německu ho léta namlouval Mario von Jascheroff. Animovaný seriál Myšák Mickey byl natočen v USA v letech 2013–2019 (96 epizod v celkové délce 6:59 hodiny. Mickey Mouse je první ''nečlověk'', který vyhrál Oscara, prozrazuje ČSFD.

Upálil dědečka?

Soud v Kölnu poslal na doživotí do vězení 22letého muže z Gummersbachu, který loni v červenci omámil deseti tabletami Zopiclonu na spaní přimíchanými do kávy svého 83letého dědečka. Následně založil pohár v ubýváku jeho bytu. Z hořícího domu seniora ještě vytáhl, ale ten zemřel další den v nemocnici na otravu kouřem. "Dá se mluvit o ,záchranné show´," řekl předseda senátu. Cílem obviněného bylo vypadat jako hrdina. Proto s akcí také čekal, až přijedou hasiči s houkáním - chtěl mít publikum, dodal soudce. Obhajoba oznámila, že se odvolá.

Ve při o výchovu dětí si najal vraha

"33letý muž z Vídně zkusil vyřešit spor s bývalou manželkou o svěření dítěte do péče obzvlášť drastickým způsobem - objednal si na darknetu vraha a zaplatil ho," napsal Volksblatt. "Ale nic se dál nestalo - peníze byly pryč a objednatel začal být stíhán za pokus vraždy." Ve Štýrském Hradci za to dostal nepravomocně dvanáct let vězení.

Že se případ dostal na světlo boží, lze poděkovat FBI. "Američtí vyšetřovatelé našli na darknetu chat, ve kterém šlo o objednávku zabití ženy v Rakousku, a věc začali sledovat. Ukázalo se, že muž v létě 2021 hledal vraha k zabití jeho jihoamerické manželky s odůvodněním, že udělala "hrozné věci".

V pozadí byl spor o svěření společného syna do péče. Otec pak s ním na celý rok zmizel za hranice. Pod pseudonymem „Jason Dark“ se se zamýšleným vrahem dohodl na ceně 7000 eur za usmrcení manželky a 9000 hodlal zaplatit, když zemře obzvlášť krutě, což bude zdokumentováno na videu. Přeposlal mu 6000 eur, pak korespondence ustala. Rok nato přišla se svým pátráním FBI.

Podezřelý našel novou variantu. Údajně měl den po zadání úkolu a poslání peněz vzít všechno zpátky, ale o tom nebyl v zachyceném chatu žádný důkaz. Obhájce obviněného tvrdil, že matka jejich dítě týrala.

Proč o zpětvzetí zakázky nic neřekl policii, chtěl soud vědět, a obžalovaný řekl, že všechno šlo příliš rychle a on byl ve výjimečném stavu, měl strašné obavy o dítě. Původně si prý chtěl v darknetu koupit zbraň ke spáchání sebevraždy. Pak mu někdo napsal, že je také jiné řešení, on souhlasil a zaplatil. Nespal poté celou noc a druhý den zkoušel všechno zastavit.

V pátek odpoledne ho senát uznal jednomyslně vinným ve smyslu obžaloby, neuvěřil, že by se sám od sebe plánu vzdal. Po rozsudku požádal o tři dny na rozmyšlenou, žalobce se odvolal.

85 let Karla Schranze

V sobotu oslavil Karl Schranz 85. narozeniny na pozvání "svých žen", jak řekl, ve Vídni.

Trojnásobný mistr světa a vítěz Světového poháru 1969 a 1970 žije s manželkou Evelynou v St. Antonu na Arlbergu, má tři dcery a půldruhaletou vnučku.

Za svou kariéru vyhrál 150 důležitých závodů, většinou ještě před zavedením Světového poháru v roce 1967. "Jeho poslední marný lov olympijského zlata je součástí dějin rakouského sportu," píše Volksblatt. "Letos v létě ho spolkový kancléř Karl Nehammer poprvé opět přijal na balkoně kancléřství, pod kterým ho v roce 1972 oslavovalo skoro sto tisíc lidí po vyloučení z olympiády kvůli tričku se značkou kávy, které na sobě měl při jednom benefičním fotbalovém zápasu. Z pohledu tehdejšího prezidenta MOV Averyho Brundage (USA) to odporovalo amatérismu…"

Schranz, který už čtyři roky předtím v Grenoblu přišel za podivných okolností o zlato ve slalomu, byl před hrami v Sapporu vyloučen a ukončil kariéru. "Vždycky jsem říkal, že budu jezdit, než mě mladí ,složí´. K tomu ale nedošlo, složil mě Brundage," řekl o více než 50 let později.

Na snímku pro náš web je Karl Schranz na párty s bílou klobásou u Stanglwirtu. Zdroj: Volksblatt

76letá dostala doživotí

Před 35 lety zavraždila v Hannau předpokládaná vůdkyně sekty čtyřletého chlapce. Nyní má jít jako 76letá na doživotí za mříže. Soud ve Frankfurtu má za prokázané, že 17. srpna 1988 vstrčila dítě do pytle, ve kterém se udusilo.

Už před třemi roky ji za to na doživotí poslal do vězení soud v Hannau. Za právní chybu nařídil spolkový soud nové projednání věci.

Podle státní zástupkyně byl motiv činu obžalované mravně nejnižšího stupně - útočila "neuvěřitelně rozhněvaná" na dítě, které jí symbolizovalo zlo a se kterým vedla "boj o moc". V tu dobu vedla jednu sektu a čtyřletý Jan byl synem jejích členů. Na její pokyn ho k polednímu spánku rodiče uložili a zašněrovali do pytle. Ten den obzvlášť silně plačící chlapec v pytli zemřel za otravu oxidem uhličitým. Lékař záchranky tehdy zaznamenal, že se udusil zvratky.

Okolnosti smrti mohly být nejspíš už tehdy objasněny, ale došlo k selhání státních orgánů, řekl soudce. Policie vyšetřovala nedbale, státní zástupce nenařídil pitvu, a už druhý den bylo vyšetřování ukončeno. O úmrtí chlapce ve spacím pytli pachatelka nikomu neřekla.

"Jak bylo s dětmi v sektě zacházeno, je nepředstavitelné, hrozné a odporné," řekl předseda senátu při vyhlášení rozhodnutí. Dnes 76letá nemá žádnou schopnost empatie. Soudce četl z jejích deníků, že dítě nazývala kromě jiného "maso-sadistickou sviní", "odporným sadistou" a "chladnou odpůdivou opicí". Když jí chlapec odporoval, bila ho, když nejedl dost rychle, cpala mu jídlo do pusy, hodiny musel sedět na nočníku. Když se pomočil, byl sprchován studenou vodou, mnoho nocí spal sám na matraci v malé vaně…

Motivem jejího jednání byl její strach před zápisem dítěte do školy, jak vícekrát zapsala do svého deníku. Tím by vyšel najevo jeho špatný fyzický i duševní stav a došlo by na otázky…

Obhajoba viděla obžalovanou jako oběť kampaně a veřejné štvanice. Události dne smrti dítěte nebyly jednoznačně vysvětleny, navrhovali zprostit ji obžaloby.

Obžalovaná v závěrečné skoro dvouhodinové řeči mluvila o vraždění její pověsti, zkoušení udělat z ní monstrum, a přitom neudělala nic. Látka, z něhož byl spací vak oběti, byla tenká a děravá… "Desítky let vycházely úřady z toto, že šlo o nehodu, než výpovědi lidí vystoupivších ze sekty v roce 2015 přinesly nové světlo na případ. Janovy ostatky měly být exhumovány a vyšetřeny, ale už v hrobě nebyly a kam se poděly, není známo," cituje list předsedu senátu.