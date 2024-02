U dómu vyrostlo bludiště

U lineckého dómu je bludiště.Zdroj: DKOd Popeleční středy stojí před lineckým dómem opět velký labyrint z cihel. Katolická mládež Horních Rakous sem zve všechny, kteří "chtějí najít poznat cestu a najít vlastní cíl," jak píše Volksblatt. Akce potrvá do 31. března. Cihlové bludiště je dlouhé 300 metrů.

Tabule u vchodu nabízí návštěvníkům řadu impulsivních otázek, které je na cestě budou provázet.

Našli vraha po 45 letech?

Před 45 roky našli v Mnichově ve vaně bytu důchodce s roztříštěnou lebkou. Teď 70letý podezřelý z jeho vraždy stojí před soudem v Mnichově a zatím se k činu nevyjadřuje. Je obžalován z toho, že kolem silvestru 1978 zabil oběť těžkým hmoždířem pro zisk.

Vyšetřovatelé přišli na stopu hledaného muže žijícího opět v Británii při zpracovávání starých případů celoevropským srovnáním otisků prstů sejmutých na místě činu. "Tak pozdní vyšetřovací úspěch je pokládán za výjimečný," uvádí DK a pokračuje: "Případ ,silvestrovské vraždy´ vzbudil velkou pozornost. Příbuzní si dělali starosti, protože oběť nepřišla na domluvenou mši a nereagovala na telefon. Policie muže našla 2. ledna s rozbitou hlavou v jeho vaně. V bytě chybělo minimálně tisíc marek v hotovosti, prsten a klíče. Naposledy byla oběť viděna 30. prosince v doprovodu mladého muže."

Protože vyslýchaný k věci mlčí, čeká porotu náročné řízení. "Samozřejmě velmi mnoho svědků už zemřelo," řekl předseda senátu. "Musíme se proto opírat o mnoho starých písemností, které budou muset bý obžalovanému přeloženy." Pro hlavní líčení je vypsáno šest jednacích dnů, rozsudek má padnout začátkem dubna.

PETA chce "vypřáhnout" zvířata z kolotočů

"Zblázní se teď celý svět? PETA chce zakázat zvířata z kolotočů!" nadepsal Bild svou zprávu o návrhu nizozemské organizace ochrany zvířat, která se aktivně zasazuje proti zvířecím motivům kolotočů. Ty prý nevědomky celebrují vykořisťování živých bytostí…

Atrakce kolotočů někomu vadí…Zdroj: DKPodle poradkyně PETA Janneke Hogervorstové už není vhodné takto vykořisťovat pro zábavu zvířata. "Zábavní parky to takhle samozřejmě nemyslí, ale děti dostávají na kolotoči dojem, že je normální zvířata užívat k naší zábavě," říká.

Od sousedů: Valentýn je i dnem rovného platu

Americká PETA směřovala podobný apel na největší výrobce kolotočů v USA. Německá PETA sdělila, že podporuje požadavky svých partnerů, přičemž její mluvčí upřesnil, že se nejedná o zákaz, ale o písemně formulovaný apel mezinárodních partnerských organizací na výrobce. Vysvětlil, že podle PETA pořád ještě mnoho lidí bere takové užívání zvířat jako samozřejmé a svými objednávkami se na tomto vykořisťování podílí. Když děti od malička jezdí na zvířatech a nevědomky se tak učí, že jsou tady pro zábavu, mnoho z nich se pravděpodobně nebude chovat jinak ani v dospělosti.

Mají klokánka albína

Klokaní albín.Zdroj: DKV zoo Hoyerswerda přišel na svět bílý klokan Benettův. Také jeho matka stará rok a půl jménem Sněhová vločka je albínka. "Až začátkem ledna jsme začali tušit, že také její mládě má bílou kůži," říká pečovatel Ronny Häusler. "Do té doby vystrčilo občas hlavu z vaku, ale ještě nahou a růžovou."

Velká Sněhová vločka přišla podle správy zoo loni v květnu z táborské zoo do Lausitzu. Rychle a dobře se integrovala do skupiny a zabydlela se u samičky emy Hilde. S jejím mládětem teď v Hoyerswerdě žije sedm klokanů. "O otci mladého přírůstku se nic neví. Není jasné ani to, zda je taky albino, nebo se jako dominantní u potomkovi projevily geny matky," uzavírá DK.