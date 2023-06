Vystoupení spadá do projektu Radio Transfer v programu hlavního města kultury 2024. Večer začne v 19.30 předkapela GrenzWertig, muzikanti ze tří spolkových zemí s tradiční rakouskou hudbou v novém stylu, ve 21.30 nastoupí Mokoomba a má hrát tradiční "afriku" s psychedelickým rockem a funkem do půl třetí v noci! Vstup je volný.

Radio B138 a Radio Salzkammergut už leta úzce spolupracují s Radio Zongwe FM v Zambii. Pomohli vysílač vybudovat, poslali mu technickou výbavu a dali k dispozici své know-how. Mosty mezi Solnohradskou komorou a zambijskou přehradou se budují průběžně dál, letos například školním projektem „Radio Transfer“. Žáci nové střední školy Scharnstein a školáci od řeky Zambezi připravují pravidelně rádiové "audioletters“, ve kterých informují o svých všedních dnech, svých nadějích i o jednoduchých věcech života. Příspěvky si vyměňují přes internet po audiomostu. "Cílem koncertního večera je také získání podpory pro africké přátele," uvedly OÖN.

Distribuují chládek

Při teplotách od 35 stupňů je třeba třikrát víc chlazení než v normální letní den, píše Volksblatt. Další výstavbou infrastruktury chce Wien Energie klimatizovat do roku 2030 plochu 7,3 milionu metrů čtverečních. Nyní podnik rozšiřuje síť kolem Ringstraße a od podzimu 2024 tam má mnoho budov dostat dálkové chlazení. Ještě letos má být na síť připojena Státní opera, další divadelní přestávky od července bude využito k položení vedení v budově. Opera dostane přípojku s výkonem 700 Kw, což odpovídá asi 200 obvyklých klimatizačních přípojek.

Wien Energie provozuje sedm centrál dálkového chlazení, osmou uvede do provozu na jaře 2025. V nich je voda ochlazována na 5-6 stupňů, vedeními teče přímo k odběratelům a v budovách je dále rozdělována do trubek ve zdi nebo do mezistropních jednotek. Ty odeberou teplo z prostoru a odtransportují je.

Na Oktoberfestu bude zase dráž

Tuplák piva na mnichovských slavnostech bude stát letos mezi 12,60 a 14,90 eura. Je to o 6,12 % víc než loni. Litr stolní vody bude za 10,04 eura (loni 9,67), limonáda za 11,17 (v roce 2019 byla za 10,35). Oktoberfest bude od 16. září do 3. října.

Žijí raději sami

Od padesátých let se podíl domácností s jednou osobu v Německu více než zdvojnásobil. Loni žil jeden člověk ve 41 % ze 40,9 milionu domácností. V roce 1950 tvořily domácnosti jedné osoby jen asi pětinu. Domácností s pěti osobami a víc bylo v roce 1950 ještě 16 %, loni jen čtyři procenta.

Plameňák veterán v zoo

Za nejstaršího obyvatele berlínské zoo je považován růžový plameňák jménem Ingo, který v ní žije už více než 65 let. Odhadem je mu kolem 75 roků.

Jeho poznávacím znamením v hejnu 30 plameňáků je rudý prstýnek na jedné jeho dlouhé noze a starý šedý kroužek na druhé. Je na něm napsáno: «Kairo, 23.6.1948». Zápis byl odhalen teprve před několika lety. Důsledkem bylo, že gorilí dáma Fatou (odhadem 66letá) musela odevzdat titul nejstarší obyvatelky zoo. Jestli se Ingo vyklubal zrovna v uvedený den, se už nedá říci bez pochyb. Zoo bere toto datum jako označení minimálního věku. Jeho mluvčí uvádí, že Ingo přišel v létě 1955 ze zooparku na východě města do zoo na západě. To bylo první v Německu, kterému se v polovině šedesátých let podařilo "nahnízdit" chilské a růžové plameňáky. Potomky si opatřil nejspíš i Ingo, ale na rozdíl od pand o mláďatech plameňáků není vedena žádná kniha.

Veterán parádník.Zdroj: Zdroj: Donaukurier