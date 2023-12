Zproštěn obžaloby ze zabití před 15 lety

19. prosince 2008 našel řidič náklaďáku u lavičky v parku u Reichsbrücke v Donaustadtu mrtvého muže. Někdo ho střelil do stehna a projektil mu v něm potrhal tepnu. Poškozený Mohamed D. dokulhal k lavičce, když za sebou zanechal 20metrovou krvavou stopu, a pak zemřel.

V úterý stanul u soudu 47letý Alžířan Omar B. jako podezřelý z tého střelby. Žalobci nemají proti němu žádný jednoznačný důkaz, nejsou svědci ani jeho DNA či otisky prstů na nalezených nábojnicích na místě. "Obžalovaný a usmrcený se ale podle oznámení svědků na policii znali a opakovaně se hádali a napadali," píše DK. Obviněný zmizel po datu činu do zahraničí a byl zadržen až letos v červnu na mezinárodní zatykač ve Stockholmu, kde žil jako "ponorka", bez právního důvodu, a Švédové ho vydali do Rakouska.

"Nikoho jsem nezavraždil, přísahám na všechny svaté," ujišťoval soud téměř perfektní němčinou. Jeho žádost o azyl v roce 2000 byla zamítnuta. Usmrceného poznal ve věznici Stein při výkonu trestů.

Vražedná zbraň od Reichsbrücke nebyla nalezena, na nůžkách, které měl u sebe usmrcený, byla kromě jeho genetických otisků nalezena DNA další osoby. Na mobilu obžalovaného není důkaz, že by s obětí komunikoval.

Kriminalisté ale přečetli i mobil oběti. Z jedné jeho SMS nezúčastněnému adresátovi se ukázalo, že měl mít pár hodin před usmrcením setkání u Dunaje s jistým Omarem - stejné křestní jméno měl i obžalovaný. V adresáři měl zabitý také číslo nějakého Omara, na které 18. prosince mezi 18.50 a 19.20 devětkrát volal, ale vždycky skončil na mobilboxu.

Na otázku soudu, proč Rakousko opustil, řekl obviněný, že tu s ním dobře nezacházeli. Měl být několikrát odsouzen k delším trestům. "A přitom jsem jen kradl, abych měl něco k jídlu, ne abych se obohatil," obhajoval se.

Senát hned v první procesní den obviněného obžaloby jednomyslně zprostil. Státní zástupce se vzdal opravného prostředku, čímž rozudek nabyl právní moci.

Německo a Itálie prohlásily vzájemné spory o známou mramorovou sochu diskobola, římské kopie řeckého bronzového originálu ze druhého století, za ukončené, napsal i pro náš web Donaukurier.

Ministr kultury italské vlády Gennaro Sangiuliano oznámil v úterý po setkání s německým velvyslanem Hans-Dieterem Lucasem, že diskobol Lancellotti zůstane jako majetek italského státu v Národním muzeu v Římě. Německá strana potvrdila, že spolková vláda neuplatní žádné nároky na navrácení díla.

Discobola nevydají!Zdroj: DK

Jedná se o 155 centimetrů vysokou mramorovou kopii díla starořeckého sochaře Myrona, které bylo vykopáno v 18. století v Římě a pak náleželo rodině Lancellotti. Při návštěvě fašistické partnerské země se diskař moc líbil Hitlerovi a na příkaz diktátora Benita Mussoliniho byl v roce 1938 Německu prodán a vystaven v mnichovské Glyptothece. Po válce se v roce 1948 vrátil do Itálie. Sokl, na kterém stojí, zůstal v Mnichově, a římské muzeum by rádo mělo i ten. Na jeho výzvu odpověděl vedoucí glyptotheky Florian Knauß poznámkou, že se nejedná o žádný dárek Mussoliniho Hitlerovi, ale o řádnou koupi. "Otevřeno zůstává, co se stane dál se soklem," uzavírá DK.

Vytrvale obtěžoval expřítelkyni

Soud ve Vídni uložil v úterý 40letému muži 18 měsíců odnětí svobody, z toho tři nepodmíněně, za vytrvalé pronásledování a pokus o útisk své bývalé přítelkyně.

Do konce června udržoval vztah se 37letou ženou. Když mu sdělila, že už s ním nechce být, začal ji trvale obtěžovat. U soudu vypovídala v nepřítomnosti obžalovaného. "Nenechal mě spát," líčila. Ačkoliv měl zákaz se k ní přibližovat, viděla ho pochodovat po silnici, kdykoliv se podívala z okna, také o půlnoci nebo ve dvě ráno. Často ho večer nebo i po půlnoci přistihla, jak poslouchá u jejích dveří. Stál tam prakticky stále, kdykoliv vyšla, šel za ní. Posílal jí zprávy, například že ji dostane na psychiatrii, když se s ním nesejde k "poslední rozmluvě". Sledoval ji v práci nebo v jejím fitku, takže si nakonec ani netroufla vycházet z bytu. V domě roznesla letáky s fotkou 40letého a prosila sousedy o pomoc, kdyby ho uviděli na schodišti. "Dva měsíce jsem nikam nevyšla," bilancovala.

Obžalovaný se u soudu doznal, což bylo podle jeho obhájce dopadem vazby - poprvé byl ve vězení. V posledních měsících upadal, je to zlomený muž, řekl advokát.

Soudce ho varoval před jakýmkoliv kontaktem s expřítelkyní, jinak bude jeho podmínka přeměněna na výkon trestu. Zároveň mu byla uložena psychoterapeutická léčba.

Opraváři automotoklubů na roztrhání

Opraváři motorových vozidel ÖAMTC OÖ mezi sobotou a pondělím vyjížděli 2800krát, což odpovídá trojnásobku zásahů průměrného dne. Pondělí s 1500 nasazeními na silnicích bylo šestým nejvytíženějším dnem v historii automotoklubu. V neděli byly příčinou osmi z deseti zásahů slabá nebo defektní baterie. K tomu bylo zamrznutých mnoho zámků.

V St. Florianu (okr. Linec-venkov) si starosta obleče o druhé adventní neděli 10. prosince kostým Mikuláše. Protože adventní trh je pod patronací Červeného kříže a čistý výnos připadne této dobrovolné organizaci, objeví se na něm jako Mikuláš Bernd Schützeneder v 17 hodin stylově, v záchrance s modrým světlem a troubením. Většinou dobrovolní spolupracovníci potěší návštěvníky trhu čerstvě praženými kaštany, tradičními kobásami a horkými nápoji, samozřejmě také nealkoholickými, píše DK.

Starosta Mikuláš s týmem Červeného kříže.Zdroj: DK

Praštil kladivem manželku v čekárně lékaře

77letý muž měl napadnout v pondělí v 10 hodin svou 80letou manželku kladivem v čekárně nemocnice v Simbachu, kde čekala na přidělení termínu. Utrpěla tržnou ránu a otřes mozku a už je doma. V úterý byl na muže vydán zatykač pro pokus zabití.