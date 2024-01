Byl přistižen v Neufeldenu (okr. Rohrbach) při jízdě po B127 náhodou, když se z auta kouřilo. Vozidlo policie zastavila. Pasažéři a šofér utekli do lesa, kde byli dopadeni. Čtyřikrát trestaný řidič rozsudek akceptoval.

Obálka za dva miliony dolarů?

Skoro 200 let starý první známý dopis s předem zaplacenou známkou by mohl vynést při aukci v New Yorku až dva miliony dolarů, napsal DK.

Tzv. "Mulreadyho"-obálka s integrovanou známkou "Penny Black" byla odeslána v květnu 1840, sdělil aukční dům Sotheby´s. Neznámý odesílatel v Londýně poslal dopis 35letému manažerovi železáren Williamu Blenkinsopovi do asi 120 kilometrů vzdáleného Dalstonu. Obálka se známkou jsou dobře zachovalé, dopis se ztratil. Aukce je plánována na 2. únor. William Mulready byl irský malíř narozený v roce 1786.

Býčí zápasy se vracejí

Do největší arény zase vběhnou býci!Zdroj: Zdroj: DK

Nejvyšší soud v Mexiku zastavil zákaz býčích zápasů prosazený ochránci zvířat v červnu 2022 a do největší arény na světě Plaza México se Fiesta Brava vrátí po 600 dnech 28. ledna. Plaza México má přes 41 000 sedadel. Světoznámá Las Ventas v Madridu je jen pro 24 000 diváků.

Přehlídka balonů ve Filzmoosu

Podívaná za humny.Zdroj: Zdroj: DK

Od 13. do 27. ledna proběhnou mezinárodní balonové týdny ve Filzmoosu v solnohradských horách, píše Volksblatt. Závodit má přes 50 týmů z patnácti států, většina z Německa, Beneluxu, Skandinávie, Británie, východní Evropy a Rakouska. Vedle soutěžních letů jsou na programu panoramatické cesty, lety s pasažéry a při dobrém počasí také přelety Alp. K vrcholům bude patřit žhnutí balonů se zvukovým ohňostrojem v sobotu 13. ledna od 18 hodin. Návštěvníci budou moci absolvovat asi dvouhodinové lety od 298 eur za jednoho. Informace na www.filzmoos.at/ballon.

Dálkové vlaky se couraly

Asi každý třetí dálkový spoj Německých drah loni nejel přesně. 36 % dojíždělo se zpožděním více než 5:59 minuty. Důvodem bylo podle mluvčího DB hlavně mnoho stavebních míst na 75 procentech tratí.

"Zastávka je podle definice dosažena přesně, má-li vlak méně než šestiminutové zpoždění. Na regionálních tratích to bylo v 91 procentech spojů, předloni v 91,8 %," vysvětlil DK. Podle drah byl nejnepřesnějším dnem 22. prosinec, kdy uprostřed vánočních svátků rozházela provoz níže Zoltan. Kvóta přesnosti dálkových spojů byla ten den 35,6 %. Naopak nejpřesněji jezdily vlaky 31. prosince - 84,3 % spojů časy dodržely.