Od sousedů: Na školním výletě našli prastarého skarabea

Při školním výletě žáků 8. třídy do okolí Tel Avivu našli více než 3000 let starého skarabea (česky vruboun posvátný), amulet ve formě "hovnivála", brouka, který formuje pro svá mláďata kuličky z trusu a zadními nohami je před sebou valí. «Při vandrování jsem uviděl na zemi něco, co vypadalo jako malá hračka," popisuje v Donaukurieru Gilad Stern z izraelského úřadu pro starověk, který skupinu vedl. "Byl to skarabeus s výrazně vyrytou scénkou."

