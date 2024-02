Na podzim 2014 zavřel v Čechách 11letou dívku do dřevěné bedny v autě a vysadil ji v lese asi 30 km odtud s rukama a nohama svázanýma kabelovými samosvornými páskami. Bez zranění se jí podařilo vysvobodit se.

Muž byl odsouzený už v roce 1995 za pohlavní zneužití dětí. Zmizel na pět let v Indii, ale němečtí pátrači ho tam našli a dopravili zpátky. „Klopýtl“ o svou zapomenutou obálku ze studií v Řeznu, otevřenou vyšetřovateli v roce 2013. Našli v ní 20 000 pornografických fotografií dětí a videa na CD.

Bernd W. byl identifikován v roce 2015 a jeho bydliště v Landshutu prohledáno. Mezitím ho hledala česká policie - bezpečnostní kamera zachytila v kufru jeho VW Golf dřevěnou bednu, která byla použita k únosu zmíněné 11leté. Dne 18. října 2015 nasedl do letadla přes Dohá do Bangalore, kde podle listu Bild učil děti němčinu. Protože jeho vízum vypršelo po šesti měsících, byl v Dillí zatčen pro pasový přestupek a vydán do Německa.

Od čtvrtka se u soudu v Řeznu zpovídá z dalšího zneužití dětí a únosu. Rozsudek se očekává 30. dubna.

Od sousedů: Na sovy v komíně jsou hasiči

Vysvobozena pár hasičskými hmaty.Zdroj: Zdroj: DK

Ve čtvrtek večer byli hasiči z Axbergu alarmováni k sově, která uvízla v komíně rodinného domu. K její záchraně nastoupilo šestnáct mužů jednotky a po vykonání „několika odvážných hmatů“ za pár minut odjížděli. Nezraněný pták byl vypuštěný na svobodu. Zdroj: OÖN

Plyšáky pro děti v tísni

Z ledu zimáku na kliniku dětem!Zdroj: Zdroj: DK

Hokejisté klubu Dingolfing Isar Rats odstartovali v chladu zimáku akci zahřívající srdce. „Jejich fandové naházeli po prvním gólu Rat´s na led podle amerického vzoru Teddy Bear Toss plyšáky a mládež oddílu je posbírala pro děti léčící se na úrazovce zdejší nemocnice,“ napsal DK.

Hraček byla spousta. O jejich hygienickou očistu před dodáním na místo určení se postaral Thorsten Noe, se kterým klub dlouho spolupracuje a který provozuje firmu pro ošetřování textilií. S prezidentem klubu Jürgenem Ohrem dopravili velké saky těchto dárků do Donauisar Klinik Dingolfing…

Loď se 180 uprchlíky musela uhnout rybám

Hotelová loď Rosssini, pronajatá okresním úřadem pro 180 běženců ze Sýrie a z Iránu, aby pro ně nemusel nárokovat k jejich ubytování žádné tělocvičny, se ve čtvrtek musela z kotviště na Donaustaufu přestěhovat osm kilometrů dál k Bachu na Dunaji kvůli ochraně ryb, kterým v březnu začne na Donaustaufu doba tření a u Bachu jich není tolik.

„Ubytování na MS Rossini se velmi osvědčilo,“ řekla hejtmanka Tanja Schweigerová. Uprchlíci bydleli v kabinách po dvou s vlastními sprchami, zatím co jiní běženci bydlí na mnoha místech ve velkých sálech s palandami.

Jak Schweigerová uvedla, v okrese Řezno žije na 6400 azylantů. Mezi nimi je asi 2000 Ukrajinců, většinou privátně ubytovaných.

Doživotí za vraždu dítěte

Soud v Ellvangenu dnes uložil doživotí 35letému obžalovanému za vraždu a těžké týrání jemu svěřeného dvouletého dítěte z Bopfingenu. V prvním pojednávání v květnu 2022 prvky vraždy u něho neshledal a dal mu za usmrcení trest 14 let.

Podle státního zastupitelství syna své partnerky z hluboké nenávisti týral a v říjnu 2021 ho smrtelně zranil dupnutím. Proces proti matce byl veden zvlášť a skončil koncem roku 2022 pravomocným vyměřením trestu za týrání z nedbalosti na dva roky a devět měsíců.