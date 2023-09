Zavedou jednodenní známku

V příštím roce zavede Rakousko novou kategorii známek pro osobní auta . jednodenní. Bude stát 8,60 eura. Desetidenní, užívaná především turisty, zdraží ze 9,90 na 11,50 eura, dvouměsíční zlevní o desetník na 28,90 eura, cena roční - 96,40 eura - se nemění. Roční známka jednostopých vozidel bude 38,50.

Kdo čeká, dočká se

Útočník Thomas Müller (34) z Bayernu přišel ve středu večer v Lize šampionů proti Manchesteru Utd. až v 87. minutě, kdy vystřídal Kaneho, a ještě stačil trefit tyč. Dosáhl ale historického milníku - jako třetí hráč historie nastoupil ke svému stému utkání v této soutěži!

Od sousedů: Pohnuté putování židovským osudem...

Před ním to byli Portugalec Cristiano Ronaldo (celkem 115) a brankář Realu Madrid, legendární Iker Casillas (101). "Müller je jediným profesionálem, který v lize mistrů hraje nepřetržitě od sezony 2008/09," dodává DK.

Vezl z Česka elektrošoky

Policie v Horním Falcku našla v autě 25letého cestujícího přijíždějícího z Česka 32 zakázaných elektrošokérů a téměř 300 ilegálních kusů zábavní pyrotechniky. "Protože k držení potřeboval povolení k vlastnictví výbušnin, věci mu ve Waldsassenu zabavili. Po složení kauce mohl pokračovat v cestě," uvedl DK.

Policie "pátrá" po plyšákovi

Maminka čtyřletého chlapce požádala jménem synka policii v Dolním Francku o pomoc při hledání, píše DK. Při jejich návštěvě minulý víkend v Kostnici pravěpodobně zapomněl na hřišti v městských zahradách látkovou kočičku. "K takovým případům jsou příslušné ztráty a nálezy. Protože ale chlapec plyšáka tak moc postrádal, policie se pátrání ujala. Do čtvrtka ale po kočičce nebylo ani stopy, jak řekla mluvčí na dotaz DK.

O slovo mládeže už hlasují

Po předvolbě může každý začít hlasovat na webové stránce «jugendwort.de» o slovo roku v SRN. Započítávat se ale budou jen hlasy "voličů" od 10 do 20 let. Vítěze oznámí hlasatelka zpráv Tagesschau Susanne Daubnerová (62) 22. října. Listina původně deseti nominovaných zůstali podle pořádajícího nakladatelství Langenscheidt tři favorité. Vedle «goofy» (komický, neobratný, "ujetý") jsou to pojem «NPC», znehodnocující zkratka pro Non-Playable-Character, vyjařující, že dotyčný není důležitý, a «Side Eye», německy úkosem, rovněž vyjadřující pohrdání.

Desetiminutové tresty ve fotbale?

Zavedení desetiminutového trestu (u mládeže pětiminutového) loni v červnu se podle Bavorského fotbalového svazu osvědčilo. V minulé amatérské sezoně mužů bylo rozdáno o 41 % méně "žlutočervených" a o 5 % méně červených karet.

Od sousedů: Ubodal devatenáctiletou 32 ranami

«Pro zákrok, za který by žlutá karta byla příliš málo, ale červená příliš přísná, je teď možné udělovat časový trest, a to se v praxi osvědčilo," říká předseda rozhodčích Sven Laumer. Vyloučení na kratší čas bylo v roce 1991 nahrazeno žluto-červenými kartami.

Vnuk zabil stoletou babičku sekerou

Soud v Hamburku uložil trest sedmi let vězení jejímu vnukovi za zabití, píše DK. Na jaře stará paní žila ještě ve svém bytě. Dopoledne za ní chodila ošetřovatelská služba, odpoledne převzal péči na její přání vnuk narozený v Estonsku a dostával za to část pečovatelského příspěvku. V noci na 6. březen napadl dementní stařenku sedící v kolečkovém křesle sekerou šestnácti ranami do hlavy a krku. Péči o ni nezvládal… Podle rozsudku je psychicky nemocný, jeho zmenšená odpovědnost nemohla být vyloučena.