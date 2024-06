Novomatic zvedl hodnotu o skoro 9 % na 3,7 miliardy, Pierer Mobility o 8,5 % na 1,2 miliardy a zůstal desátý. Studie hodnotila jen podniky, které jsou z více než 45 % v rakouském vlastnictví.

V soutěži pivovarů oslnil Hofstetten

V renomované Austrian-Beer-Challenge v Linci o pivovar roku 2024, vyhlášené zájmovou společností konzumentů (BierIG), která je nejdůležitější pivní soutěží Rakouska a přitahuje deset výrobců z celého státu, vyhrál celkové hodnocení Pivovar Hofstetten. Byl první i se G'froren's Portweinem v kategorii piv uzrávaných v dřevěných sudech a s Granitbockem 25 Jahre v kategorii ležáků se spodním kvašením.

Zviditelnil Linec

Supergraffiti v přístavu.Zdroj: DKNa stěně přístavního parku Mural Harbor v Pasově vytvořil nástěnný malíř a sprayer Nychos největší graffiti na světě. Podrobnosti přinesl náš web včera, teď pro ilustraci doplňujeme snímkem díla velkého 1060 metrů čtverečních, na kterém autor pracoval na stěně 65 dnů. Má název "The Liberation of Soul" a je dlouhé 80 metrů. “Do poloviny obrazu to bylo často obtížné, teprve potom to šlo volně,” řekl k pocitům a s úsměvem vysvětlil: “Pravděpodobně už jsem se rozehřál…” Na dotaz, jestli po takovém mamutím programu může definovat nové cíle, řekl: “Přijde něco ještě většího. Mám ještě 20, 30, 40 let čas…”

Od sousedů: Co chystá Fond budoucnosti

Šéf Mural-Harbor Leonhard Gruber míní, že obří obraz přístavní galerii opět víc zhodnotil. V mezinárodní scéně graffiti je teď Linec ještě víc středem zájmu a přitahuje vysoce hodnotné tvůrce. Vidí v díle učebnici příštích generací. “Když chceš být opravdu sprejerem, podívej se v Linci, co je v graffiti možné,” říká. Obraz Liberation of Sound pro náš web je ze zdroje DK.

Překazili jim lezení po církevní věži

Kostelní věž ulmského Münsteru je se 161,53 metru nejvyšší na světě. Ve středu ráno se z ní chtěli spustit tři klimaaktivisté, aby rozvinuli stometrovou reklamní plachtu s ilustrací z bible a s nápisem Byl Ježíš aktivistou klimatu? Večer předtím akci překazila policie, připravená po anonymním oznámení. Kostel hlídali a po jejich telefonátu organizátoři od realizace ustoupili. Teď prý hledají jinou obec, kde by plachtu mohli z věže vyvěsit…

Bál Hornorakušanů obsloužili žáci

Své kompetence v gastroservisu prokázali žákyně a žáci turistické školy v Bad Leonfeldenu už při více akcích nejvyšší třídy, například při plesu v opeře. O minulém víkendu udělalo 24 žáků “nejlepší figuru” při hornorakouském bále na vídeňské radnici, kde plnili přání hostů roznáškou jídla a pití až do ranních hodin. Mezi hosty byl i nositel Nobelovy ceny Anton Zeilinger. Foto pro náš web ze zdroje DK.