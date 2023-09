Zaplatí si občané stromy?

"Zlatý stromový patronát" nabídl Linec občanům za 17 000 eur. Město za to vymezí plochu pro jeden strom, zasadí jej a bude jej pět let pěstovat. Patron za složené peníze dostane pamětní tabulku, fotografii do tiskové zprávy, zápis do katastru stromů, zprávu na webu nebo v sociálních médiích. Za "stříbrného patrona", přesněji za jím složených 2500 eur, město strom vysadí a bude se o něj pět let starat, ale donátor nedostane tabulku a nebude jmenován v tiskové zprávě. Kdo chce pěstování sám financovat, bude "bronzovým patronem" za 500 eur. "Kamarádem, parťákem stromu" budou ti občané, kteří darují 150 eur a tím umožní standardní péči o stávající strom.