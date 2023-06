Na klasiku do Vídně

Vídeňští filharmonici zvou na svůj tradiční letní koncert 8. června od 20.30 v zahradách zámku Schönbrunn pod taktovkou kanadského dirigenta Yannicka Nézet-Séguina. Jako sólistka vystoupí mezzosopranistka Elīna Garanča. Vstup je zdarma. Koncert vysílají od 21.20 ORF2, od 21.45 3sat, informovala náš web Kateřina Kuklíková z města Vídně.

Obědy zdarma školákům ve Vídni

Žáci vídeňských celodenních základních škol s vyučováním dopoledne a opatrováním odpoledne budou také od příštího školního roku dostávat obědy zdarma. Rodiče tak za každé dítě ušetří denně 4,42 eura. Město do projektu investovalo letos skoro 38 milionů eur, pro příští rok to má být přes 44 milionů. Opatření se bude týkat kolem 50 000 dětí.

Učni postavili suchou zeď

19 učňů města Lince z útvarů městské zeleně a péče o komunikace realizovalo projekt, který nabízí prostor pro teplomilná zvířata a sucho milující rostliny - postavili za 500 hodin práce metr vysokou suchou zeď na ploše 25 metrů čtverečních ve Freistadtské ulici. Spotřebovali na to 25 tun přírodního kamene, 40 tun úlomků žuly a další materiál. Suché biotopy jsou pro přírodu velmi užitečné, nabízejí svými četnými skulinami a trhlinami útočiště pro ještěrky zední, ropuchy zelené, pavouky, brouky a hmyz, a poskytují dobré podmínky rostlinám, vysvětlují OÖN.

Postavili útočiště pro ještěrky…Zdroj: OÖN

Podezřelý z vraždy utíkal 18 let

Na letišti v Dormundu zatkla německá policie 52letého, který byl pro podezření z vraždy 18 let na útěku, píše Donaukurier. V roce 2005 měl ve Štýrském Hradci usmrtit člověka bodnutím do krku.

Přiletěl v pátek večer z gruzínského Kutaisi. Pasové kontrole vysvětloval, že měl často problémy s cestovním pasem, ale vždy na něj mohl vycestovat a přicestovat. Při kontrole byl stále nervóznější a úředníci zjistili, že Gruzínec je v pátrání pro mezinárodní zatykač. Skan otisků prstů potvrdil jeho identitu, muž byl zatčen. Jeho vydání do Rakouska je formální věcí, končí zpráva DK.

Marlborky pozastaví?

Produkce cigaretové značky Marlboro amerického koncernu Philip Morris by mohla být zastavena, píše DK. Šéf firmy pro Německo a Rakousko Markus Essing řekl, že vedení plánuje odstoupení od klasického obchodu s cigaretami a chce nabízet jen produkty s redukcí rizika - zahřívaný tabák a elektronické cigarety s tekutinou. Konkrétní časový plán zatím uveden nebyl. Podle Essinga by k odstoupení mohlo dojít za deset až patnáct let.

Vymění půl milionu betonových pražců

V důsledku vlakového neštěstí v Ga-Pa začátkem června 2022 přibude v Německu letos stovky dalších stavenišť na kolejích. Koncern chce vyměnit celkem 480 000 betonových pražců, obzvlášť v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Durynsku.

Při vykolejení regionálního vlaku před rokem zemřely čtyři ženy a jeden třináctiletý, 16 lidí byl zraněno těžce a asi 15 lehce. Na řadě míst se už začalo opravovat a v důsledku bylo v dubnu jen 70 % dálkových vlaků přesných, tedy s ne větším zpožděním než šest minut, píše DK.