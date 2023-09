Klimatolog Alexander Orlik z Geosphere říká, že prožili nejteplejší září za 257 let měření: „V rakouských nížinách bylo o 3,2 stupně víc než v průměru období 1991-2020, na horách o 4,2.“

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Drahomír Stulír

Za uplynulých deset let bylo září nejteplejší v roce 2016 s odchylkou 2,45 stupně, celkově neochvějně vedl rok 1810 s průměrem 3,1 stupně. Přes tři stupně naměřili sousedé už jen v roce 1932. „Pokud budou říjen, listopad a prosinec podobné jako v průměru deseti let, bude rok 2023 jedním ze tří nejteplejších v historii,“ dodal.

V některých zemských hlavních městech byla teplotní odchylka ještě výraznější, až o 4,5 stupně, na horách až o 4,8. „Nad celým Rakouskem svítilo slunce o čtyřicet procent déle než v průměru, září bylo druhé nejslunečnější od začátku měření svitu v roce 1925. Delší bylo jen v roce 1997 - o pětapadesát procent,“ uvádí Orlik.

V Linci a dalších třech velkoměstech padly rekordy v počtu letních dnů, tedy těch s nejméně 25 stupni. V Langenlebarnu v Dolních Rakousích (173 m n. m.) bylo takových dnů 24, o 16 víc než v průměru. Srážek bylo v celém Rakousku o 45 % méně než v průměru, měsíc byl jedním z 20 nejsušších v historii. K rekordním "suškám" měl ale daleko (1865 - 82 %, 1959 - 73 %, 1947 - 72 %).

Hřálo i v Německu

260 hodin slunečního svitu, o 53 % víc než v dlouhodobém průměru, jen 23 % průměru srážek (17,1 litru na metr čtvereční) a teplo, od začátku evidence v roce 1881 v prvním měsíci podzimu dosud nenaměřené, píše Donaukurier. Teplota dosáhla v září rekordního průměru 17,2 stupně, o 3,9 stupně víc než v průměru období 1961-1990 a o 3,4 víc než v letech 1991 - 2020. Na několika místech překročila teplota v sedmi dnech 30 stupňů, ve Waghäusel-Kirrlachu měli 12. září 33,3 stupně. Rekordně má odstartovat i říjen, v pondělí má být kolem 25 stupňů, v úterý ještě víc…

Zkoumají kameny z Měsíce z roku 1972

Vědci University Bayreuth zkoumají více než tři miliardy staré kameny, které v roce 1972 posbírali kosmonauti na Měsíci většinou bateriemi poháněných vozítkách «Lunar Roving Vehicle». Na Zemi jsou tedy 50 let a NASA je dala k dispozici Bavorskému geoinstitutu Univerzity Bayreuth, řekla vedoucí výzkumného týmu Audrey Bouvierová.

Vědci doufají, že budou moci činit i závěry o složení Země, jejíž vznik je spojen s jejím trabantem Měsícem. Na rozdíl od pozemských minerálů jsou ty z Měsíce podstatně konzervovanější.

Německá letiště ztrácejí

Podle Official Airline Guide (OAG) klesl Frankfurt v pořadí počtu leteckých spojení z druhého místa z překoronového roku 2019 na šestou příčku, Mnichov z 5. místa na 23. Spolkový svaz leteckého hospodářství (BDL) vidí příčinu propadu mj. v lepších pracovních podmínkách konkurenčních uzlů jako Istanbul nebo Dubaj - a v klimatické politice EU, uvedl DK.

Celosvětové prvenství mezi leteckými křižovatkami uhájil Londýn-Heathrow, Frankfurt "odtlačila" letiště JFK v New Yorku, Amsterdam, Kuala Lumpur a Tokio. Istanbul si ze 17. místa polepšil na sedmé, Dunaj z 24. místa na šestnácté.

Letiště Mnichov v pátek uvedlo, že v září od nich nabízelo 79 aerolinek nonstop 204 cíle v 60 zemích. 15 destinací bylo vnitroněmeckých, 142 v 36 zemích evropských zemí a 47 v mimoevropských.

Nová královna vína

Eva Brockmannová (24), studentka vinařství z vinné oblasti Francko, je 75. německou královnou vína.Zdroj: Zdroj DK

Eva Brockmannová (24), studentka vinařství z vinné oblasti Francko, je 75. německou královnou vína. Ve finále "porazila" Katju Föhrovou (21, Porýní) a Sarah Röhlovou (23, Mosel). Musely mj. při ochutnávce poznávat "poslepu" druhy vína. Na snímku ze zdroje DK jí v Neustadtu titul předává loňská královna Katrin Langová.

Princeznami vína zvolily porota a publikum Leu Baßlerovou (23, Facko) a Jessicu Himmelsbachovou (28, Bádensko). "Do roku 1999 platilo, že kandidátky musejí být svobodné a pocházet z vinařské rodiny,“ poznamenává DK.

Lesbická skorovražda

Vídeňský zemský soud uložil v pátek 27leté, která 1. května v Josefstadtu řízla svou bývalou životní partnerku, o čtyři roky mladší, nožem na chleba do kolena a následně ji bodla řeznickým nožem do hrudníku, za těžké ublížení na zdraví 18 měsíců podmíněně. Poškozenou musí odškodnit 2400 eury. Napsal o tom Volksblatt.

Ženy se poznaly v roce 2021 při utkání ragby a ze stavu na jednu noc se vyvinulo zamilování. V říjnu 2021 se sestěhovaly do bytového společenství. Moc jim to neklapalo, hlavně prý kvůli nedůvodné žárlivosti obžalované. Ta u soudu řekla, že útokem chtěla partnerku jen postrašit…

„Nebyla jsem jí nikdy dost dobrá,“ řekla obžalovaná, která byla stíhána na svobodě. Partnerka si prý nikdy nepřipustila, že je na blondýnky. Pořád se kvůli tomu hádaly a dělaly si žárlivé scény. Bodnutí do hrudi vedla malou silou, takže nůž vnikl do těla jen do malé hloubky, řekl žalobce. Soudní znalec záměrné bodnutí vyloučil. Rozsudek není v právní moci.