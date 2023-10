Jeho život byl takřka filmový. 22. října 1923 se narodil ve Walle u Brém a jako 17letý byl odveden do wehrmachtu. Sloužil pět let, padl do britského zajetí a skotský velitel tábora jim povolil hrát fotbal. Po třech letech jako válečný zajatec přijal nabídku anglické vlády a upsal se na rok jako zemědělský dělník. V provinčním klubu St. Helens Town pro něho a jeho rodinu nasbírali kufr potravin a dali mu 150 liber. Mohl se zase po osmi letech podívat na tři týdny domů. Rodiče ho pak překvapili v Anglii návštěvou v letech 1955 a 1956 na pozvání Manchester Evening News a viděli i finále poháru.

Později pracoval jako trenér v Burmě, Libérii, Pákistánu, Jemenu, v Tanzánii a v dalších zemích. Britská královna mu v roce 2004 propůjčila Řád britského impéria, v Německu dostal záslužnou jehlici DFB s briliantem. Obzvlášť pyšný je prý ale na trofej z prohraného utkání, z roku 1955.

Připomíná, že nikdy nehrál za německou reprezentaci. Když ale Německo v roce 1954 vyhrálo mistrovství světa, které Trautmann sledoval jako divák, hrálo se 1. prosince toho roku přátelské utkání Anglie-Německo. Jeho klub ho uvolnil, aby německé delegaci trochu pomohl jako tlumočník. Večer před zápasem byl při prohlídce na stadionu ve Wembley. "Postavil jsem se mezi tyče a pro sebe si řekl, tady si jednou zahrát, to by bylo něco! A šest měsíců nato jsem byl opravdu ve finále. To pro mne bylo nepředstavitelně obrovské, proto tak visím na tomhle ocenění," vzpomínal.

Když ho v St. Helens objevil skout, začaly diskuse, jestli německý voják vůbec může hrát za britský klub. Později demonstrovaly desetitisíce lidí v Manchesteru proti angažování někdejšího válečného nepřítele…

V letech 1949 až 1964 stál Bert Trautmann v brance Manchesteru City 545krát a v roce 1956 se stal druhým cizincem, který byl v Anglii zvolen Fotbalistou roku. Německá pošta ve čtvrtek představila v Norimberku jeho zvláštní známku… Bert Trautmann zemřel před deseti lety ve věku 89 let ve španělské La Llose.

Víkend modelů

Železnice, dálkově řízená letadla, vrtulníky, lodě z kartonu nebo plastiku od 185 firem a spolků budou o nadcházejícím víkendu k vidění v osmi veletržních halách v Riedu. Vystavena budou také lega a zájemci si zazávodí v rychlosti jejich stavění.

Dálkově řízená auta budou v FACC Sky Dome, letadla budou předváděna každou hodinu, modely lodí budou plout ve velkém bazénu… V sobotu i v neděli výstava poběží od 9 do 17 hodin. (www.modellbau-ried.at)

Počet civilkářů se nemění

Do září se v Rakousku rozhodlo pro civilní službu 12 832 mladých mužů. Loni to bylo podobné - 12 726 přihlášených. Letos bylo zařazeno k organizacím za devět měsíců 10 033 osob, o 3,2 % víc než loni. Potřeba tak je pokryta z 86,4 %. V záchranných službách pracuje 41 % zájemců-civilkářů. V Horních Rakousích šlo 55 % civilkářů do zařízení péče a opatrování - 598 k pomoci sociálním případům a osobám postiženým, 313 na opatrování seniorů, 182 do nemocnic a dva k preventivním službám.

Spadla při pozorování západu Slunce…

34letá Češka spadla v Ampassu u Innsbrucku ze šest metrů vysoké střechy hospodářské budovy na beton a utrpěla těžká vnitřní zranění, napsal Volksblatt. "Vylezla přes zábradlí balkonu svého bytu na přilehlou střechu, aby odtud pozorovala západ Slunce," uvedl list. "Náhle střecha povolila a paní spadla. Soused uslyšel hlasitý zvuk, šel se podívat a spustil záchranný řetez. Ženu převezli na kliniku v Innsbrucku."

Ocenili linecký most

Most přes Dunaj se povedl!Zdroj: VolksblattNový linecký železniční most je architektonické mistrovské dílo - k tomuto závěru došla podle Volksblattu European Convention for Constructional Steelwork a propůjčila francouzskému architektovi Marc Mimramovi, který byl za vzhled mostu odpovědný, Evropskou cenu za ocelové konstrukce. Gratuloval mu k ní starosta města Klaus Luger, podle kterého tak město ukazuje svůj internacionální charakter.¨

Světlo míru letos nedorazí?

Hornorakouský hejtman Thomas Stelzer vzhledem k aktuální krizové situaci ve čtvrtek odřekl s velkým politováním letošní cestu pro mírové světlo do Izraele. Od roku 1986 létá delegace Horních Rakous s televizí ORF OÖ pro symbolické světlo, které si pak odpalují desetitisíce lidí. Jen čtyřikrát se cesta nekonala, naposledy 2020 a 2021 kvůli koroně. Zemský ředitel ORF Klaus Obereder dnes řekl, že hledá možnost, jak světlo přesto do Lince dostat.

