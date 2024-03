Zamilované mysterious

V Americe získal vzdělání, mj. v anglické literatuře v Michiganu, a začal podnikat v knikupectví. Koncem 60. let se vrátil do New Yorku. Jeho Mysterious Bookshop prosperuje, občas tu prodá drahý antikvitární kousek, naposledy první vydání Edgara Allena Poea za 25 000 dolarů…

Začátečníkům doporučuje kompletní vydání Sherlocka Holmese, které kdysi nadchlo i jeho, dále autorky a autory jako Agathu Christie, Raymonda Chandlera, Dashiella Hammetta a Michaela Connellyho, nebo jeho absolutně milovaný román Žena v bílém britského spisovatele Wilkieho Collinse z roku 1860, "jednoduše brilantní kniha, krimi a romantika, báječné charaktery", jak popisuje.

Od sousedů: Celníci odbavili tuhle legendární krásku

Říká, že sám čte skoro už jen rukopisy plánovaných vydání. „Už jsem trochu pomalejší. Dříve jsem mohl přečíst knížku za den, ale to teď nezvládnu," říká v portrétu DK.

Byl vícekrát ženatý, ale nemá děti a obchod chce jednoho dne přenechat svým zaměstnancům. Je co do kriminálek zřejmě největší a nejstarší na světě.

Sherlocka do postele

Koupil si souborné dílo Arthura Conana Doyla o detektivu Sherlocku Holmesovi a bere si ho večer do postele. Vzpomíná, jak tyhle knížky kdysi miloval, ale také na to, jak vypadaly a jak je vnímal. „Mám z nich pořád husí kůži… Byly nezapomenutelné, mívám pocit, jako by to bylo včera…"

Půl století později vybudoval Penzler ze své fascinace Sherlockem Holmesem impérium kriminálek. Vydává knihy o mystery, thrillery, detektivky a špionážní romány, v posledku také například také romány bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho.

Od sousedů: Agresivní Afghánci v Rakousku

Svou sbírku více než 60 000 antikvitárních knih na tato témata, která patřila k největším na světě, už skoro kompletně prodal v dražbách. Od roku 1979 vede aktuálně největší a nejstarší prodejnu kriminálek na světě, Mysterious Bookshop na jihozápadě Manhattanu. V hlavním prostoru nabízí asi 20 000 knih, všechny seřazeny podle abecedy. „Já jsem Němec. Chaos u mne nenajdete,“ říká.