Aby cestu Malou ulehčili, uvykali ji v posledních týdnech na speciální transportní kontejner s videem - docházela si tam na krmení a zase odcházela, aniž by byla nervózní. K cestě naložil přepravní box i s ní jeřáb přes "nosorožčinec" ráno v osm hodin na nákladní auto. Také během cesty byla pasažérka dobře zásobována senem, mrkví a peletami. Jízda přepravní bedny o váze 3,5 tuny trvala asi šestnáct hodin. Ve čtvrtek ráno byli v cíli v zoo La Barben.

Od roku 2008 zahrada ve Schmidingu předala jiným zařízením v rámci programu ochrany druhů pět mladých "rohatých".

Mravenečník "přestoupil" do Mnichova

Nový "pán" jménem Inca přestoupil ze zoo Curych do mnichovského zooparku Hellabrunn. Má tady žít do roku 2028, pak se vrátí do Curychu.

Rakouské žákyně hudby v Japonsku

Pět žaček hudebního směru Gymnázia Adalberta Stiftera v Linci strávilo týden Japonsku. K nabitému programu patřily zkoušky s japonskými kolegyněmi a s nimi společný koncert v Ósace, přenášený televizí, řekl jejich učitel hudby Eduard Würzburger. Linecké žákyně zazpívaly s domácími sbory také japonské skladby.

Natěšení návštěvníci vzali zámek Hluboká útokem. Přišlo pět tisíc lidí

Z Ósaky jela skupina pověstným vlakem šinkanzen s rychlostí 240 km/h do města Nasushiobara, kde mají partnerskou školu.

Školačky z Lince s kamarádkami z Japonska.Zdroj: DKDůvodem cesty bylo Expo 2025, světová výstava v příštím roce v Ósace. Při ní budou v rakouském pavilonu muzikantky dělat reklamu své zemi. Tento zájezd byl pro ně přípravou. Koncert nadchl také rakouskou velvyslankyni Elisabeth Bertagnoliovou, místostarostu Ósaky Kazuaki Watanabeho a starostu Nasushiobary Michitaro Watanabe. Ten se dokonce nechal strhnout k hlasitému zvolání "Mám rád Rakousko!"

Na snímku pro web jsou ze zdroje Volksblattu rakouská děvčata s kolegyněmi z Mishima Junior High School.

95letý řidič jel "jako blesk"…

Ve čtvrtek kolem 15.20 hodiny chtěla policie u Deggendorfu zastavit řidiče mercedesu, který jel příliš rychle. 95letý ale signály hlídky ignoroval a jel jednoduše dál. Kontrolovat ho mohli až na území města, kde se ukázalo, že je na cestě bez platného oprávnění. Zavedli s ním správní řízení a zabránili mu v další jízdě.

Pán 63 draků

… a její 'vypouštěč' Barnet.Zdroj: DKPřed asi 20 lety vyšel Gunther Barnet, holičský mistr z Wurmannsquicku, s tehdy čtyřletou dcerou na loučku před dům pouštět draka, koupeného v supermarketu. Skončil na stromě, odkud ho nemohli snést, a dívenka plakala. Tatínek hledal na internetu jiného a koupil jí kus se čtyřmetrovým rozpětím křídel.

Po návštěvě svátku draků v Rosenheimu si začal jednoho stavět pro sebe. Plachtovinu nařezal, nahřál ji letovačkou na šablonu, jednotlivé díly sešil a přidal šňůry. Hned první výsledky byly letuschopné a dnes má 63 draků, od velikosti poštovní známky po největší monstrum v Bavorsku - "Manta" je dlouhá 38 metrů a rozpětí má 16 metrů… Dostal jí jako dárek ke svým padesátinám. Postavil ji Andreas Fischbacher, jeden z nejznámějších německých stavitelů draků. Manta vyvine při síle větru 3 až 4 tažnou sílu až dvě tuny. Draka pak udrží jen "bulldog" nebo velký blok betonu, směje se Barnet. Stejně hrdý je také na „Aloise Hingerla“, Bavora na nebi - anděla Aloisia zdědil po staviteli draků Hansi Henghuberovi ze Simbachu, který zemřel před dvěma roky. „Chtěl bezpodmínečně, aby tento drak zůstal v Bavorsku," říká dědic dojatě.

V roce 2007 založil u SSV Wurmannsquick dodnes jediný oddíl létání draků u sportovního klubu, a je tak jediným členem. Jím pořádaný svátek draků přilákal v roce 2019 na 200 startujících z devíti zemí a 6000 diváků.

Od sousedů: "Zasklili" znovu Mariánský dóm

List DK připomíná, že výškový světový rekord byl vytvořen se 7400 metry v Číně. V Německu smějí draky pouštět bez "festovalového" povolení jen na stometrové šňůře.

Od 5. do 7. dubna 2024 se v Jesolo Lido bude konat 3. ročník Mezinárodního Jesolo Beach & kite festivalu na pláži před hotelem Vidi Miramare & Delfino. Barnet je k němu pozván a očekává, že se tam sjede na 100 000 nadšenců.