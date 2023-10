Auer si považuje, že přilákal "Crème de la Crème" mezinárodní tattoo-scény a k show vystoupením řadu kultovních figur branže. Představí se například polykač mečů, dech beroucí nejelastičtější "hadí muž" světa Kiros Hadgu, apod. Přítomen má být "Puzzleman" The Enigma, další polykač mečů ze scény tzv. Modern Primitives…

LORDI & Heaven2Hell zahrají v sobotu, U.D.O. & Five Ways To Nowhere v neděli. Oba dny je otevřeno od 12 hodin, v sobotu do 24, v neděli do 20 hodin. Vstupné je 20 eur. European Street Food Festival venku má volný vstup.

Zastřelil bývalého švagra

Soud ve Steyru uložil doživotí 37letému za vraždu 43letého bývalého švagra a svého bývalého šéfa v noci 5. března dvěma výstřely z legálně držené pistole v Grünburgu.

Jak náš web uvedl, přijel podnapilý k jeho domu a zazvonil. Exšvagr mu otevřel, ale s pomocí své ženy se mu podařilo dveře zase zavřít. Obžalovaný rozstřelil jejich sklo a v domě usmrtil hledaného. V místě pobral všechny mobily, aby nemohla být přivolána pomoc, a došel do patra pro 13letou neteř. Tu donutil, aby se šla podívat na mrtvého tátu… Autem odjel domů, kde byl později zatčen. Jako motiv uvedl, že chtěl odvést svou neteř a synovce, děti jeho 41leté sestry a zastřeleného, které od rozvodu v roce 2017 žily v soudně uložené péči u táty.

Odsouzený sdělil, že se proti výši trestu odvolá.

Pivovar Hofstetten "sklízel"

Na Austrian Beer Challenge, rakouském mistrovství pivovarů a pivovarníků v pivovaru Ottakringer ve Vídni, vyhrál dvě zlaté a jednu bronzovou pivovar Hofstetten v St. Martinu. První byl jejich "Pils", raduje je šéf pivovaru Peter Krammer. Zlato získal i jejich New England Indian Pale (Friends NEIPA) v kategorii "Modern Style IPAs", který Hofstetten vaří spolu s polským Browarem Stu Mostów. Bronzové bylo "žulové pivo" v kategorii "Vídeňský ležák".

K halloweenu utrží v Bavorsku 77 milionů

Bavorský svaz obchodu počítá letos v souvislosti s halloweenem s obratem kolem 77 milionů eur, řekl jeho ředitel Bernd Ohlmann v deníku DK. Roku 2019, před koronou, to bylo 51 milionů. Tento svátek tak předstihuje masopust, jehož obrat měl podle odhadů ze začátku roku být 40 milionů. Nedostižné jsou obraty na Valentýna (140 mil.) a na Den matek. Zvyk pochází z Irska, ale je velmi oblíbený i v USA, odkud přišel do Německa.

Přibyl vombat obecný

Vombati obecní v zoo v Hannoveru mají dalšího potomka. Jakého pohlaví třetí mládě Mayi a Kellyho je, ještě nevědí. Dlouho ho bylo jen slyšet, během 22denního pobytu v matčině vaku se holý a slepý choval velmi zdrženlivě a ven vystrkoval jen špičku holého nosu. Pohlaví označí až veterináři v listopadu.

Rodiče jsou s mládětem podle zoo jedinými zástupci tohoto poddruhu v Německu. V Evropě je wombatů údajně 21.