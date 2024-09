Rozhoukají se

Ve čtvrtek v 11 hodin se v celém Německu rozezvučí sirény a mobily při celostátním varovném dnu. Bude přezkoušena technická funkčnost různých systémů k varování občanů. Provozovatel mobilů Vodafon ohlásil, že tato zařízení zazvoní i tehdy, budou-li nastaveny jako bezzvučné. Přes stanice mobilních stanic pošle úřad ochrany obyvatelstva varování v textové formě na smartfony a mobily.

Mluvčí bavorského ministerstva vnitra sdělila, že varovné hlášení bude ve stupni 1, tedy jeko nejnaléhavější. „Tento stupeň nelze vypnout koncovými uživateli, takže půjde o celkové přezkoušení funkční schopnosti kanálu,“ uvedla.

V Bavorsku bude kromě celostátních prostředků testovat mnoho obcí i své varovné prostředky jako sirény, hlásiče a digitální městské informační tabule. Podle poplachových plánů rozhodují obce samy, zda se chtějí zúčastnit celostátního varovného dne.

Čápy snad nesplaší

V Mindersdorfu, malé místní části obce Hohenfels nedaleko Bodamského jezera, dělají starosti čápi. Jedno srpnové ráno jich tady napočítali přes 130 - na každého třetího obyvatele připadá početně jeden. Starosta Florian Zindeler by chtěl hejno limitovat nějakou horní hranicí a už poslal písemnou supliku vládě Bádenska-Württemberska. Žádá o vytvoření „masterplánu“, návoru, jak zacházet s chráněnými opeřenci ve zvlášť dotčených městech a obcích. Momentálně prý u nich už jde o kalamitu.

Donaukurier napsal, že kolik čápů v Hohenfelsu přesně je, starosta neví. „Zjišťujeme ale, že když zemědělci začnou svá pole obdělávat, ,rozhlas´ mezi čápy zafunguje velmi dobře, shromažďují se v těchto místech, protože je tam plocha připravena na jídlo,“ říká.

Veletrh tattoo šel „pod kůži“

S takto přiléhavým titulkem proběhl v Eggenfeldenu (okr. Rottal-Inn) o víkendu další ročník mezinárodního festivalu tetováže. Se všemi náležitostmi – piercingem, stylovými šperky, oblečením, stravování z aut atd. Seznamy vystupujících účastníků zahrnují desítky jmen, ale jednou vidět je lepší než tisíckrát číst, přinášíme proto k atmosféře těchto přehlídek pár plakátů.

Loni se ukradlo víc aut

V Bavorsku se loni podle pojistitelů ukradlo o třetinu víc aut než předloni – na 600. V celé SRN zloději odcizili 14 585 pojištěných vozidel v hodnotě 310 milionů eur. V průměru pojistitelé vyplatili za každý ztracený vůz skoro 21 400 eur, asi o šest procent víc než předloni. V Berlíně loni zmizelo nějaké auto každé dvě hodiny, v hlavním městě se ztrácí skoro třetina vozidel. Nejoblíbenější je u zlodějů aktuálně Toyota, nejčastěji mizely Land Cruiser a Lexus NX a Lexus UX.

Za pokus vraždy soudí 33letou

V Riedu dnes pokračoval proces se 33letou, podle novinových zpráv Češkou, za pokus o vraždu. 2. srpna 2022 přimíchala v St. Florianu 43letému manželovi, se kterým má čtyři děti, z nichž v době činu tři spaly o patro výš, do guláše psychofarmaka. Když se unavený uložil ke spánku, rozřízla mu hrdlo nezjištěným předmětem. Rána byla dlouhá osmnáct centimetrů. Život mu zachránila nouzová operace.

Proces začal v pondělí od začátku už potřetí. V prvním řízení obžalovaná uvedla, že si na nic nevzpomíná, ale nemyslí si, že by chtěla zabíjet, protože „nikomu neubližuje“. Čin prý spáchala její tehdy 13letá dcera, která prý otce nenáviděla. Tomu přísedící nevěřili, ale neshledali žádný úmysl obviněné zabíjet a uznali ji vinnou ublížením na zdraví. Profesionální soudci byli převědčeni, že to je špatné rozhodnutí, a rozsudek zrušili. V novém líčení senát uznal obžalovanou vinnou pokusem vraždy a uložil jí 14 let odnětí svobody. To zase zrušil vrchní soud.

Ve třetím hlavním líčení mnoho otázek například vyvolává telefonát mezi obžalovanou a jejím tehdejším milencem více než hodinu před činem. Žena mu zavolala, že její manžel leží v posteli a silně krvácí z rány na krku, a ona si myslí, že je mrtvý.

„Jak jste mohla skoro půldruhé hodiny před činem už vědět, co se potom stane?“ ptal se předseda senátu. Odpověděl si sám – buď vám to řekl pachatel, nebo jste do toho byla předem zasvěcena.

Obžalovaná v prvním výslechu tvrdila, že jí manžel napadl, ona sáhla po noži na řezání koberců a bránila se. Později z činu obvinila svou dceru, která tehdy zraněnému otci přivolala pomoc. Nyní v pondělí uvedla, že už neví, co tehdy říkala. Znalkyně psychiatrička u ní shledala emoční nestabilitu a histrionskou poruchu. Přes „pružné zacházení s pravdou“ ale ví, „co je správné a co nedobré…“

Manželství se už delší dobu rozpadalo, poškozený se asi rok před činem z domu odstěhoval, ale obviněná chtěla asi čtrnáct dnů před konfliktem, aby se zase vrátil, chtěli to prý znovu zkusit…

První den líčení odmítla vypovídat 13letá dcera, tohoto práva využil také český synovec obžalované ženy, kterého přivezla obžalovaná v noci před činem z dětského domova v ČR, aby u nich strávil pár dnů… Byl kritické noci také v domě a neumí německy. V pondělí, možná poslední den procesu, má být slyšena znalkyně psychiatrička.