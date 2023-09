S českými značkami 204 km/h po A5

Dálniční policie Grosskrut ve Weinviertlu zastavila v pondělí ve 20.30 hodiny na A5 auto s českými značkami, které mířilo na Brno. Úsekem s povolenou maximální rychlostí 130 km/h jel 46letý řidič 204 km/h! Sebrali mu předběžně řidičák a čeká ho jednání na správě v Mistelbachu.

Třicet let seděl, teď má dalších 14

63letý muž z Tyrol, který strávil ve vězení už přes 30 let převážně pro znásilnění, byl v pondělí ve Vídni odsouzen za pokus stejného činu k odnětí svobody na 14 roků a umístěn do forenzně-terapeurického centra, píše Volksblatt.

22. června ve svém bytě přivítal 19letou uchazečku o jím inzerované venčení psa. Jak řekl, chtěl si s ní jen vyměnit něžnosti, nechtěl žádný sex. Dívka jako svědkyně ale vypověděla, že na gauči, na kterém se bavili, najednou vytáhl nůž a požadoval, aby se svlékla. Podle žalobkyně reagovala duchapřítomně, tvářila se, že vyhoví, a když ji "hostitel" na chvíli pustil, popadla na stole půllitr, dvakrát ho s ním praštila do zátylku a utekla k sousedům, kteří zavolali policii. Ta muže zatkla.

Od sousedů: Schwarzenberger dirigoval na oktoberfestu

Už v roce 1980 byl za znásilnění potrestán a umístěn do ústavu pro duševně abnormální zločince, z něhož byl propuštěn roku 1983. Rok nato přepadl 19letou, škrtil ji provazem a pokoušel se ji znásilnit. Za to dostal pět let s umístěním do ústavu. Když o rok později při vycházce zkusil znásilnit další ženu, přidali mu šest let. Od roku 2014 byl ošetřován antihormonálním preparátem, který blokuje receptory testosteronu v mozku a oslabuje účinky mužského pohlavního hormonu. Roku 2016 byl propuštěn s pětiletou podmínkou pokračování v terapii. Po uplynutí zkušební doby přestal užívat léky s vysvětlením, že není jejich typ, že je nenávidí a nemá důvod je brát.

Aktuální rozsudek je pravomocný. Odsouzený jej přijal se slovy: „Já jsem méně prominentní, nemám tři advokáty jako pan herec Florian Teichtmeister. Šanci, jakou on měl, já nedostanu…" - Teichtmeister, herec Burgtheatru, dostal dva roky podmíněně na tři léta za shromažďování a držení 76 000 souborů fotografií nezletilých a mladých lidí (náš web informoval).

Jak myjí příbory na otoberfestu

Firma GastroGast Gruber distribuuje po každé půlnoci po "wies´n" vždy kolem 28 tun nových jídelních příborů - asi 18 milionů kusů - zabalených do servítků a stejně tolik použitých balí k expedici čtyřmi nákladními auty do Pasova, vzdáleného asi 180 kilometrů. Cestou objíždějí kliniky, kantýny, trhové a jiné slavnosti a přibírají další příbory k očistě.

Majitel firmy Hannes Gruber tvrdí, že u nich je to desetkrát přívětivější k životnímu prostředí, než to bývalo. Spotřebovávají na 60 000 příborových kusů 300 litrů vody, tolik, kolik spotřebuje velká myčka za hodinu. Oni očistí ve dvou speciálních strojích za den milion nožů, vidliček a lžic. V jejich sušičkách s teplotou 86 stupňů prý nepřežije ani vir. Před mytím musí být z "nálože" příborů odstraněna "jiná špína" - kosti z vepřových kolen a tupláky myčka nemůže zpracovat…

Nejstarší pivní pacientka - 89 let

A ještě jedna perlička z Oktoberfestu. Do zdejšího sanitárního zařízení přijali v úterý "dosud nejstarší pacientku, která kvůli konzumaci alkoholu k nim našla cestu:"

Rodačka z Mnichova chodí na pivní slavnosti pravidelně přes 75 let. Jak napsal DK ze zprávy ambulance, tentokrát prý nebyla tak dobře při sobě jako dřív - prý holt pomalu stárne… Bývala prý úhlednější a statnější, ne tak "zmačkaná" jako teď… Proto taky druhou skleničku pila už extra pomaleji, ale přesto se jí udělalo špatně. Alkomat na stanici jí ukázal 1,05 promile…

Od sousedů: Hvězdy Bayernu na pivu

Pasanti ji v pondělí dovedli na stanici, kde se jí - jak později řekla - docela hodně líbilo: už velmi dlouho se o ni nestaral tak fešný mladík… 29letému saniťákovi, který jí chtěl zorganizovat cestu domů, pošeptala, že ale jen "k domu, ne až do ložnice, to je tabu zóna", a ona je důstojná a "trošku staromódní"… Nakonec jela taxíkem, ale teprve po kolečku s rolátorem celou stanicí a okolím, při kterém s úsměvem kynula zaměstnancům a pacientům, končí list.

Znáte Einsteinovu věž?

Byla postavena podle návrhu Ericha Mendelsohna jako sluneční observatoř v Postupimi k přezkoumání teorie relativity Alberta Einsteina a otevřena v roce 1924. Po devíti sanacích byla v úterý znovu otevřena pro veřejnost jako ikona moderny a expresionistické architektury, jak řekl Philip Kurz, ředitel nadace Wüstenrot, která úpravy financovala částkou 1,25 milionu eur.

Leta u mrtvoly manželky

Se silně setlelými ostatky manželky, která by měla být nyní stará 79 let, žil vdovec asi tři a půl roku v bytě v pronajatém domě ve Wertheimu-Lindenbachu. Lidem z obce byla ženina nepřítomnost nápadná, ale vysvětlení jejího muže byla zřejmě přijatelná, takže případ nebyl v místě dál sledován.

Od sousedů: Zastřelený Turek na parkovišti

Po upozornění příbuznými policie byt prohledala a mrtvolu našla. Podle státního zastupitelství v Mosbachu nebyla smrt zaviněna další osobou. Pitva ve středu názor žalobců potvrdila. Podle starosty se dvojice do obce přistěhovala před 25 lety a oba byli vždycky milí, žili ale spíše uzavřeně.