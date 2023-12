Od sousedů: Na koledě v akváriu

Narodili se 31. srpna 2019 v berlínské zoo. Úspěšné páření rodičů Meng Meng a Jiao Qing bylo senzací, pandy jsou prý sexuálními lenochy… Jejich čínská jména znamenají Vytoužený sen a Naplněný sen. Tento víkend je příznivci mohli v Berlíně vidět naposledy, odcestují do chovatelské a výzkumné stanice pand v Chengdu. Tam budou nejméně 30 dnů v karanténě, než je ukáží veřejnosti. Pak půjde každý vlastní cestou - pandy velké jsou striktními samotáři.

Sníh na střeše má další oběť

Náš web informoval o tragédii Rakušana, který v úterý zemřel nejspíš na infarkt poté, kdy vylezl na rovnou střechu svého domu, aby odklidil sníh ze solárních panelů. Nyní přišla další smutná zpráva - v St. Martinu při obdobné práci spadl z výšky sedmi metrů 74letý člověk. Vrtulník záchranky ho dopravil do nemocnice.

Obecně prospěšné práce od azylantů

Podle rakouského ministerstva vnitra nic nebrání tomu, aby spolkové země uložily žadatelům o azyl povinnost pracovat a neplnění mohly sankcionovat, například krácením podpor.

Vyjádření vítají Horní Rakousy - zemský rada Wolfgang Hattmannsdorfer se chystá připravit odpovídající model. "Kdo si nárokuje ochranu a pomoc, má za to odvést společenský přínos," řekl. "Komunální nebo obecně prospěšný příspěvek azylantů jako údržbou zeleně či úpravou pozemků by prospěl k jejich lepší akceptaci a integraci."

Od sousedů: Rozsudek nad Čečencem ještě nepadl

Hornorakouští Zelení pracovní povinnost azylantů odmítají jako "blanketní populismus". Ostře proti takové povinnosti je i vídeňský rada pro integraci Peter Hacker (SP) - byla by prý proti lidským právům. Určitě naopak chtějí normu přijmout Vorarlbersko a Solnohradsko.

"Nynější norma umožňuje uchazečům o azyl jen pomocné práce, například sečení trávy v obcích v rozsahu maximálně 22 hodin za měsíc. Za to dostanou azylanti ,uznávací příspěvek´ tři až pět eur za hodinu," píše DK.

Rakušan vyhrál 240 milionů

V pátek zaznamenal sázkař z Rakouska nejvyšší výhru, jaká kdy byla vyplacena ve hře o Euromiliony - 240 milionů eur. Na platformě win2day.at podal 20 tipů a na posledním vyplnil vítězných "5 plus 2 správná", což tentokrát bylo 17 - 30 - 42 - 48 - 50 a 4 a 8. S jeho výhrou je letos už 40 "euromilionářů" v Rakousku.

Hostinský upekl hostům bobry…

Ernst Falter, hostinský a myslivec z Poschetsriederu (okr. Regen), zastřelil legálně bobry a na minulou sobotu pozval do své příležitostně otevírané restaurace inzerátem hosty na jejich pečínku. Přišlo jich na padesát. Inzerát ale taky vzbudil pozornost úřad ochrany přírody.

Od sousedů: Čistil střechu od sněhu a zemřel

V rybnících pod recyklačním centrem, které převzal po zemřelém otci, se usadila velká populace bobrů, jejichž aktivity začaly být problémem i pro středisko. Ernst Falter tedy na jaře dostal o okresního úřadu opět povolení k "odebrání" hlodavců v této oblasti jeho revíru. Od té doby jich zastřelil devět. Povinnost hlásit každý odstřel úřadu neplnil, a ten tak musel v prvním kroku přezkoumat, jestli v hostinci nejsou náhodou na stolech ilegálně zastřelení bobři.

Odborný poradce úřadu Jakob Lippl hospodskému řekl, že maso zastřelené zvěře má být využito, a gastronom mínil, že "kdyby měl těch devět bobrů sníst sám, už by do sebe nedostal nic dalšího". Řekl proto Lipplovi, že maso bude servírovat zdarma. "Za to jsem holt něco přidražil na přílohách," řekl listu DK.

Jestli by mu tento trik prošel u dohledu i příště, chce se dozvědět předem od úřadu pro ochranu životního prostředí, končí list.

Českému dirigentovi prodloužili smlouvu

Dirigent Hrůša.Zdroj: DKJakub Hrůša (42) bude nejméně do konce roku 2029 šéfdirigentem Bamberských symfoniků. Sdělili to bavorský ministr kultury Markus Blume (CSU) a intendant orchestru Marcus Rudolf Axt.

Dirigent českého původu vede symfoniky od roku 2016. "Dal orchestru zvuk a duši," řekl Blume.